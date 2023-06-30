CMMS 및 EAM 비교: 함께 훌륭하게 작동하는 두 가지 자산 관리 도구

CMMS와 EAM 소프트웨어는 자산 성능을 연장 및 개선하고, 운영 효율성과 안정성을 높이며, 가동 시간을 늘리고 가동 중단 시간을 줄이며 자산 수명을 늘려 비용을 절감한다는 유사한 목적을 가지고 있습니다. 일부 중복되는 부분이 있기는 하지만, 기능, 접근 방식 및 비즈니스 맥락에서 주요 차이점이 있으며 서로 다른 관리 도구와 리소스를 제공합니다. 일반적으로 대부분의 EAM 시스템에는 CMMS 기능이 있지만, 고급 CMMS 솔루션에만 일부 EAM 기능이 있습니다. 몇 가지 주요 차이점은 아래에 설명되어 있지만, 그 정도는 제공업체에 따라 다릅니다.

CMMS는 물리적 자산 및 장비에 대한 MRO(유지보수, 수리 및 운영)를 전담하여 회사의 자산 유지보수 활동을 추적하고, 자산 설치 후 일정을 잡고 비용을 책정합니다. 반면 EAM은 전체 자산 수명 주기를 처음부터 끝까지 관리하여 자산의 수명 주기 비용과 가치에 대한 더 큰 이해를 제공합니다. 자산을 추적하고, 평가 및 모니터링하고, 품질과 신뢰성을 관리 및 최적화하고, 비효율성이 발생하는 부분을 측정할 수 있다는 것은 기업이 자산을 최대한 활용하고 원활한 운영에 영향을 미칠 수 있는 불필요한 중단을 방지할 수 있다는 것을 의미합니다.

또한 EAM은 구매, 유지보수, 수리 및 서비스와 같은 평생 비용에 대한 데이터를 제공하여 기업이 개별 자산의 총 소유 비용을 이해하는 데 도움이 됩니다. CMMS 솔루션은 점점 더 정교해지고 있지만 일반적으로 높은 수준의 재무 회계나 구매 또는 폐기와 관련된 비용과 같은 추가 기능을 포함하지 않습니다.

또한 EAM은 여러 사업장 및 지역에 걸쳐 다중 사이트 지원을 제공한다는 점에서 CMMS와 다릅니다. 대부분의 CMMS 솔루션은 단일 사이트 또는 제한된 다중 사이트 지원만 제공합니다. 이것은 대규모 분산된 자산 포트폴리오를 관리하는 전력이나 대중교통과 같은 산업에 상당한 이점이 될 수 있습니다.

계약 관리, 차량 관리, 회로도, 보증 추적, 에너지 모니터링 및 산업별 앱과 같은 기능은 일반적으로 CMMS 시스템에서 다루지 않는 기능으로, EAM은 CMMS보다 더 다양한 비즈니스 기능을 다룹니다. EAM은 재무 분석, 공급망 관리 및 구매, 리스크 및 규정 준수, 지속가능성 등 더 광범위한 다른 엔터프라이즈 소프트웨어와도 연동할 수 있습니다. CMMS는 반복적인 작업을 자동화하기 위해 다른 시스템과 통합하는 경향이 있지만, 일부는 구매 기능을 포함하기도 합니다.

즉, EAM은 다른 비즈니스 기능과의 통합으로 인한 복잡성과 추가 설정 비용으로 인해 초기에는 CMMS보다 구현하는 데 더 많은 비용이 들 수 있습니다. SaaS 모델은 이러한 상황을 변화시키고 있으며, CMMS와 EAM 비용을 더욱 밀접하게 연관시키고 있으며, 이는 EAM의 추가적인 이점과 함께 점점 더 비용 효율적인 옵션이 되고 있습니다.

최신 CMMS 시스템은 유지보수 이상의 기능을 제공할 수 있고 CMMS와 EAM의 경계가 모호해지고 있지만, 여전히 별개의 솔루션입니다. CMMS는 EAM의 하위 집합으로 볼 수 있으며 잠재적으로 보다 강력한 대규모 엔터프라이즈 자산 관리를 위한 수단으로 볼 수 있습니다. 이 두 가지는 종종 함께 사용되거나 소규모 자산 포트폴리오와 유지보수 팀을 보유한 회사의 경우 CMMS로 충분할 수 있습니다. 그러나 여러 부서에 걸쳐 시스템을 확장하고 통합하려는 기업에서는 CMMS의 한계로 인해 전반적인 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

궁극적으로 소프트웨어 선택은 여러 요인에 따라 달라지지만, 일반적으로 전체 수명 주기에 걸쳐 여러 위치에 있는 수많은 자산을 이해하고 관리하며 HR 및 재무와 같은 다른 비즈니스 기능을 통합하려는 경우 EAM이 적합할 수 있습니다.