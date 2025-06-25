블레이드 서버란 무엇인가요?

8분
고밀도 서버라고도 알려진 블레이드 서버는 컴퓨터 네트워크 전반에 걸쳐 데이터 배포를 관리하는 소형 컴퓨팅 모듈입니다.
모든 종류의 서버와 마찬가지로 블레이드 서버의 기본 목적은 대부분의 최신 IT 환경의 기반이 되는 아키텍처인 '클라이언트/서버 모델'로 알려진 방식으로 다른 프로그램과 사용자에게 서비스를 제공하는 것입니다.
블레이드 서버는 IT 인프라를 수용하고 애플리케이션 및 서비스의 구축 및 실행을 가능하게 하는 물리적 공간인 여러 데이터 센터의 기본 구성 요소입니다. 블레이드 서버는 전력과 물리적 공간이 우선인 고밀도 컴퓨팅 환경에서 리소스를 극대화할 수 있는 작고 효율적이며 확장성이 뛰어난 방법을 기업에 제공합니다.
블레이드 서버가 널리 사용되며 작년 전 세계 블레이드 서버 시장 규모는 190억 달러에 달했습니다. 향후 5년간 310억 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR)은 9.1%에 달할 것으로 예상됩니다.1 블레이드 서버 및 기타 유형의 서버 기술은 Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises(HPE), Lenovo를 비롯한 세계 최대 IT 회사에서 제조 및 판매합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
블레이드 서버는 모듈형 서버 시스템으로 알려져 있으며, 작은 블레이드 인클로저 또는 서버 섀시 안에 들어 있는 작은 구성 요소로 이루어져 있습니다. 블레이드 서버의 핵심 구성 요소와 블레이드 서버 시스템에서 이들이 함께 작동하는 방식을 자세히 살펴보겠습니다.
블레이드 서버는 기능의 세 가지 측면, 즉 성능, 스토리지, 연결 유형에 따라 분류됩니다.
최신 데이터 센터는 블레이드 서버 외에도 랙 장착형 서버와 타워 서버라는 두 가지 유형의 서버를 주로 사용합니다. 기능면에서 블레이드 서버와 유사하지만 이 두 가지 다른 유형에는 주목할 만한 몇 가지 차이점이 있습니다.
랙 장착형 서버
랙 장착형 서버는 블레이드 서버에 비해 저렴하고 약간 작은 옵션이며 성능이 높지 않습니다. 또한 블레이드 서버와 달리 전체 시스템 기능을 방해하지 않고 신속하게 교체하거나 수리할 수 있는 '핫스왑'이 불가능하므로 유지 관리가 더 어렵습니다.
일부 기업은 비용, 기존 데이터 센터 기술과의 호환성, 중앙 집중식 통합 관리 없이 리소스를 제공하는 독립 실행형 서버로 사용할 수 있다는 점 때문에 여전히 랙 장착형 서버를 선호합니다. 반면 블레이드 서버는 대규모 네트워크의 일부로만 사용할 수 있는 경우가 많습니다.
타워 서버
타워 서버는 서버처럼 실행되도록 구성된 PC입니다. 데스크톱 컴퓨터이기 때문에 블레이드 또는 랙 장착형 서버보다 큽니다. 타워 서버는 일반적으로 IT 관리자가 특정 서비스나 능력을 제공하기 위해 전용 서버가 필요할 때 사용됩니다. 예를 들어, 타워 서버는 DHCP(장착형) 또는 도메인 시스템(DNS) 서비스를 활성화하여 네트워크 관리자에게 네트워크에 대한 더 많은 유연성과 제어 기능을 제공하는 경우가 많습니다.
블레이드 서버 설계는 네트워크상의 장치 간에 데이터가 전송되는 방식에서 사용자 제어 및 관리에 우선 순위를 둡니다. 이 아키텍처는 에너지 소비, 비용 절감, 유연성 등 기업 IT 관리자가 우선순위로 삼는 많은 이점을 제공합니다.
블레이드 서버는 매우 유연한 솔루션으로 간주되며, 종종 데이터 센터 또는 네트워크의 다른 서버 시스템과 함께 배포되므로 시스템 관리자가 여러 서버 및 장치에서 워크로드의 균형을 맞출 수 있는 경우가 많습니다.
또한 블레이드 서버의 설계를 통해 조직은 컴퓨팅 요구 사항이 변경될 때 쉽게 추가하거나 뺄 수 있습니다. 블레이드 서버는 핫스왑 또한 가능하여 전체 시스템 성능에 영향을 주지 않고 쉽게 교체할 수 있습니다.
블레이드 서버 설계를 통해 케이블 연결을 최소화하고 데이터 센터 또는 네트워크 환경에서 물리적 배선을 사용하여 다양한 장치 간의 통신을 최적화할 수 있습니다. 기능을 위해 의존하는 구성 요소의 수도 간단하고 최소화되며 모듈식 설계로 쉽게 보관할 수 있습니다.
블레이드 서버는 일반적으로 전원 공급 장치 및 냉각 시스템과 같은 값비싼 리소스를 공유하여 네트워크 및 데이터 센터의 전력 소비를 줄입니다.
블레이드 서버가 지원하는 많은 네트워크 및 데이터 센터에는 고가용성이 필요하며, 즉 시스템 용량을 가능한 한 100%에 가까운 시간 동안 실행할 수 있어야 합니다. 이를 위해 블레이드 서버에는 중복 전원 공급 장치, 쉽게 교체 가능한 구성 요소, 가용성을 향상시키는 클러스터 구성과 같은 기능이 포함되어 있는 경우가 많습니다.
다른 종류의 서버와 달리 블레이드 서버는 매우 얇고 기능에 필요한 구성 요소 수가 최소화됩니다. 예를 들어 각 블레이드에는 개별 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 모든 프로세서와 메모리가 포함되어 있습니다.
크기 외에도 블레이드 서버의 모듈식 설계를 통해 데이터 센터 또는 네트워크 환경에서 다른 종류의 서버와 쉽게 스택할 수 있습니다.
블레이드 서버는 뛰어난 적응성과 성능 덕분에 많은 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 네트워킹 요구 사항 및 데이터 센터를 지원하는 데 필수적인 요소가 되었습니다.
예를 들어 블레이드 서버는 데이터를 생성되는 곳 근처에서 실시간으로 처리해야 하는 많은 엣지 컴퓨팅 및 사물인터넷(IoT) 사용 사례를 포함한 많은 빅 데이터 분석 애플리케이션의 처리 및 분석 요구 사항을 지원합니다.
블레이드 서버는 모듈식 설계로 인해 기존 IT 인프라에 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다. 컴퓨팅 요구 사항이 변화함에 따라 블레이드 서버를 확장하거나 축소할 수 있습니다.
블레이드 서버는 가상화되면 훨씬 더 확장이 용이해져 IT 관리자가 서버 환경을 더욱 유연하게 맞춤화할 수 있습니다.
블레이드 서버는 확장성, 유연성 및 컴팩트한 폼 팩터를 갖추고 있어 다양한 비즈니스 용도에 적합합니다. 클라우드 컴퓨팅과 가상화부터 엣지 컴퓨팅과 사물인터넷(IoT) 솔루션까지, 가장 인기 있는 사용 사례는 다음과 같습니다.
블레이드 서버는 많은 엔터프라이즈 IT 환경에서 널리 사용되지만 최근에는 보다 전문화된 사용 사례에 더 적합한 다른 종류의 서버가 등장했습니다.
블레이드 서버와 마찬가지로 브릭 서버는 크기와 효율성이 필수적인 고밀도 컴퓨팅 환경을 위해 설계되었습니다. 그러나 블레이드 서버에는 개별 블레이드를 저장하는 특수 섀시가 필요하지만 브릭 서버는 완전히 독립적이며 보다 표준적인 종류의 서버 랙에 쉽게 쌓을 수 있습니다.
브릭 서버는 블레이드 서버보다 더 작고 적응력이 뛰어납니다. 또한 다른 종류의 소프트웨어 및 하드웨어와 더 호환되지만 블레이드 서버만큼 리소스를 공유하기는 않습니다.
기업은 블레이드 서버가 제공할 수 있는 것보다 물리적 공간당 훨씬 더 많은 컴퓨팅 성능을 요구하는 애플리케이션을 실행해야 하는 경우 종종 브릭 서버로 전환합니다.
마이크로서버라고도 하는 카트리지 서버는 블레이드 서버 및 브릭 서버보다 훨씬 더 컴팩트합니다. 사실, 카트리지 서버의 이름은 프린터 카트리지와 크기와 모양이 유사하기 때문에 유래되었습니다.
카트리지 서버는 블레이드 서버 및 브릭 서버와 동일한 많은 이점(크기, 효율성, 확장성)을 제공하지만 규모는 훨씬 더 작습니다. 카트리지 서버는 특정 종류의 웹 서비스, 호스팅, 비디오 트랜스코딩, 빅 데이터 분석 등과 같은 고도로 전문화된 컴퓨팅 환경을 위한 서버입니다.
하이브리드 서버는 가상화된 서버 리소스와 온프레미스 서버 리소스의 조합인 서버입니다. 이 아키텍처를 통해 기업은 온프레미스 서버의 리소스를 유지하면서 필요에 따라 클라우드의 서버 리소스를 활용할 수 있습니다.
일반적으로 서버 환경에 대한 높은 수준의 제어 및 관리를 원하는 기업은 블레이드 서버를 사용합니다. 그러나 클라우드의 확장성과 유연성을 우선시하려는 기업은 일반적으로 하이브리드 서버 솔루션으로 전환합니다.
하이브리드 클라우드 인프라로 AI 전략을 강화하는 방법을 알아보세요. IBM 전문가로부터 기존 기술을 민첩한 AI 지원 시스템으로 전환하여 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 혁신과 효율성을 촉진하는 방법을 알아보세요.
하이브리드 클라우드 솔루션으로 AI 기반 비즈니스 운영을 최적화하는 방법을 알아보세요. 사례 연구와 주요 솔루션을 살펴보고 기업이 IBM의 하이브리드 클라우드를 사용하여 효율성, 확장성, 보안을 향상하는 방법을 알아보세요.
서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS)의 주요 차이점을 알아보세요. 각 클라우드 모델이 다양한 수준의 제어, 확장성 및 관리 기능을 제공하여 여러 가지 비즈니스 요구를 충족하는 방법을 살펴보세요.
IBM Cloud Infrastructure Center는 IBM zSystems 및 IBM LinuxONE에서 프라이빗 클라우드의 인프라를 관리하기 위한 OpenStack 호환 소프트웨어 플랫폼입니다.
엔터프라이즈 하이브리드 클라우드 및 AI 전략을 위해 설계된 서버, 스토리지 및 소프트웨어를 살펴보세요.
비즈니스 요구에 적합한 클라우드 인프라 솔루션을 찾고 필요에 따라 리소스를 확장하세요.
IBM의 하이브리드 클라우드 및 AI 지원 솔루션으로 기업 인프라에 혁신을 일으키세요. 비즈니스를 보호, 확장 및 현대화하도록 설계된 서버, 스토리지 및 소프트웨어를 살펴보거나 전문가 인사이트에 액세스하여 생성형 AI 전략을 강화하세요.