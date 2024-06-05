AI로 SaaS 애플리케이션 분석 가치 극대화

일부 조직에서는 효과적이지만 기존의 SaaS 데이터 분석 방법(예: 데이터 포인트를 집계하기 위해 인간 데이터 분석가에게만 의존)은 SaaS 앱이 생성하는 방대한 양의 데이터를 처리하는 데 부족한 경우가 있습니다. 또한 앱 분석의 능력을 최대한 활용하는 데 어려움을 겪을 수도 있습니다.

그러나 AI 및 ML 기술의 도입은 보다 미묘한 관측 가능성과 보다 효과적인 의사 결정 자동화를 제공할 수 있습니다. AI 및 ML 생성 SaaS 분석은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

1. 데이터 인사이트 및 보고

애플리케이션 분석을 통해 기업은 오류율, 응답 시간, 리소스 사용률, 사용자 보존 및 종속성과 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 모니터링하여 성능 문제와 병목 현상을 식별하고 보다 원활한 사용자 경험을 만들 수 있습니다. AI 및 ML 알고리즘은 고유한 앱 데이터를 보다 효율적으로 처리하여 이러한 기능을 향상시킵니다.

AI 기술은 또한 기능 개발에 도움이 되는 데이터 패턴을 표시하고 시각화할 수 있습니다.

예를 들어 개발팀이 어떤 앱 기능이 유지에 가장 큰 영향을 미치는지 파악하려는 경우 AI 기반 자연어 처리(NLP)를 사용하여 비정형 데이터를 분석할 수 있습니다. NLP 프로토콜은 사용자 생성 콘텐츠(예: 리뷰 및 지원 티켓)를 자동 분류하고, 데이터를 요약하고, 고객이 앱을 다시 방문하도록 하는 기능에 대한 통찰력을 제공합니다. AI는 NLP를 사용하여 새로운 테스트, 알고리즘, 코드 줄 또는 완전히 새로운 앱 기능을 제안하여 유지율을 높일 수도 있습니다.

AI와 ML 알고리즘을 통해 SaaS 개발자는 앱 분석에 대한 세부적인 관측 가능성도 얻을 수 있습니다. AI 기반 분석 프로그램은 KPI에 대한 최신 인사이트를 제공하는 완전히 사용자 지정 가능한 실시간 대시보드를 만들 수 있습니다. 또한 대부분의 머신 러닝 툴은 복잡한 데이터의 요약을 자동으로 생성하므로 경영진과 기타 의사 결정권자가 원시 데이터를 직접 검토할 필요 없이 보고서를 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

2. 예측 분석.

예측 분석은 과거 데이터를 기반으로 미래 사건을 예측하며, 회귀 분석, 신경망, 의사결정트리와 같은 AI 및 ML 모델은 이러한 예측의 정확성을 더욱 향상시킵니다. 예를 들어 전자 상거래 앱은 이전 연휴 시즌의 과거 구매 데이터를 분석하여 연휴 기간 동안 어떤 제품이 인기를 끌지 예측할 수 있습니다.

Google Analytics, Microsoft Azure 및 IBM® Instana를 포함한 대부분의 SaaS 분석 툴은 개발자가 시장 및 사용자 행동 동향을 예측하고 그에 따라 비즈니스 전략을 전환할 수 있는 예측 분석 기능을 제공합니다.

예측 분석은 사용자 인사이트에 똑같이 중요합니다.

AI 및 ML 기능을 통해 SaaS 분석 소프트웨어는 앱 내 사용자 상호 작용(다른 지표 중에서도 클릭 패턴, 탐색 경로, 기능 사용 및 세션 기간)에 대한 복잡한 분석을 실행할 수 있으며, 이는 궁극적으로 팀이 사용자 행동을 예측하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, 회사가 위험에 처한 사용자를 식별하기 위해 이탈 예측 프로토콜을 구현하려는 경우 AI 기능을 사용하여 이탈에 앞서는 두 가지 사용자 참여 지표를 분석할 수 있습니다. 프로그램이 위험에 처한 사용자를 식별한 후 머신 러닝 알고리즘은 이들을 다시 참여시키기 위한 개인화된 개입을 제안할 수 있습니다(구독 서비스는 이탈 징후를 보이는 사용자에게 할인 또는 독점 콘텐츠를 제공할 수 있습니다).

사용자 행동 데이터를 더 깊이 파고들면 기업이 앱 사용성 문제를 사전에 식별하는 데도 도움이 됩니다. 또한 예상치 못한 중단(예: 자연 재해로 인한 중단)이 발생하는 동안 AI 및 SaaS 분석은 어려운 시기에 비즈니스를 계속 운영하거나 개선할 수 있는 실시간 데이터 가시성을 제공합니다.

3. 개인화 및 사용자 경험 최적화.

머신 러닝 기술은 SaaS 애플리케이션에서 개인화된 고객 경험을 제공하는 데 필수적인 경우가 많습니다.

SaaS의 ML 모델은 고객 기본 설정(선호하는 테마, 레이아웃 및 기능), 과거 추세 및 사용자 상호 작용 데이터를 사용하여 실시간 데이터를 기반으로 사용자가 보는 콘텐츠를 동적으로 조정할 수 있습니다. 즉, AI 기반 SaaS 앱은 적응형 인터페이스 디자인을 자동으로 구현하여 사용자가 개인화된 추천 및 콘텐츠 경험에 계속 참여하도록 할 수 있습니다.

예를 들어 뉴스 앱은 사용자가 이전에 읽고 좋아요를 누른 것과 유사한 기사를 강조 표시할 수 있습니다. 온라인 학습 플랫폼은 사용자의 학습 이력과 선호도를 기반으로 강좌나 온보딩 단계를 추천할 수 있습니다. 또한 알림 시스템은 각 사용자가 참여할 가능성이 가장 높은 시간에 타깃 메시지를 보내 전반적인 경험을 더욱 관련성 있고 즐겁게 만들 수 있습니다.

애플리케이션 수준에서 AI는 사용자 여정 데이터를 분석하여 사용자가 앱을 통해 이동하는 일반적인 탐색 경로를 이해하고 전체 사용자 기반에 대한 탐색을 간소화할 수 있습니다.

4. 전환율 최적화 및 마케팅.

AI 분석 툴은 양식 제출, 구매, 가입 또는 구독을 통해 기업에 전환율을 최적화할 수 있는 기회를 제공합니다.

AI 기반 분석 프로그램은 유입경로 분석(사용자가 전환 유입경로에서 이탈하는 위치를 식별), A/B 테스트(개발자가 여러 디자인 요소, 기능 또는 전환 경로를 테스트하여 어떤 요소가 더 우수한지 확인) 및 CTA(콜투액션) 버튼 최적화를 통해 전환율을 높일 수 있습니다.

AI 및 ML의 데이터 통찰력은 또한 SaaS 애플리케이션을 유지 관리하는 데 중요한 구성 요소인 제품 마케팅을 개선하고 전반적인 앱 수익성을 높이는 데 도움이 됩니다.

기업은 AI를 사용하여 지루한 마케팅 작업(예: 리드 생성 및 광고 타기팅)을 자동화하여 광고 ROI와 대화율을 모두 극대화할 수 있습니다. 또한 ML 기능을 통해 개발자는 사용자 활동을 추적하여 제품을 보다 정확하게 분류하고 사용자 기반에 판매할 수 있습니다(예: 전환 인센티브 포함).

5. 가격 최적화.

IT 인프라 관리는 특히 대규모 클라우드 네이티브 애플리케이션 네트워크를 실행하는 기업의 경우 비용이 많이 드는 작업일 수 있습니다. AI와 ML 기능은 SaaS 프로세스 책임을 자동화하고 워크플로를 간소화하여 클라우드 지출(및 클라우드 낭비)을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

AI가 생성한 예측 분석과 실시간 재무 관찰 툴을 사용하면 팀은 리소스 사용 변동을 예상하고 이에 따라 네트워크 리소스를 할당할 수 있습니다. SaaS 분석을 통해 의사 결정자는 활용도가 낮거나 문제가 있는 자산을 식별하여 과잉 지출 및 과소 지출을 방지하고 앱 혁신 및 개선을 위한 자본을 확보할 수 있습니다.