위치 인텔리전스란 무엇인가요?

위치 인텔리전스 데이터는 위성, 드론, LiDAR 및 사물인터넷(IoT)으로 구동되는 센서와 같은 여러 기술에서 가져옵니다. 실제로 최근 몇 년 동안 IoT 기반 스마트 장치의 수가 급격히 증가함에 따라 위치 인텔리전스 플랫폼에 사용할 수 있는 방대한 양의 관련 지리 데이터가 생성되었습니다. 인공 지능(AI)과 광범위한 데이터 세트에서 학습되는 확장 가능한 파운데이션 모델인 머신 러닝(ML) 모델의 통합이 구현되기 시작해 이 많은 양의 날짜를 분석하는 데 도움이 되고 있습니다.

그러나 위치 인텔리전스 도구의 핵심에는 지리 정보 시스템(GIS)이 있습니다. 이 시스템은 지리 공간 데이터를 수집, 저장, 분석, 시각화 및 관리하는 컴퓨터 시스템입니다. 사용자는 GIS를 사용하여 대화형 쿼리를 만들고 공간 정보를 분석하며 데이터를 편집하고 지도를 통합하며 결과를 표시할 수 있습니다. GIS 기술이 없으면 공간 정보 데이터 세트와 그 안에 깃든 인사이트는 그 양과 복잡성으로 인해 간과되기 쉽습니다. GIS는 이 데이터를 인식 가능한 패턴과 함께 이해하기 쉬운 형식으로 표시합니다.

여러 산업 분야의 조직에서 GIS 기반 지도, 대시보드, 애플리케이션 및 분석을 사용하여 리소스 관리, 자산 관리, 환경 영향 평가, 공급망 관리 및 기타 활동을 개선합니다. Esri는 GIS 소프트웨어 개발 분야의 업계 리더이며 ArcGIS와 같이 오늘날 사용되는 많은 GIS 방법 및 기술 개발을 담당하고 있습니다.