모놀리식 접근 방식은 전통적인 소프트웨어 모델입니다. 마이크로서비스는 이후의 소프트웨어 개발을 반영하지만, 그렇다고 해서 모놀리식 아키텍처가 쓸모없어진 것은 아닙니다.

예를 들어, 여러분이 기술 스타트업에서 일하기 시작했고 새로운 회사의 IT 계획을 구현하는 업무를 맡았다고 가정해 보겠습니다. 여러분은 수많은 결정에 직면하게 되지만, 모놀리식 아키텍처나 마이크로서비스 아키텍처를 선택하는 것만큼 기본적이고 광범위한 결정은 없습니다. 소프트웨어 아키텍처를 선택할 때는 조직의 초기 및 장기적인 데이터 처리 요구 사항을 명확히 이해하지 못한 채, 또는 주변 맥락 없이 결정해서는 안 됩니다. 어떤 아키텍처 방식을 선택하느냐에 따라 조직이 비즈니스 목표를 실질적으로 수행할 수 있는 역량에 큰 영향을 미치기 때문입니다.

따라서 여기에는 상당한 위험이 따릅니다. 그리고 새롭게 IT 디렉터로 임명된 만큼, 이 결정은 개인적으로도 매우 중요합니다. 현명하게 선택한다면 앞으로 상상 이상으로 커리어가 성장하는 길로 이어질 수도 있기 때문입니다.

어떤 것을 선택하시겠어요? 먼저 선택할 수 있는 옵션들을 살펴보겠습니다.