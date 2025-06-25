블레이드 서버란 무엇인가요?

모든 종류의 서버와 마찬가지로 블레이드 서버의 기본 목적은 대부분의 최신 IT 환경의 기반이 되는 아키텍처인 '클라이언트/서버 모델'로 알려진 방식으로 다른 프로그램과 사용자에게 서비스를 제공하는 것입니다.

블레이드 서버는 IT 인프라를 수용하고 애플리케이션 및 서비스의 구축 및 실행을 가능하게 하는 물리적 공간인 여러 데이터 센터의 기본 구성 요소입니다. 블레이드 서버는 전력과 물리적 공간이 우선인 고밀도 컴퓨팅 환경에서 리소스를 극대화할 수 있는 작고 효율적이며 확장성이 뛰어난 방법을 기업에 제공합니다.

블레이드 서버가 널리 사용되며 작년 전 세계 블레이드 서버 시장 규모는 190억 달러에 달했습니다. 향후 5년간 310억 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR)은 9.1%에 달할 것으로 예상됩니다.1 블레이드 서버 및 기타 유형의 서버 기술은 Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises(HPE), Lenovo를 비롯한 세계 최대 IT 회사에서 제조 및 판매합니다.