업스킬링이란 무엇인가요?

업스킬링의 개념은 다양한 산업 전반에 걸쳐 사용되지만 변화가 끊임없이 일어나는 IT 부문에서 특히 중요합니다.

스킬 격차를 해소하는 것은 시급한 과제입니다. 세계경제포럼의 'Future of Jobs Report 2023'에 따르면 2025년까지 8,500만 개의 일자리가 자동화로 인해 사라지고 근로자의 핵심 기술 중 40%가 바뀔 것으로 예상됩니다.1 기업이 특정 기술을 보유한 새로운 인재를 찾는 것이 어려울 경우 공석, 프로젝트 지연, 비즈니스 손실로 이어지는 경우가 종종 있습니다. 이에 대응하여 업스킬링은 기존 직원의 기술을 개발하여 현재와 미래의 요구 사항을 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공합니다.



업스킬링은 고용주와 직원 모두에게 혜택을 주는 경우가 많습니다. 고용주의 경우 사내에서 승진시키는 것이 외부에서 채용하는 것보다 더 경제적이고 효율적인 경우가 많기 때문입니다.1 또한 내부 지원자는 이미 회사의 문화와 프로세스에 익숙해져 있기 때문에 새로운 역할과 책임에 더 원활하게 적응할 수 있습니다. 즉, 업스킬링을 통해 기업은 우수한 인재를 유지하고 인재 양성에 전념하고 있음을 보여줄 수 있습니다.



직원에게 있어 업스킬링 이니셔티브는 조직 내에서 그들의 가치를 입증하는 것입니다. 이는 직원의 성장에 투자하고 경력 발전(및 더 높은 급여)을 위한 방법을 제공하며 직업 만족도를 높이고 공동체 의식을 조성합니다. 최근 연구에 따르면 이러한 프로그램에 대한 직원들의 선호도가 있는 것으로 나타났습니다. O’Reilly의 2021년 데이터/AI 급여 설문조사에 따르면 응답자의 64%가 지난 1년간 교육에 참여하거나 자격증을 취득했으며, 31%는 대학원 학위 프로그램부터 블로그 게시물 읽기까지 다양한 교육 프로그램에 100시간 이상을 투자했습니다.2

