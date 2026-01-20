API 에코시스템이란 무엇인가요?

API 에코시스템은 상호 연결된 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 그와 관련된 모든 요소로 이루어진 네트워크를 의미합니다. 이러한 요소에는 API를 구축하고 배포하는 팀, 이를 사용하는 개발자, 데이터 교환을 위해 API에 의존하는 애플리케이션, 데이터베이스 및 플랫폼, 개발자 포털, 그리고 안전하고 가치 있는 통합을 지원하는 보안 및 거버넌스 구조가 포함됩니다.
API 에코시스템의 핵심 구성 요소는 일반적으로 기술(API 및 관련 인프라), 사람(제공자, 소비자 및 커뮤니티), 거버넌스(표준, 정책, 지원 시스템 및 자산)의 세 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다.
API 에코시스템의 기술 인프라는 여러 구성 요소로 이루어져 있으며, 이들은 거미줄처럼 다양한 방식으로 서로 연결됩니다. API 자체는 거미줄의 각 부분을 연결하는 방사형 실과 같고, API 게이트웨이, 데이터베이스, 애플리케이션 및 서비스, 기타 인프라는 교차점과 허브, 프레임 역할을 합니다.
API는 소프트웨어 프로그램이 서로 통신하여 데이터, 기능 및 기능성을 교환할 수 있도록 하는 규칙 또는 프로토콜의 집합입니다. API를 통해 애플리케이션 소유자는 내부 및 외부 사용자 모두에게 데이터를 간편하고 안전하게 제공할 수 있습니다.
오늘날 API는 기업 사용자에게 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다. 기업은 평균적으로 운영 환경에서 600개 이상의 API 엔드포인트를 보유하고 있으며, 결제 처리 기업, 이메일 데이터 강화 기업, 금융 서비스 기업 등 API에서 출발한 비즈니스도 존재합니다.
API 게이트웨이는 웹 또는 모바일 애플리케이션과 같은 클라이언트가 여러 백엔드 서비스에 접근할 수 있도록 단일 진입점을 제공하면서 동시에 클라이언트와 서버 간 상호작용을 관리하는 소프트웨어 계층입니다.
API 게이트웨이는 API 호출(요청이라고도 함)을 수신한 후 요청의 특성에 따라 하나 이상의 백엔드 서비스로 전달합니다. 게이트웨이는 이후 요청된 데이터를 종합하여 단일 응답으로 클라이언트에 반환합니다. 게이트웨이는 여러 번의 호출로 여러 엔드포인트를 조회하는 대신, 한 번의 호출로 여러 리소스를 조회할 수 있도록 합니다.
예를 들어 의료 시스템에서 서비스를 오케스트레이션하는 API 게이트웨이는 사용자 애플리케이션이 환자의 의료 기록, 결제 이력, 현재 예약 정보 등 여러 리소스의 데이터를 하나의 API 호출로 가져올 수 있도록 합니다.
API 게이트웨이는 다음과 같은 중요한 작업도 중앙에서 처리합니다.
데이터베이스는 API 에코시스템의 핵심 구성 요소로, 애플리케이션이 작동하는 데 필요한 원시 데이터를 저장합니다. API는 중개자 역할을 하여 애플리케이션이 데이터베이스와 안정적이고 안전하게 상호작용할 수 있도록 합니다. API는 애플리케이션이 데이터베이스에서 생성, 조회, 업데이트, 삭제(CRUD)와 같은 작업을 수행할 수 있도록 인터페이스를 제공합니다.
또한 API는 인증 및 접근 검증을 통해 권한이 있는 클라이언트만 리소스에 접근할 수 있도록 보안 계층을 제공합니다. 그리고 API는 상호 운용성을 제공하여 서로 다른 프로그래밍 언어나 플랫폼으로 구축된 애플리케이션도 동일한 데이터베이스에 접근할 수 있도록 합니다.
애플리케이션은 API 에코시스템 전체의 기술적 프런트엔드이며, 사용자는 API 자체가 아니라 모바일 앱, 웹 앱 또는 데스크톱 소프트웨어와 같은 애플리케이션과 상호작용합니다.
애플리케이션 내에서 사용자는 작업을 완료하기 위해 외부 데이터나 서비스를 호출해야 하는 동작을 선택할 수 있습니다. 이러한 데이터 교환은 API를 통해 이루어집니다. 요청(API 호출 또는 쿼리라고도 함)은 API로 전달되며, API는 해당 요청을 해당 리소스를 처리하는 백엔드 서비스로 전달합니다. 이후 요청된 데이터는 API를 통해 클라이언트로 반환됩니다.
마이크로서비스 또는 마이크로서비스 아키텍처는 애플리케이션을 여러 개의 독립적인 서비스로 분해하여 각각을 별도로 구축하고 운영할 수 있도록 하는 개발 방식입니다. 마이크로서비스는 단순히 “작은 서비스”가 아니라, 하나의 애플리케이션에서 여러 서비스를 통합하는 아키텍처 접근 방식입니다. 마이크로서비스는 유연성이 뛰어나며, 각 서비스를 독립적으로 확장하고 재사용할 수 있습니다.
이러한 서비스는 서로 협력하여 작동하며, 일반적으로 API 또는 서비스 메시를 통해 통신합니다. API는 마이크로서비스를 외부 애플리케이션 및 시스템과 연결하는 데에도 사용되며, 이를 통해 상호 운용성과 원활한 통합을 구현합니다.
많은 경우 이러한 서비스 앞단에 API 게이트웨이를 배치하여 들어오는 API 요청을 처리하고, 이를 적절한 서비스로 전달한 뒤, 결과를 하나의 통합된 응답으로 클라이언트에 반환합니다.
지속적 통합/지속적 전달(CI/CD) 파이프라인은 API를 개발, 배포 및 업데이트하는 데 사용되기 때문에 에코시스템의 일부입니다.
CI/CD 파이프라인은 코드 작성, 통합, 테스트 및 배포 과정을 자동화하는 워크플로입니다. 개발자는 Git과 같은 툴로 변경 사항을 추적하면서 독립적으로 코드를 작성할 수 있으며, 해당 코드는 자동으로 파이프라인을 따라 이동하며 테스트 및 검증을 거칩니다. 검증된 코드는 이후 테스트 환경이나 GitHub와 같은 저장소에 통합됩니다. CI/CD 파이프라인은 API 또는 소프트웨어 개발 시간을 단축하고 비용을 절감하며 오류를 조기에 발견하고 팀 협업을 향상시키는 방법입니다.
CI/CD 파이프라인은 최종 사용자에게 보이지 않으며, 개발에서 배포까지 코드를 이동시키고 정기적인 업데이트를 통해 소프트웨어와 API를 지속적으로 개선하는 데 사용되는 일반적인 방법론입니다.
개발자 포털은 개발자가 API를 이해하고, 사용하고, 통합하고, 최적화하는 데 필요한 모든 정보를 제공하는 허브입니다. 이는 전체 API 에코시스템의 핵심 구성 요소입니다. 개발자 포털에는 일반적으로 다음 항목의 대부분 또는 전부가 포함됩니다.
API 관리 플랫폼은 외부 사용자 대상 개발자 포털의 내부용 버전과 유사합니다. API 관리 시스템은 API를 관리하는 팀을 위해 API 수명 주기 전반에 걸친 배포 및 종료 관리, 트래픽 관리, 오류 추적, 보안 및 거버넌스 정책 적용, 그리고 종종 청구 및 구독 관리 기능을 제공하는 제어 기능을 제공합니다.
API 에코시스템의 인적 구성 요소는 다음 세 그룹으로 나눌 수 있습니다.
API 제공자는 에코시스템의 핵심인 API를 생성하고 공개하는 책임을 가진 사람과 팀입니다. 이에는 다음이 포함될 수 있습니다.
이들은 API를 활용해 애플리케이션과 시스템을 통합하고 새로운 제품과 서비스를 구축하는 개발자입니다. API 소비자는 에코시스템에서 매우 중요한 역할을 하며, API는 결국 이들을 위해 설계됩니다.
소비자는 API를 제공하는 동일 조직의 내부 사용자일 수도 있고, 제한된 접근 권한을 가진 외부 사용자 또는 전체 접근 권한을 가진 공개 사용자일 수도 있습니다. 대상 사용자에 따라 API 설계와 문서는 달라질 수 있습니다.
예를 들어 공개 API의 경우, 제공 조직은 광범위한 문제 해결 및 지원 필요성을 줄이기 위해 보다 직관적인 사용자 경험을 제공하는 것을 선호할 수 있습니다.
특히 공개 API의 경우, 소비자와 기타 이해관계자를 포함하는 더 넓은 집단인 커뮤니티는 전체 API 에코시스템에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 커뮤니티는 일반적으로 내부 개발자, 오픈소스 기여자 및 취미 개발자, 비즈니스 파트너, 그리고 API를 통해 데이터나 서비스에 접근하는 애플리케이션의 일반 사용자로 구성됩니다. 커뮤니티는 다음과 같은 방식으로 API 개선 및 혁신에 기여할 수 있습니다.
API 거버넌스는 조직이 API를 개발, 배포 및 사용하는 방식을 규정하는 표준, 정책 및 관행을 의미합니다. API 거버넌스의 목적은 일관성, 신뢰성, 보안 및 효율성을 강화하는 데 있습니다.
API 거버넌스에는 스타일 가이드, 보안 정책, 명명 규칙, 버전 관리 전략, 품질 기준, 사고 및 재해 대응 정책 등이 포함될 수 있습니다. 의료 산업을 포함한 많은 산업에서는 HIPAA 요구 사항이나 기타 산업 또는 지역별 규제와 같은 법적 준수 사항도 거버넌스에 포함됩니다.
성공적인 API 에코시스템은 기업과 개발자 모두에게 중요한 이점을 제공합니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
성능, 복원력, 확장성을 지키면서 FlashSystem과 Red Hat OpenShift를 사용하여 아키텍처의 데이터 계층을 컨테이너화된 애플리케이션 계층에 연결하는 방법을 알아보세요.
IBM DS8A00 스토리지 시스템 설계, 구현, 조정에 대해 심층적으로 안내합니다. 미션 크리티컬 환경에서 I/O를 간소화하고 고가용성을 유지하며 재해 복구를 강화하는 방법을 알아보세요.
IBM Storage Ceph의 아키텍처와 개념을 소개합니다. AI 워크로드를 지원하고, 스토리지를 통합하고, 다중 계층 애플리케이션에서 비용을 절감하는 확장가능한 자가 치료 데이터 계층을 설계하는 방법을 알아보세요.
수요가 많은 다중 계층 애플리케이션에 대한 데이터 계층에서 병렬 파일 시스템이 처리량과 안정성을 향상시키는 방법에 대한 IDC의 인사이트를 알아봅니다.
금융이나 공급망과 같은 업계에서 생성형 AI를 채택한 실제 사례를 소개합니다. 최신 계층형 아키텍처가 이러한 시스템을 어떻게 지원하는지 알아보세요.
모든 유형의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 위치에 관계없이 손쉽게 개발, 관리, 보호하고 공유하세요.
통합 플랫폼 소프트웨어를 통해 원활한 연결성과 자동화를 구현하여 비즈니스를 강화하세요.
에이전틱 AI 시대에 하이브리드 클라우드의 잠재력을 최대한 활용하세요.