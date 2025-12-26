변화 관리에 AI를 사용하는 방법

전통적으로 변화 관리는 새로운 시스템, 프로세스 재설계 또는 구조 개편과 같은 대규모 변화를 주도해 왔습니다. 이는 왜 변화가 일어나는지, 변화가 업무에 어떤 의미가 있는지, 새로운 환경에서는 어떻게 해야 성공할 수 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다. AI는 데이터 기반 인사이트, 속도 및 적응성을 추가하여 이러한 영역을 강화합니다.

변화 관리에서 AI는 변경 라이프사이클 전반에 걸쳐 가시성을 개선하여 조직이 위험을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 내년에는 기업 위험 관리에 드는 연간 비용이 15% 증가할 것으로 예상됩니다.¹ AI 알고리즘은 시스템 사용 패턴, 직원 피드백과 감정 같은 데이터를 분석하여 리더와 이해관계자가 변화 채택에 대한 저항이나 어려움에 대한 조기 경고 신호를 파악하는 데 도움이 됩니다. 이러한 인사이트를 통해 조직은 문제가 확대되기 전에 변경 전략을 조정하여 업무 중단 가능성을 줄이고, 변경 프로세스 전반에 걸쳐 보다 시의적절한 데이터 기반 의사 결정을 지원할 수 있습니다.

AI는 의사소통, 교육 프로그램, 성능 추적을 개인화하여 변화를 지원하기도 합니다. 인재 관리 리더들은 AI와 자동화가 직원 참여도를 73% 더 높인다고 보고합니다.2 자동화된 도구는 직원의 역할과 필요에 따라 해당 직원에게 적절한 지침을 제공하는 동시에, 리더에게 직원의 생산성과 품질에 대해 더욱 명확한 인사이트를 제공합니다. 이러한 기능은 새로운 업무 방식이 자리 잡고 있는지, 추가 지원이 필요한 부분이 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.