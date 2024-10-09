모놀리식 아키텍처와 마이크로서비스의 차이점은 다양하고 복잡합니다. 각각 고유한 이점을 제공하며 어느 것이 더 뛰어나다고 주장할 수 없습니다.
모놀리식 접근 방식은 전통적인 소프트웨어 모델입니다. 마이크로서비스는 이후의 소프트웨어 개발을 반영하지만, 그렇다고 해서 모놀리식 아키텍처가 쓸모없어진 것은 아닙니다.
예를 들어, 여러분이 기술 스타트업에서 일하기 시작했고 새로운 회사의 IT 계획을 구현하는 업무를 맡았다고 가정해 보겠습니다. 여러분은 수많은 결정에 직면하게 되지만, 모놀리식 아키텍처나 마이크로서비스 아키텍처를 선택하는 것만큼 기본적이고 광범위한 결정은 없습니다. 소프트웨어 아키텍처를 선택할 때는 조직의 초기 및 장기적인 데이터 처리 요구 사항을 명확히 이해하지 못한 채, 또는 주변 맥락 없이 결정해서는 안 됩니다. 어떤 아키텍처 방식을 선택하느냐에 따라 조직이 비즈니스 목표를 실질적으로 수행할 수 있는 역량에 큰 영향을 미치기 때문입니다.
따라서 여기에는 상당한 위험이 따릅니다. 그리고 새롭게 IT 디렉터로 임명된 만큼, 이 결정은 개인적으로도 매우 중요합니다. 현명하게 선택한다면 앞으로 상상 이상으로 커리어가 성장하는 길로 이어질 수도 있기 때문입니다.
어떤 것을 선택하시겠어요? 먼저 선택할 수 있는 옵션들을 살펴보겠습니다.
앞서 언급했듯이 모놀리식 아키텍처는 전통적인 소프트웨어 개발 모델입니다. 이 방식에서는 하나의 코드베이스가 여러 기능(즉, 비즈니스 기능)을 수행합니다. 컴퓨터 커널이 모든 기능을 제어합니다. 모놀리식 애플리케이션에서는 애플리케이션 전체를 구성하는 모든 코드가 중앙에 있는 하나의 위치에서 관리됩니다.
모놀리식 애플리케이션에는 일반적으로 다음과 같은 구성 요소가 포함됩니다.
모놀리식 아키텍처를 사용하면 여러 가지 장점이 있습니다.
하지만 모놀리식 아키텍처에는 잠재적인 문제점도 있습니다.
다른 소프트웨어 개발 모델인 마이크로서비스는 클라우드 네이티브 아키텍처 스타일입니다. 마이크로서비스는 여러 개의 느슨하게 결합된 개별 구성 요소나 서비스로 애플리케이션을 구성합니다. 마이크로서비스 애플리케이션은 특정 작업을 수행하기 위해 함께 작동하는 자체 기술 스택을 보유합니다.
마이크로서비스의 주요 장점은 전체 시스템에 영향을 주지 않고 애플리케이션 내에서 새로운 비즈니스 기능을 처리할 수 있도록 시스템을 쉽게 업데이트할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 시간과 인력을 크게 절약할 수 있습니다.
마이크로서비스의 장점은 무궁무진합니다. 지속적인 비즈니스 성장과 새로운 기술 변화를 모두 수용합니다.
마이크로서비스는 확실한 이점을 제공하지만 복잡성으로 인해 다음과 같은 문제가 발생합니다.
모놀리식 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처를 본격적으로 비교하기 전에, 더 넓은 맥락을 위해 역사적 배경을 살펴볼 필요가 있습니다.
모놀리식 아키텍처의 기원을 특정 시점으로 규정하기는 어렵습니다. 기술이 복잡할수록 그 출발점을 정확히 짚기 어려워지기 때문입니다. 20세기 중반경 개발되기 시작한 모놀리식 아키텍처도 마찬가지입니다.
IBM®은 이러한 초기 발전 과정에서 중요한 역할을 했습니다. DZone 기고가 Pier-Jean Malandrino는 “1960년대와 1970년대에 메인프레임 컴퓨터를 개발한 IBM 같은 기업들이 초기 소프트웨어 아키텍처를 정의하는 데 핵심적인 역할을 했다”고 설명합니다.1
모놀리식 아키텍처는 완벽하지 않았습니다. 초창기에는 매우 기초적인 언어로 작성되었고 하나의 기계에서만 실행되도록 설계되곤 했습니다. 전체 시스템이 단 하나의 기계에 포함되어 있었기 때문에 모든 컴퓨터 구성 요소가 강하게 결합되어 있었습니다. 확장은 거의 불가능하거나 불가능에 가까웠으며, 대개 시스템 전체를 재구축해야 했습니다.
한편, 모놀리식 아키텍처가 지금 와서 보면 다소 원시적으로 보일 수 있는 이유는, 다른 어떤 소프트웨어 아키텍처보다 먼저 등장했기 때문이기도 합니다. 그리고 시간이 지나도 꾸준히 유용하고, 심지어 매우 탄력적인 것으로 증명되었습니다. 도입된 지 70년이 지난 지금도 모놀리식 아키텍처가 사용되고 있다는 사실은, 변화만이 유일한 상수인 IT 산업에서 많은 것을 시사합니다.
모놀리식 아키텍처는 오랫동안 사용되어 왔지만, 이제는 유일한 선택지가 아니며 이미 꽤 오래전부터 그랬습니다. 1980년대에 접어들면서 소프트웨어 공학은 모듈화와 객체 지향 프로그래밍 언어 사용으로 변화하는 움직임을 겪었습니다. 1990년대에는 네트워크 컴퓨팅의 발전을 활용할 수 있는 분산 시스템이 등장할 기반이 마련되었습니다.
이러한 흐름은 결국 마이크로서비스의 개발로 이어졌고, 2000년대 클라우드 컴퓨팅과 컨테이너 기술이 본격화되면서 널리 사용되기 시작했습니다. 마이크로서비스 아키텍처는 모놀리식 모델을 개선하기 위해 빠른 확장성과 분산 시스템에 최적화된 구조로 개발되었습니다.
2020년대인 현재 소프트웨어 개발은 모놀리식 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처 두 가지 방향 가운데 하나를 중심으로 이루어지고 있습니다. 기술 발전 속도를 보면 최신 기술이 더 우수하다고 생각하기 쉽고, 실제로 일부 상황에서는 그렇습니다.
하지만 그런 일반화는 위험하며, 실제로 사실이 아닙니다. 모놀리식 아키텍처 특유의 단순성 덕분에 여전히 큰 이점을 얻는 컴퓨팅 환경도 많기 때문입니다.
두 아키텍처는 각각 장단점이 있으며, 기업은 시스템을 선택하기 전에 두 방식을 신중히 평가하고 앞으로의 애플리케이션 개발 요구를 고려해야 합니다.
핵심 운영 단계 관점에서 모놀리식 아키텍처와 마이크로서비스 아키텍처는 어떻게 비교될까요?
모놀리식 아키텍처나 마이크로서비스 아키텍처를 사용하여 달성할 수 있는 사용 사례는 거의 무제한에 가깝습니다. 다음은 가장 널리 사용되는 몇 가지 예입니다.
모놀리식 아키텍처 또는 마이크로서비스 아키텍처를 본격적으로 구현할 때 가장 중요한 부분인 기술 스타트업의 특정 요구 사항을 먼저 고려하지 않고 사실상 ‘공백 상태’에서 설계를 진행한다면, 그 어떤 전체 규모의 구현도 잘못될 수밖에 없습니다.
IT 디렉터로서, 소프트웨어 인프라 결정을 내릴 때 가장 중요한 활동이 바로 이것입니다. 어떤 상황에서 어떤 아키텍처 스타일을 사용해야 하는지 아는 것뿐 아니라,사용 목적에 가장 적합한 시스템이 무엇인지 이해하는 것 또한 필수적입니다.
이러한 자기 분석 과정은 매우 중요합니다. 조직에 가장 적합한 아키텍처 시스템을 선택하는 것뿐 아니라, 앞으로 몇 달, 몇 년 뒤에 회사가 필요로 하게 될 아키텍처 시스템을 정확하게 예측해야 하기 때문입니다. 어떤 의미에서는 미래를 예측하는 역할까지 맡고 있는 셈입니다.
그래서 모놀리식 아키텍처가 지금의 스타트업 상황에서는 완벽해 보일 수 있지만, 미래의 성장 규모를 예상하는 일은 결국 스스로 판단해야 합니다. 그리고 큰 폭의 확장이 예상된다면, 미리 마이크로서비스 아키텍처에 투자하는 것이 더 현명한 선택이 될 수 있습니다. 고려해야 할 변수는 매우 많습니다.
