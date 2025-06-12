LangSmith란 무엇인가요?

LangChain과 LangSmith는 LLM 개발을 지원하는 툴이지만, 각 툴의 목적은 다릅니다.

LangChain은 LLM 애플리케이션의 구축과 배포를 간소화하는 오픈 소스 Python 프레임워크입니다. 체인, 에이전트 및 메모리와 같은 모듈식 빌딩 블록을 사용하여 여러 LLM 구성 요소를 구조화된 워크플로에 연결합니다. 이러한 구성 요소를 사용하면 LLM을 외부 툴, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 및 데이터 소스와 통합하여 복잡한 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 단일 모델에 의존하는 대신 텍스트 이해, 응답 생성 및 추론과 같은 작업을 위해 모델을 함께 연결하여 각 단계가 마지막 단계를 기반으로 구축할 수 있도록 지원합니다. LangChain은 재사용 가능한 템플릿을 통해 프롬프트 엔지니어링을 지원하며, LangGraph와 통합되어 시각적으로 워크플로를 설계할 수 있습니다. 이 기능은 컨텍스트 처리와 논리적 진행이 필요한 대화형 에이전트 및 AI 시스템을 구축하는 데 특히 유용합니다.

또한 LangSmith는 LangChain의 능력 개발에 있어 운영 중추입니다. LangChain이 워크플로를 구축하는 데 도움을 준다면, LangSmith는 복잡한 AI 시스템을 디버깅, 모니터링 및 관리할 수 있는 툴을 제공하여 워크플로가 원활하게 실행되도록 지원합니다. LangSmith는 모델 동작에 대한 심층적인 가시성을 제공하므로 성능 문제를 쉽게 식별하고 오류를 추적하며 실시간으로 응답을 최적화할 수 있습니다. 또한 여러 모델과 파이프라인에 걸친 오케스트레이션을 지원하여 원활한 배포와 조정이 가능합니다. LangSmith는 Tensorflow, Kubernetes와 같은 외부 툴과 원활하게 통합됩니다. 또한 AWS, GCP 및 Azure와 같은 주요 클라우드 제공업체와 통합할 수 있으며, 하이브리드 설정 및 온프레미스 배포를 위한 강력한 지원도 제공합니다. LangSmith는 챗봇과 AI 에이전트, 가상 어시스턴트, 대화형 인터페이스와 같은 기타 대화형 시스템을 포함한 실제 AI 애플리케이션 개발을 지원합니다. 이 기능은 개발자가 워크플로를 간소화하는 데 도움이 됩니다.

LangChain과 LangSmith는 함께 프로토타입 제작부터 생산까지 전체 개발 프로세스를 간소화합니다.