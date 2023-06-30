CMMS 및 EAM 비교: 함께 훌륭하게 작동하는 두 가지 자산 관리 도구

대부분의 조직은 물리적 자산이 없으면 운영할 수 없습니다. 기계, 장비, 시설 및 차량은 경제적 가치를 제공하거나 운영에 이점을 제공합니다. 대부분의 경우, 소규모 노트북 포트폴리오이든 방대한 교통 네트워크이든 관계없이 조직의 성능에 필수적인 요소입니다. 에너지 회사는 무정전 전원 공급 장치에 의존하고, 항공사는 승객의 안전을 보장하는 것을 목표로 하며, 병원은 양질의 환자 치료를 제공해야 하며, 운송 회사는 서비스 수준을 유지하기 위해 예비 부품에 대한 최신 데이터가 필요합니다.
조직은 자산을 수명 주기 전반에 걸쳐 비용 효율적으로 운영하기 위해 투자하지 않으면 효과적으로 업무를 수행할 수 없습니다. 이를 위해서는 기술자, 시설 관리자, 유지보수 팀, 신뢰성 엔지니어 및 프로젝트 관리자가 정확한 실시간 정보를 손쉽게 이용할 수 있어야 합니다.
조직이 장기적인 변화 관리를 위해 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 솔루션의 디지털 혁신을 전략적으로 해결하려고 하기 때문에 자산 관리도 예외는 아닙니다.
일반적으로 사용되는 두 가지 자산 관리 및 유지보수 솔루션은 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)과 엔터프라이즈 자산 관리(EAM)입니다.
자산 유형, 비즈니스 규모, 운영 규모와 같은 변수에 따라 각 솔루션은 조직의 유지보수 요구 사항에 맞는 다양한 기능과 이점을 제공합니다. 이에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 유지보수 정보를 중앙 집중화하고 유지보수 작업을 용이하게 하고 문서화하는 일종의 유지보수 관리 소프트웨어입니다. CMMS는 중요한 자산 관리 워크플로를 자동화하고 액세스 및 감사 가능하게 만듭니다.
CMMS의 핵심은 자산 및 유지 관리 작업에 대한 정보를 정리하고 유지 관리 부서와 팀에 전달하여 보다 효과적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원하는 중앙 데이터베이스입니다. 일반적으로 직원 및 장비 인증(자원 및 노동 관리), 일련 번호 및 보증과 같은 개별 자산에 대한 데이터 저장(자산 등록), 작업 주문 번호 및 예방 유지 관리 일정과 같은 작업 관련 활동(작업 주문 관리)을 위한 모듈이 포함됩니다. 공급업체 및 재고 관리, 보고, 분석(예: KPI 대시보드 또는 MRO 재고 최적화), 감사 추적과 같은 다른 기능도 CMMS 소프트웨어 솔루션에 포함되어 있습니다.
CMMS는 1960년대 대기업의 운영 복잡성이 증가하면서 수동 및 종이 기반 관리의 한계와 부적절함이 드러나기 시작하면서 발전하기 시작했습니다. 데이터는 수많은 스프레드시트와 파일 캐비닛에 숨겨져 사일로화되어 있었고, 수동으로 작업을 수행하는 데 많은 시간이 소요되었습니다.
1980년대, 1990년대, 2000년대에 기술이 더욱 저렴해지고 연결됨에 따라 CMMS 기능은 기업이 작업 주문과 검사 체크리스트를 한 곳에서 할당, 모니터링 및 완료하는 작업 주문 관리를 포함하도록 확장되었습니다. 솔루션이 발전함에 따라 프로젝트 관리 및 예비 부품 구매와 같은 다른 기능도 추가되었습니다. 많은 산업에서 자산 및 워크플로 가시성을 개선하고, 운영 및 유지보수를 간소화하고, 모바일 현장 인력을 관리하고, 감사 및 안전 및 환경 보고와 같은 규정 준수를 보장하기 위해 CMMS에 의존하고 있습니다.
엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 소프트웨어는 회사의 물리적 자산에 대한 총체적이고 포괄적인 개요를 제공하며 위치에 관계없이 전체 수명 주기 동안 운영 자산 및 장비를 유지 관리하고 제어하는 데 사용됩니다.
일반적으로 EAM 솔루션은 작업 주문, 계약 및 노동 관리, 자산 유지보수, 계획 및 일정 관리, 상태 모니터링, 신뢰성 분석, 자산 성능 최적화, 공급망 관리, 환경, 건강 및 안전(EHS) 애플리케이션을 다룹니다. 분석 및 추적할 수 있는 대량의 데이터를 저장하며, 조직은 특정 요구 사항에 따라 KPI 및 지표를 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 EAM 솔루션은 ERP(전사적 자원 관리)와 같은 다른 엔터프라이즈 관리 시스템 및 워크플로에 연결하여 자산 인텔리전스의 단일 소스를 제공할 수 있습니다.
EAM은 1990년대 초 CMMS에서 등장하여 자산 설계부터 폐기에 이르는 기술, 자재 및 기타 정보와 함께 유지보수 계획 및 실행을 통합했습니다. 이러한 범위의 확대는 특히 물리적 자산에 크게 의존하거나 자산 관리 효율성과 ROI가 수익에 주요한 영향을 미치는 복잡한 자산 인프라를 보유한 산업에 큰 도움이 되었습니다.
예를 들어 석유 및 가스 또는 광산업에서는 안전, 신뢰성 및 규정 준수 정보를 워크플로에 도입해야 할 필요성이 매우 높습니다. 국방 분야에서는 잠재적으로 위험한 자산 추적에 관한 엄격한 규정이 있으며, 군사 작전의 안전은 서로 다른 위치에 있는 여러 자산의 작전 준비 상태에 따라 달라집니다.
조직은 EAM을 사용하여 예방 가능한 문제와 불필요한 다운타임 시간으로 인해 비용이 낭비되는 것을 방지하고 자산의 효율성, 성능 및 수명을 향상시킵니다. 유지보수 전략, 자동화, 사물인터넷(IoT) 및 인공 지능(AI) 등의 기술을 결합하여 EAM은 예방 및 예측 유지보수를 통해 문제가 발생하기 전에 모니터링 및 해결하고, 자산 활용을 극대화하며, 운영 애플리케이션을 통합하고 심층적인 비용 분석을 제공할 수 있습니다. 그 결과 자산 관리 전문가가 더 나은 의사 결정을 내리고 더 효율적으로 작업하며 물리적 자산에 대한 투자를 극대화할 수 있습니다.
CMMS와 EAM 소프트웨어는 자산 성능을 연장 및 개선하고, 운영 효율성과 안정성을 높이며, 가동 시간을 늘리고 가동 중단 시간을 줄이며 자산 수명을 늘려 비용을 절감한다는 유사한 목적을 가지고 있습니다. 일부 중복되는 부분이 있기는 하지만, 기능, 접근 방식 및 비즈니스 맥락에서 주요 차이점이 있으며 서로 다른 관리 도구와 리소스를 제공합니다. 일반적으로 대부분의 EAM 시스템에는 CMMS 기능이 있지만, 고급 CMMS 솔루션에만 일부 EAM 기능이 있습니다. 몇 가지 주요 차이점은 아래에 설명되어 있지만, 그 정도는 제공업체에 따라 다릅니다.
CMMS는 물리적 자산 및 장비에 대한 MRO(유지보수, 수리 및 운영)를 전담하여 회사의 자산 유지보수 활동을 추적하고, 자산 설치 후 일정을 잡고 비용을 책정합니다. 반면 EAM은 전체 자산 수명 주기를 처음부터 끝까지 관리하여 자산의 수명 주기 비용과 가치에 대한 더 큰 이해를 제공합니다. 자산을 추적하고, 평가 및 모니터링하고, 품질과 신뢰성을 관리 및 최적화하고, 비효율성이 발생하는 부분을 측정할 수 있다는 것은 기업이 자산을 최대한 활용하고 원활한 운영에 영향을 미칠 수 있는 불필요한 중단을 방지할 수 있다는 것을 의미합니다.
또한 EAM은 구매, 유지보수, 수리 및 서비스와 같은 평생 비용에 대한 데이터를 제공하여 기업이 개별 자산의 총 소유 비용을 이해하는 데 도움이 됩니다. CMMS 솔루션은 점점 더 정교해지고 있지만 일반적으로 높은 수준의 재무 회계나 구매 또는 폐기와 관련된 비용과 같은 추가 기능을 포함하지 않습니다.
또한 EAM은 여러 사업장 및 지역에 걸쳐 다중 사이트 지원을 제공한다는 점에서 CMMS와 다릅니다. 대부분의 CMMS 솔루션은 단일 사이트 또는 제한된 다중 사이트 지원만 제공합니다. 이것은 대규모 분산된 자산 포트폴리오를 관리하는 전력이나 대중교통과 같은 산업에 상당한 이점이 될 수 있습니다.
계약 관리, 차량 관리, 회로도, 보증 추적, 에너지 모니터링 및 산업별 앱과 같은 기능은 일반적으로 CMMS 시스템에서 다루지 않는 기능으로, EAM은 CMMS보다 더 다양한 비즈니스 기능을 다룹니다. EAM은 재무 분석, 공급망 관리 및 구매, 리스크 및 규정 준수, 지속가능성 등 더 광범위한 다른 엔터프라이즈 소프트웨어와도 연동할 수 있습니다. CMMS는 반복적인 작업을 자동화하기 위해 다른 시스템과 통합하는 경향이 있지만, 일부는 구매 기능을 포함하기도 합니다.
즉, EAM은 다른 비즈니스 기능과의 통합으로 인한 복잡성과 추가 설정 비용으로 인해 초기에는 CMMS보다 구현하는 데 더 많은 비용이 들 수 있습니다. SaaS 모델은 이러한 상황을 변화시키고 있으며, CMMS와 EAM 비용을 더욱 밀접하게 연관시키고 있으며, 이는 EAM의 추가적인 이점과 함께 점점 더 비용 효율적인 옵션이 되고 있습니다.
최신 CMMS 시스템은 유지보수 이상의 기능을 제공할 수 있고 CMMS와 EAM의 경계가 모호해지고 있지만, 여전히 별개의 솔루션입니다. CMMS는 EAM의 하위 집합으로 볼 수 있으며 잠재적으로 보다 강력한 대규모 엔터프라이즈 자산 관리를 위한 수단으로 볼 수 있습니다. 이 두 가지는 종종 함께 사용되거나 소규모 자산 포트폴리오와 유지보수 팀을 보유한 회사의 경우 CMMS로 충분할 수 있습니다. 그러나 여러 부서에 걸쳐 시스템을 확장하고 통합하려는 기업에서는 CMMS의 한계로 인해 전반적인 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
궁극적으로 소프트웨어 선택은 여러 요인에 따라 달라지지만, 일반적으로 전체 수명 주기에 걸쳐 여러 위치에 있는 수많은 자산을 이해하고 관리하며 HR 및 재무와 같은 다른 비즈니스 기능을 통합하려는 경우 EAM이 적합할 수 있습니다.
더 이상 고민하지 마세요. IBM Maximo Application Suite는 세계 최고의 엔터프라이즈 자산 관리 시스템과 CMMS의 모든 이점을 결합합니다.
Maximo Application Suite로 기업 자산의 가치를 극대화하세요. Maximo Application Suite는 AI, IoT 및 분석을 사용하여 성능을 최적화하고 자산 수명 주기를 연장하며, 운영 다운타임 및 비용을 줄이는 단일 통합 클라우드 기반 플랫폼입니다. 회사의 자산, 프로세스, 인력을 관리하는 데 도움이 되는 구성 가능한 CMMS 및 EAM 애플리케이션을 제공합니다.
IBM Maximo Application Suite를 사용해 일정, 리소스 및 자산 성능을 최적화합니다.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용해 운영을 혁신하세요. 최적화 프로세스를 통합하고 지능적 성장을 실현할 수 있습니다.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 고급 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.