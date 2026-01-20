API 에코시스템이란 무엇인가요?

API 게이트웨이는 웹 또는 모바일 애플리케이션과 같은 클라이언트가 여러 백엔드 서비스에 접근할 수 있도록 단일 진입점을 제공하면서 동시에 클라이언트와 서버 간 상호작용을 관리하는 소프트웨어 계층입니다.

API 게이트웨이는 API 호출(요청이라고도 함)을 수신한 후 요청의 특성에 따라 하나 이상의 백엔드 서비스로 전달합니다. 게이트웨이는 이후 요청된 데이터를 종합하여 단일 응답으로 클라이언트에 반환합니다. 게이트웨이는 여러 번의 호출로 여러 엔드포인트를 조회하는 대신, 한 번의 호출로 여러 리소스를 조회할 수 있도록 합니다.

예를 들어 의료 시스템에서 서비스를 오케스트레이션하는 API 게이트웨이는 사용자 애플리케이션이 환자의 의료 기록, 결제 이력, 현재 예약 정보 등 여러 리소스의 데이터를 하나의 API 호출로 가져올 수 있도록 합니다.

API 게이트웨이는 다음과 같은 중요한 작업도 중앙에서 처리합니다.