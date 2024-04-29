MTTR과 MTBF의 차이점은 무엇인가요?

기업은 원활한 운영을 위해 매일 다양한 시스템과 장비에 의존하고 있습니다. 그러나 모든 시스템에는 필연적으로 유지 관리가 필요합니다. 중요한 기능을 중단시킬 만큼 버그가 누적되어 개발자들이 수정 작업을 위해 동분서주하는 IT 서비스 네트워크와 같은 무형의 소프트웨어일 수도 있습니다. 또는 오링이 파손된 패스트푸드점의 아이스크림 기계와 같은 물리적 장비일 수도 있습니다.
결국 멀티사이트 IT 시스템부터 개별 전구까지 모든 것이 고장 나게 됩니다. 계획되지 않은 다운타임은 치명적인 결과를 초래할 수 있으며, 시설 유지 관리 엔지니어와 기술자가 미리 계획을 세워 장애를 해결하기 위한 신속한 조치를 취할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 목표는 다운타임을 최소화하여 생산성 손실, 수익 손실 또는 고객 불만족과 관련된 비용을 줄이는 것입니다.
다운타임은 여러 가지 방법으로 최소화할 수 있습니다. 예를 들어, 기업은 현장 기술자가 교체 부품을 충분히 이용할 수 있도록 하여 장비를 수리하는 데 걸리는 시간을 줄이는 것을 목표로 할 수 있습니다. 또는 수리 프로세스를 관찰하여 수리를 더 빠르게 수행하거나 기술자에게 알리는 더 빠른 방법을 찾을 수 있습니다. 더 나아가 수명이 길고 성능이 더 좋은 도구에 투자하여 필요한 수리 횟수를 줄일 수 있습니다.
그러나 시스템과 구성 요소의 신뢰성을 개선하는 방법을 이해하려면 먼저 그 신뢰성을 측정할 수 있어야 합니다. 평균 복구 시간이라고도 하는 평균 수리 시간(MTTR)과 평균 고장 간격(MTBF)은 시설 유지보수 분야에서 시스템 또는 제품의 신뢰성을 측정하는 데 일반적으로 사용되는 두 가지 장애 지표입니다. 이러한 약어는 서로 연관되어 있지만 의미가 다르며 다른 질문에 답하는 데 사용됩니다.
먼저 MTBF를 살펴보겠습니다.
MTBF는 시스템 또는 제품의 연속적인 두 장애 사이의 평균 시간을 나타내는 핵심 성능 지표(KPI) 입니다. MTBF는 신뢰성의 척도이며 일반적으로 보증, 유지보수 계획 및 제품 개발의 맥락에서 사용됩니다. 수리 가능한 품목을 의미하는 MTBF는 수리할 수 없고 수리가 아닌 교체가 필요한 자산을 의미하는 밀접하게 관련된 용어인 평균 고장 시간(MTTF)과 혼동해서는 안 됩니다.
MTBF 계산은 이 공식을 사용합니다.
MTBF = 총 작동 시간/특정 기간 동안의 고장 횟수
예를 들어, 제품을 1,000시간 동안 사용하고 해당 기간 동안 3번 고장이 난 경우 MTBF는 1,000시간/3번 고장 = 333.3시간이 됩니다.
이는 평균적으로 333.3시간의 사용 후 제품이 고장날 것으로 예상할 수 있음을 의미합니다.
MTBF는 제품의 예상 수명을 결정하는 데 유용하며 제조업체가 유지 관리 또는 교체 계획을 세우는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 제품에 장애가 발생한 후 수리하는 데 걸리는 시간은 고려하지 않으므로 일부 응용 부문에서는 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.
이것이 바로 MTTR이 필요한 이유입니다.
MTTR은 시스템이나 제품에 장애가 발생한 후 수리하는 데 걸리는 평균 시간입니다. MTTR은 수리 관점에서 시스템 또는 제품의 신뢰성을 측정하는 데 사용됩니다. MTTR에는 일반적으로 유지보수 팀에 알리고, 수리를 위해 장비를 냉각하고, 문제를 해결하고, 관련 장비 또는 시스템을 재조립하고, 생산을 재개하기 전에 테스트하는 데 걸리는 시간이 포함됩니다.
MTTR의 목표는 고장으로 인한 가동 중단 시간을 최소화하고 수리와 관련된 비용을 줄이는 것입니다.
MTTR을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
MTTR = 총 다운타임/특정 시간 동안의 총 장애 횟수
예를 들어, 작년 한 해 동안 시스템에 5번의 장애가 발생하여 총 10시간의 다운타임(수리 시간 포함)이 발생한 경우 MTTR은 10시간/5회 수리 = 2시간입니다.
즉, 장애가 발생한 후 시스템을 복구하는 데 평균 2시간이 걸립니다.
MTTR은 유지보수 작업의 효율성을 결정하는 데 유용하며 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
평균 고장 간격(MTBF)과 평균 수리 시간(MTTR)은 서로 다른 질문에 답하고 서로 다른 애플리케이션을 가지고 있습니다. MTBF와 MTTR은 평균 응답 시간, 평균 탐지 시간(MTTD), 평균 확인 시간(MTTA)을 포함하는 KPI에 속합니다.
MTBF는 시스템이나 제품이 고장나기 전까지 얼마나 오래 작동할 것으로 예상되는지를 측정한 것으로, 유지보수 또는 교체를 계획하는 데 사용됩니다. MTTR은 시스템이나 제품에 장애가 발생한 후 수리하는 데 걸리는 시간을 측정한 것으로, 가동 중단 시간을 최소화하고 수리 비용을 절감하는 데 사용됩니다.
MTBF는 고장 발생 후 제품을 수리하는 데 걸리는 시간을 고려하지 않는 반면, MTTR은 고장 발생까지의 총 시간을 고려하지 않습니다.
많은 사용 사례에서 두 지표를 함께 사용하여 시스템 또는 제품의 전반적인 유지 관리 가능성을 보다 완벽하게 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 제조 공장에서 MTBF는 기계의 예상 수명을 결정하고 교체 계획을 세우는 데 사용할 수 있으며, MTTR은 해당 기계의 유지보수 일정을 최적화하고 총 가동 시간을 극대화하는 데 사용할 수 있습니다.
소프트웨어 개발의 맥락에서 MTBF는 시스템의 안정성을 측정하고 업데이트 또는 버그 수정을 계획하는 데 사용될 수 있으며, MTTR은 개발 프로세스를 최적화하고 문제를 해결하는 데 걸리는 시간을 줄이는 데 사용할 수 있습니다.
다운타임을 줄이기 위해 MTBF와 MTTR을 개선하는 것은 시스템 장애의 근본 원인을 파악하고 해결하며 유지보수 작업을 최적화하고 설계 및 제조 프로세스의 개선을 구현하는 복잡한 과정일 수 있습니다.
오늘날 조직은 전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)을 사용하여 유지보수 프로세스를 관리합니다. CMMS는 일반적으로 작업 관리 관리, 예방적 유지 관리 일정, 인벤토리 관리, 자산 관리 및 보고와 같은 기능을 제공합니다.
인공 지능(AI), IoT 및 분석을 사용하여 성능을 최적화하고 자산의 수명을 연장하며 가동 중단 비용을 절감하는 통합 클라우드 기반 단일 플랫폼입니다.
이 두 제품 모두 더 스마트한 데이터 기반 의사 결정을 내리는 데 필요한 자산과 운영에 대한 가시성을 제공하여 궁극적으로 고장과 다운타임을 줄여줍니다.
