이 협업의 중요성은 인간과 기계가 서로 다른 보완적 역량을 지니고 있다는 근본적인 사실에서 비롯됩니다. McKinsey의 최근 연구에 따르면 AI 기술은 이론적으로 미국에서 현재 수행되는 업무 시간의 절반 이상을 자동화할 수 있는 수준까지 발전했습니다.

그러나 이러한 가치를 포착하는 것은 인간이 이러한 기술을 얼마나 효과적으로 사용하는지, 그리고 이 기술이 중요한 워크플로에 얼마나 잘 통합되는지에 달려 있다고 조직은 주장합니다. 이 설문조사 결과는 고용주들이 향후 4년 동안 노동 시장에서 요구되는 핵심 기술의 39%가 변화할 것으로 예상한다는 점을 발견한 세계경제포럼의 연구 결과와도 일치합니다.

AI 시스템은 방대한 양의 데이터를 처리하고, 패턴을 식별하고, 반복적인 작업을 일관되게 수행하는 데 탁월합니다. 한편 인간은 창의적 사고, 직관, 맥락 고려, 감성 지능, 도덕적 추론, 공감 능력에 뛰어납니다. 조직 간의 협업 방식을 통해 조직은 복잡한 의사 결정에 필요한 인간의 판단력과 창의적인 문제 해결 능력을 유지하면서 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

또한 반복적이고 단조로운 작업을 자동화하여 인간에게 더 의미 있는 업무를 만들어 줍니다. 또한 신중하게 설계된 인간-기계 관계는 지속적인 감독을 통해 AI 시스템이 책임성을 유지하고 인간의 가치와 일치하도록 보장합니다.