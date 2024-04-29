MTTR과 MTBF의 차이점은 무엇인가요?

기업은 원활한 운영을 위해 매일 다양한 시스템과 장비에 의존하고 있습니다. 그러나 모든 시스템에는 필연적으로 유지 관리가 필요합니다. 중요한 기능을 중단시킬 만큼 버그가 누적되어 개발자들이 수정 작업을 위해 동분서주하는 IT 서비스 네트워크와 같은 무형의 소프트웨어일 수도 있습니다. 또는 오링이 파손된 패스트푸드점의 아이스크림 기계와 같은 물리적 장비일 수도 있습니다.

결국 멀티사이트 IT 시스템부터 개별 전구까지 모든 것이 고장 나게 됩니다. 계획되지 않은 다운타임은 치명적인 결과를 초래할 수 있으며, 시설 유지 관리 엔지니어와 기술자가 미리 계획을 세워 장애를 해결하기 위한 신속한 조치를 취할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 목표는 다운타임을 최소화하여 생산성 손실, 수익 손실 또는 고객 불만족과 관련된 비용을 줄이는 것입니다.

다운타임은 여러 가지 방법으로 최소화할 수 있습니다. 예를 들어, 기업은 현장 기술자가 교체 부품을 충분히 이용할 수 있도록 하여 장비를 수리하는 데 걸리는 시간을 줄이는 것을 목표로 할 수 있습니다. 또는 수리 프로세스를 관찰하여 수리를 더 빠르게 수행하거나 기술자에게 알리는 더 빠른 방법을 찾을 수 있습니다. 더 나아가 수명이 길고 성능이 더 좋은 도구에 투자하여 필요한 수리 횟수를 줄일 수 있습니다.

그러나 시스템과 구성 요소의 신뢰성을 개선하는 방법을 이해하려면 먼저 그 신뢰성을 측정할 수 있어야 합니다. 평균 복구 시간이라고도 하는 평균 수리 시간(MTTR)과 평균 고장 간격(MTBF)은 시설 유지보수 분야에서 시스템 또는 제품의 신뢰성을 측정하는 데 일반적으로 사용되는 두 가지 장애 지표입니다. 이러한 약어는 서로 연관되어 있지만 의미가 다르며 다른 질문에 답하는 데 사용됩니다.

먼저 MTBF를 살펴보겠습니다.