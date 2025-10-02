HR 전환 스토리를 공유할 때, 일부는 AI 할루시네이션이나 편향을 우려하며 반대 의견을 제기하기도 합니다. 이에 대한 우리의 답은 “인간이 항상 통제한다.”입니다. 여러분은 리더입니다. AI를 언제, 어디에, 어떻게 배치할지는 여러분이 결정합니다. AI는 하나의 툴일 뿐이며, 통제 불가능하게 작동하지는 않습니다. 하지만 실제 적용에서는 현실적인 접근이 필요합니다.

FOMO(Fear of Missing Out), 즉 뒤처질지 모른다는 두려움이 AI 의사결정을 좌우하게 두지 마세요. 그게 무슨 의미일까요? 그저 흥미로워 보이거나 언론과 소셜 미디어의 관심을 받고 있다는 이유로 다른 회사가 하는 것을 따라 결정하지 마세요. 그것이 회사의 가치나 비즈니스 수익 모델과 맞지 않는다면 실행하지 마세요.

간단해 보이지만, 실제로는 훨씬 더 복잡합니다. 초기 단계에서 “AI가 무엇까지 맡는 것이 적절한가?”와 같은 질문을 던져야 합니다. 또는 “무엇이 우리 회사의 가치와 부합하는가?”와 같은 질문도 필요합니다.

IBM에서는 모든 AI 활용에 인간이 반드시 개입하는 human-in-the-loop 구조를 유지합니다. 최종 의사결정자는 인간이며, 이는 우리의 핵심 가치 중 하나입니다. 예를 들어 우리는 직원의 역량, 시장 내 희소성, 해당 직무에서의 근속 연수를 기준으로 AI가 급여 인상안을 추천하도록 활용합니다. 그러나 실제 인상 금액은 항상 관리자의 최종 결정입니다. 우리는 관리자에게 보상 추천을 제공하는 데 AI를 활용하는 것에 대해 편안하게 생각합니다. 그러나 귀사의 상황은 다를 수 있습니다.

반면 우리는 AI를 채용 후보자 선별에 사용하지 않습니다. 스킬 중심 기업으로서 우리는 지원자가 그 역량을 어디에서 습득했는지가 아니라 어떤 기술 역량을 갖추었는지에 주목합니다. 알고리즘이 비전통적인 배경을 가진 후보자를 배제할 수 있다는 점을 우려하기 때문입니다. 귀사는 AI를 활용해 전혀 다른 접근을 선택할 수도 있으며, 그것 역시 괜찮습니다. 결국 중요한 것은 귀사의 비즈니스에 무엇이 적합한가입니다.

AI를 어디에서 어떻게 활용하든, 거버넌스가 내재된 모니터링 툴을 반드시 갖추는 것이 중요합니다. AI가 예상과 다른 결과를 내기 시작하면 즉시 경고를 받아야 합니다.