비용 최적화란 무엇인가요?

비용 최적화는 CFO가 단기 목표를 달성하거나 비즈니스 상황에 대응하기 위해 전반적으로 비용을 줄이는 기존 비용 절감 방식의 대안입니다.

Gartner의 한 기사1에서는 비용 절감 방식의 여러 문제를 설명합니다. 첫해에 비용 절감 목표를 달성하는 기업은 절반에 미치지 못합니다. 3년 동안 비용 절감을 유지하는 기업은 11%에 불과합니다. 비용 절감 이후 원하는 혁신 속도를 유지할 수 있다고 답한 기업은 9%뿐입니다.

비용 최적화에는 기업이 속한 산업과 해당 기업의 구체적인 목표에 맞춘 전략이 필요합니다. 예를 들어 클라우드 컴퓨팅 및 IT 분야에서는 기업이 온디맨드 서버 액세스에서 예약 인스턴스로 전환해 일정 기간 사용을 약정하는 대신 더 낮은 요금을 적용받을 수 있습니다. 공급망 물류에서는 비용 최적화를 위해 제품 공급업체 수를 통합해 단가를 낮출 수 있습니다.

비용 최적화는 그 특성상 비효율성을 찾기 위한 하향식 지시형 전략과는 잘 맞지 않습니다. 그럼에도 조직이 비용 절감을 추진할 때 고려할 수 있는 몇 가지 전반적인 모범 사례는 존재합니다. 이러한 모범 사례에는 모든 수준에서 비용 배분에 대한 투명성과 인식을 확보하는 것, 각 비즈니스 영역에서 비용 절감에 수반되는 절충 사항에 집중하는 것 및 가장 비용이 큰 영역의 절감을 우선시하는 것이 포함됩니다.