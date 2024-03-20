위치 인텔리전스란 무엇인가요?

위치 인텔리전스는 지리 공간 데이터에서 인사이트를 얻는 방법입니다. 이러한 인사이트는 패턴을 파악하고 예측하며 특정 위치에 대한 질문의 실시간 이해를 제공하는 데 도움이 됩니다.
위치 인텔리전스는 지도, 그래프, 통계, 카토그램으로 시각화되는 경우가 많습니다. 이러한 위치 인텔리전스 데이터 시각화가 제공하는 추가 공간 컨텍스트는 기업, 개인 및 정부가 다음과 같은 질문에 답하는 데 도움이 될 수 있습니다.
비즈니스 인텔리전스(BI)는 데이터를 수집하고 사용자 친화적인 보기로 표시하여 기업이 실행 가능한 인사이트를 얻고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 소프트웨어입니다. 이를 통해 조직은 평이한 언어로 질문하고 생산, 공급망, 고객 또는 시장 동향과 관련하여 이해할 수 있는 답변을 얻을 수 있습니다.
BI 도구는 과거 및 현재, 타사 및 사내 데이터 등 다양한 데이터에 연결됩니다. 이 데이터 중 일부는 위치 인텔리전스 인사이트를 얻고 “어디에서?”라는 질문의 답을 찾는 데 사용되는 지리 공간 데이터일 수 있습니다. 공간 분석을 사용하는 위치 인텔리전스 소프트웨어는 기존 비즈니스 인텔리전스 매핑 기능의 확장이거나 이에 통합되는 경우가 많습니다.
지리공간 데이터는 특정 시점 또는 기간에 지구 표면 위나 주변의 물체, 사건 또는 기타 특징을 설명합니다. 좀 더 구체적으로 설명하자면, 지리공간 데이터는 위치 정보(좌표)와 속성 정보(사물, 사건 또는 현상의 특성)를 시간 정보(위치 및 속성이 존재하는 시간 또는 수명)와 결합합니다. 가령 스마트폰을 통해 '내 근처의 브런치 장소'를 찾을 때마다 지리공간 데이터를 통해 답을 구하게 됩니다.
지리 공간 데이터 세트는 규모가 크며 인구 조사의 인구 통계 정보뿐만 아니라 위성, LiDAR, 휴대폰 등과 같은 기술 데이터 소스의 인구 통계 정보를 포함할 수 있습니다. 지리 공간 데이터 세트에는 벡터(vector)와 래스터(raster)라는 두 가지 기본 데이터 유형이 있습니다. 래스터 데이터는 고도, 온도 등 각 셀과 관련된 공간 정보가 포함된 그리드 또는 픽셀 셀로 구성됩니다. 벡터 데이터는 x 및 y 좌표를 통해 지리 공간 요소를 표현한 것입니다.
위치 인텔리전스 데이터는 위성, 드론, LiDAR 및 사물인터넷(IoT)으로 구동되는 센서와 같은 여러 기술에서 가져옵니다. 실제로 최근 몇 년 동안 IoT 기반 스마트 장치의 수가 급격히 증가함에 따라 위치 인텔리전스 플랫폼에 사용할 수 있는 방대한 양의 관련 지리 데이터가 생성되었습니다. 인공 지능(AI)과 광범위한 데이터 세트에서 학습되는 확장 가능한 파운데이션 모델인 머신 러닝(ML) 모델의 통합이 구현되기 시작해 이 많은 양의 날짜를 분석하는 데 도움이 되고 있습니다.
그러나 위치 인텔리전스 도구의 핵심에는 지리 정보 시스템(GIS)이 있습니다. 이 시스템은 지리 공간 데이터를 수집, 저장, 분석, 시각화 및 관리하는 컴퓨터 시스템입니다. 사용자는 GIS를 사용하여 대화형 쿼리를 만들고 공간 정보를 분석하며 데이터를 편집하고 지도를 통합하며 결과를 표시할 수 있습니다. GIS 기술이 없으면 공간 정보 데이터 세트와 그 안에 깃든 인사이트는 그 양과 복잡성으로 인해 간과되기 쉽습니다. GIS는 이 데이터를 인식 가능한 패턴과 함께 이해하기 쉬운 형식으로 표시합니다.
여러 산업 분야의 조직에서 GIS 기반 지도, 대시보드, 애플리케이션 및 분석을 사용하여 리소스 관리, 자산 관리, 환경 영향 평가, 공급망 관리 및 기타 활동을 개선합니다. Esri는 GIS 소프트웨어 개발 분야의 업계 리더이며 ArcGIS와 같이 오늘날 사용되는 많은 GIS 방법 및 기술 개발을 담당하고 있습니다.
오늘날 가장 중요한 과제 중 일부는 기후 변화, 지정학적 갈등, 전 세계적인 팬데믹 등의 영향과 같은 위치 인텔리전스와 관련이 있습니다. 지리 공간 데이터의 위치 기반 인사이트는 이러한 문제를 더 잘 이해하고 해결하는 데 매우 중요합니다.
비즈니스 관점에서 위치 인텔리전스가 경쟁 우위를 확보할 수 있는 세 가지 주요 이점:
위치 데이터 분석은 프로세스, 사람 및 결과에 대한 심층적인 이해를 제공하여 비즈니스 전략을 더 효과적으로 수립할 수 있습니다.
위치 데이터를 실시간으로 수집하고 업데이트하여 비즈니스 의사 결정권자에게 최신 정보를 제공할 수 있습니다.
위치 데이터와 기존 비즈니스 데이터를 결합하면 운영에 대한 총체적인 관점을 얻을 수 있습니다. 이는 정보 및 프로세스 사일로를 무너뜨리는 데 도움이 될 수 있습니다.
위치 데이터는 의료, 부동산, 금융 서비스, 농업 및 유틸리티와 같은 산업 전반에 걸쳐 사용됩니다. 다음은 몇 가지 실제 사용 사례입니다.
공급망 관리(SCM) 내에서 위치 인텔리전스를 사용하는 몇 가지 사례가 있습니다. 라우팅 및 워크포스 최적화를 예로 들 수 있습니다. 기업은 위치 데이터를 사용하여 플릿을 최적화하고 운전자의 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 네트워크 최적화 및 부지 선택은 소매업체가 고객과 더 가까운 새로운 창고를 건설할 위치를 결정하는 데 도움이 되어 배송 리드 타임을 단축할 수 있습니다.
위치 분석을 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어와 통합하면 소비자 행동 패턴을 파악하여 마케팅 캠페인, 세분화 전략 및 고객 경험을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 마케팅 전문가는 고객의 위치에 따라 가격 및 메시지를 조정할 수 있습니다.
위치 인텔리전스를 사용하여 기후 데이터와 식생 성장에 대한 인사이트를 평가하면 자산 및 인프라 손상으로 인해 유틸리티가 운영 중단을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 동일한 데이터는 에너지 소비 패턴을 식별하여 에너지 예측을 지원하고 정전을 방지하는 데 도움이 되는 사전 예방적 의사 결정에 정보를 제공할 수도 있습니다.
실시간 공간 데이터 분석을 통해 도시의 스마트 교통을 구현할 수 있습니다. 위치 인텔리전스는 교통 데이터를 사용하여 교통 흐름을 개선하고 혼잡을 완화하며 배출량을 줄입니다. 위치 인텔리전스는 실시간 대중교통 도착 업데이트 및 유지 관리 중단을 표시하는 앱도 지원합니다.
스마트 농업 분야에 위치 인텔리전스에 대한 몇 가지 사용 사례가 있습니다. 예를 들어, 토양 상태 센서의 수분 데이터를 날씨 데이터와 결합하여 스마트한 급수 권장 사항을 제공하고 효율적인 물 사용을 촉진할 수 있습니다. 가축에 부착된 센서의 위치 데이터는 활동을 추적하여 행동 및 토지 활용에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
위치 인텔리전스를 통해 악천후, 홍수 및 대기질을 모니터링할 수 있습니다. 예를 들어, 기상학자는 위치 인텔리전스를 사용하여 특정 지역으로 이동하는 토네이도의 경로를 차트로 표시합니다. 마찬가지로 위치 인텔리전스는 긴급 대응팀이 위성, 인구 조사 및 바람 데이터를 사용하여 산불의 궤적과 확대를 정확하게 예측하고 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 부문의 기업은 네트워크 계획 및 설계, 경계 식별 및 새로운 고객 시장 식별에 위치 인텔리전스를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 최적의 위치가 아닌 곳에 휴대폰 기지국을 설치하는 것과 같이 비용이 많이 드는 실수를 피하고 대신 서비스 지역에서 고객과 더 가까운 위치를 파악할 수 있습니다.
탄소 배출량, 산호초 상태, 해수 온도 및 해수면, 산림 등과 같은 기후 변화와 관련된 요인을 위치 인텔리전스를 사용하여 모니터링하고 분석할 수 있습니다. GIS 기술은 위험을 시각화하고 기후 변화를 완화하는 의사 결정을 안내할 수 있습니다. 또한 기상 조건, 기후 위험 및 기타 위치 관련 요소를 식별하고 예측하는 기능은 재생 에너지 개발업체가 풍력 터빈 및 태양 전지판과 같은 인프라에 가장 적합한 위치를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
