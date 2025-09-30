업스킬링이란 무엇인가요?

게시일: 2023년 12월 4일
기고자: Tasmiha Khan, Michael Goodwin
업스킬링은 교육 및 개발 프로그램을 통해 직원의 스킬 격차를 최소화하고 새로운 직무나 역할에 대비하도록 직원의 스킬을 향상시키는 프로세스입니다.
업스킬링의 개념은 다양한 산업 전반에 걸쳐 사용되지만 변화가 끊임없이 일어나는 IT 부문에서 특히 중요합니다.
스킬 격차를 해소하는 것은 시급한 과제입니다. 세계경제포럼의 'Future of Jobs Report 2023'에 따르면 2025년까지 8,500만 개의 일자리가 자동화로 인해 사라지고 근로자의 핵심 기술 중 40%가 바뀔 것으로 예상됩니다.1 기업이 특정 기술을 보유한 새로운 인재를 찾는 것이 어려울 경우 공석, 프로젝트 지연, 비즈니스 손실로 이어지는 경우가 종종 있습니다. 이에 대응하여 업스킬링은 기존 직원의 기술을 개발하여 현재와 미래의 요구 사항을 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
업스킬링은 고용주와 직원 모두에게 혜택을 주는 경우가 많습니다. 고용주의 경우 사내에서 승진시키는 것이 외부에서 채용하는 것보다 더 경제적이고 효율적인 경우가 많기 때문입니다.1 또한 내부 지원자는 이미 회사의 문화와 프로세스에 익숙해져 있기 때문에 새로운 역할과 책임에 더 원활하게 적응할 수 있습니다. 즉, 업스킬링을 통해 기업은 우수한 인재를 유지하고 인재 양성에 전념하고 있음을 보여줄 수 있습니다.
직원에게 있어 업스킬링 이니셔티브는 조직 내에서 그들의 가치를 입증하는 것입니다. 이는 직원의 성장에 투자하고 경력 발전(및 더 높은 급여)을 위한 방법을 제공하며 직업 만족도를 높이고 공동체 의식을 조성합니다. 최근 연구에 따르면 이러한 프로그램에 대한 직원들의 선호도가 있는 것으로 나타났습니다. O’Reilly의 2021년 데이터/AI 급여 설문조사에 따르면 응답자의 64%가 지난 1년간 교육에 참여하거나 자격증을 취득했으며, 31%는 대학원 학위 프로그램부터 블로그 게시물 읽기까지 다양한 교육 프로그램에 100시간 이상을 투자했습니다.2
기술 향상 영역에는 업스킬링과 리스킬링이라는 두 가지 기본 개념이 있습니다. 업스킬링에는 일반적으로 직원이 현재 역할에 더욱 능숙하게 대처하거나 새로운 역할에 대비할 수 있도록 이미 가진 스킬 세트를 강화하는 작업이 포함됩니다. 리스킬링의 경우 변화하는 업무 수요에 적응하도록 완전히 새로운 스킬을 배워야 하는 경우가 많습니다. IT 업계에서 업스킬링과 리스킬링은 모두 일반적이지만 가치 있는 전략입니다.
예를 들어, 팬데믹으로 인해 산업 전반에 걸쳐 자동화 및 디지털 전환의 도입이 크게 가속화되면서3 업스킬링과 리스킬링에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 갑작스러운 원격 근무로의 전환이 이루어지면서 기업들은 직원들이 재택 근무를 효과적으로 수행할 수 있도록 필수적인 스킬과 기술을 신속하게 제공해야 했습니다. 예를 들어 영업 전문가는 리드 추적 및 가상 회의를 위해 Zoom과 같은 도구에 능숙해져야 했습니다.
조직은 직원들이 변화하는 직무 요건과 업계 수요를 충족하기 위해 기존 스킬을 강화하거나 새로운 기술을 습득하도록 지원할 때 다음과 같은 전략을 고려할 수 있습니다.
업계 동향 및 요구 사항을 평가하고 조직이 속한 업계의 핵심 기술을 파악합니다. 그런 다음 이 연구 결과를 현재 직원의 스킬 수준 및 회사 목표와 비교합니다.
조직이 속한 업계의 향방을 더 잘 이해하면 어떤 종류의 직원(어떤 스킬을 가진 직원)이 가장 가치 있는지 파악하는 데 도움이 되며, 업스킬링 노력이 조직의 목표에 부합되도록 하는 데도 도움이 됩니다. 업스킬링 투자가 가치 있고 정확한 타깃에 사용될 수 있도록 단기 및 장기 영향을 모두 고려하는 것이 현명합니다.
커뮤니케이션, 문제 해결, 리더십 스킬과 같은 소프트 스킬의 중요성과 다재다능한 전문가를 위한 기술 전문성과의 시너지 효과를 인식합니다. 전반적인 스킬 평가에서 기술 업스킬링 노력에 수반되어야 할 수도 있는 소프트 스킬 교육을 고려하세요.
AI 및 디지털 혁신 목표를 직원 역량 강화 프로그램에 통합하여 직원과 조직 전체가 기술 발전을 따라갈 수 있도록 지원합니다.
습득한 스킬에 따라 책임을 점진적으로 늘리도록 장려하여 직장 문화의 일부로 지속적인 학습을 도모합니다. 적절한 경우 직원들이 스스로의 속도에 맞춰 학습할 수 있도록 하세요.
학습 경험이 모든 학습자에게 포괄적이고 접근 가능하도록 보장합니다. 이는 조직 내에서 광범위한 학습 문화를 조성하는 데 도움이 됩니다. 인사 부서는 업스킬링 노력에서 중추적인 역할을 담당하여 맞춤형 개발 프로그램을 구성하고, 업스킬링 프로세스가 원활하고 효율적이며 모든 당사자의 관심을 고려하도록 지원할 수 있습니다.
업스킬링 향상 이니셔티브에 대한 직원의 참여를 장려하기 위해 조직은 금전적 인센티브, 혜택, 인증 및 자격 증명 기회를 제공하여 새로 습득한 스킬에 대한 보상 및 검증을 제공할 수 있습니다. 새로운 인증 및 자격 증명은 이력서를 강화하는 데 도움이 되며, 재정 및 복리후생 인센티브는 업스킬링 프로그램에 적극적으로 참여한 직원에게 즉각적인 가치와 인정을 제공하는 데 도움이 됩니다.
업스킬링은 가르치는 스킬과 직원의 역량 및 선호도에 따라 여러 가지 방법을 통해 달성될 수 있습니다. 여기에는 전문 대면 교육 워크숍, 온라인 과정, 자기 주도형 인증, 멘토링 프로그램 및 대학원 과정이 포함됩니다. 이러한 모든 이니셔티브는 개인이 수요가 많은 스킬을 습득하여 취업 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 합니다.
교육 프로그램은 업스킬링의 기본 요소입니다. 이러한 이니셔티브는 직원들이 새로운 스킬을 개발하고 해당 분야에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 체계적인 학습 경험을 제공합니다. 교육 프로그램은 다양한 형태로 제공되며 조직은 직원에게 가장 적합한 프로그램을 결정해야 합니다.
예를 들어, 조직이 사내 교육을 제공할 수 있는 리소스를 보유하고 있나요? 아니면 교육 프로그램을 아웃소싱할 예정인가요? 교육은 그룹 환경에서 제공될 수 있나요? 아니면 스킬 세트에 일대일 교육이 필요한가요? 교육은 대면으로 진행될 때 가장 효과적인가요, 아니면 직원들이 온라인으로 내용을 배울 수 있나요? 이러한 유형의 질문을 생각해 보면 조직이 가장 적절한 접근 방식을 파악하는 데 도움이 됩니다.
온라인 과정은 유연성과 편의성을 제공하며 직원은 자신에게 맞는 속도로 학습 내용에 접근할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 이러한 과정은 업계 동향에 맞추기 위해 콘텐츠를 자주 업데이트하고 개선할 수도 있습니다.
그러나 한 가지 단점은 스킬을 온라인 환경에서 효과적으로 가르치지 못할 수도 있다는 것입니다. 일부 교육 내용은 실무 또는 대면 설명을 필요로 합니다(또는 최소한 이러한 실무 또는 대면 설명에서 혜택을 받을 수 있음). 다시 말하지만, 조직은 스킬을 기반으로 이러한 결정을 평가할 것입니다.
멘토십과 섀도잉 팀원은 업스킬링에 중요한 역할을 합니다. 이러한 스킬은 전통적인 교육 환경에서 가르칠 수 없는 스킬에 적합합니다. 이를 통해 직원은 실제 직무가 어떻게 수행되는지 관찰하고 업무에 대한 감을 잡을 수 있습니다.
또한 멘토링을 통해 조직은 회사 내 분야별 전문가를 활용하여 해당 직원의 리더십 스킬을 연마할 수 있고, 교육생은 교육 과정에서 궁금한 점이 있을 때 도움을 줄 수 있는 사람과 직접 소통할 수 있습니다. 이는 종종 관련된 모든 사람에게 성장 기회를 제공하는 기법입니다.
일부 직무는 추가 학위 및 보다 공식적인 교육을 요구할 수도 있습니다. 조직은 향후 조직에서의 근무의 대가로 직원의 교육 개발에 투자하는 경우가 많습니다. 이러한 프로그램은 해당 분야의 중심에서 조직에 더 큰 가치를 제공할 수 있는 유능한 직원을 양성하는 데 도움이 됩니다.
업스킬링은 더 유능하고 미래 지향적인 인력, 더 높은 직원 만족도, 비용 효율성 등과 같은 소중한 이점을 제공합니다.
직원의 업스킬링에 투자하는 기업은 직원의 성장과 발전을 소중히 여깁니다. 그리고 자신의 가치를 인정받고 있다고 느끼는 직원은 더 오래 근무할 가능성이 높습니다. 업스킬링은 새로운 커리어 기회의 문을 열어주고 직원들에게 회사 내에 다양한 커리어 경로가 있다는 것을 보여주기 때문에 전반적인 직원 만족도를 향상시킵니다.
대량 퇴직(ibm.com 외부 링크) 기간 동안 미국 근로자 1,000명을 대상으로 실시한 Amdocs 설문조사(ibm.com 외부 링크)에 따르면 직원의 약 3분의 2가 교육 및 개발 기회 부족을 이직의 이유로 꼽았습니다.4 설문 조사에 참여한 사람 중 90%는 업스킬링 프로그램을 장래 고용주의 중요한 특징으로 생각합니다. 기술 업계 직원의 경우 이 수치는 97%로 증가했습니다.
업스킬링과 관련된 급여 인상 역시 직원 만족도와 유지율에 도움이 됩니다. O'Reilly의 2021년 데이터/AI 급여 설문조사에 따르면 교육 및 개발 능력 향상에 100시간 이상을 투자한 데이터 및 AI 전문가는 1~19시간을 보낸 사람들보다 55% 더 높은 급여 인상을 받았습니다.2
업스킬링은 일반적으로 신규 직원을 채용하는 것보다 비용 효율적인 솔루션입니다. 신규 채용에는 채용 공고 개발, 채용 광고, 후보자 발굴 및 심사, 인터뷰 수행 등 많은 작업이 필요합니다. 또한 채용 서비스나 에이전시를 이용하면 직원 급여 또는 다른 형태의 보상을 통해 조직에 비용이 발생합니다.
업스킬링을 통해 기업은 보다 지식이 풍부하고 다재다능한 인력을 양성할 수 있고, 직원들이 자신의 전문성 개발에 대한 지원과 관심이 있다고 느끼기 때문에 업스킬링 프로그램에 참여하는 이직률을4 줄일 수 있습니다.
신규 직원을 채용하는 데 드는 비용은 업종과 직책에 따라 다르지만, 신규 직원을 채용하는 것보다 숙련도를 높이는 것이 더 비용 효율적이라는 데는 의견이 일치합니다. Trakstar Hire(ibm.com 외부 링크)는 신입 사원을 채용하는 데 드는 비용을 5,000달러로 책정했습니다. 여기에는 온보딩이나 교육은 포함되지 않습니다. 세계경제포럼의 'Future of Jobs Report 2023'에 따르면 신입 직원을 채용하는 데 드는 평균 비용은 미화 4,425달러인 반면, 직원의 숙련도를 높이는 데 드는 비용은 미화 1,300달러로 나타났습니다.1 이러한 수치는 IT 분야와 고급 직위의 경우 훨씬 더 높은 경우가 많습니다.
자신의 스킬 세트를 지속적으로 향상시키는 직원은 현재 역할에 더 능숙해지고 미래 역할에 더 잘 적응하게 됩니다. 업스킬링을 통해 회사 내에서 더 고급 역할을 맡을 수 있고 조직의 성공에 더 큰 기여를 할 수 있는 더 유능하고 재능 있는 직원을 탄생시킵니다.
세계경제포럼과 같은 기관의 보고서(ibm.com 외부 링크)는 취업 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 업스킬링의 중요성을 강조합니다. 보고서에서는 빠르게 변화하는 업무의 성격과 직원들이 자신의 스킬을 지속적으로 향상시켜야 한다는 점을 강조합니다.
업스킬링은 단순히 경쟁력 유지 목적이 아니라, 적응력을 키우고 개발 기회를 창출하기 위한 것이기도 합니다. 업스킬링을 통해 직원들은 다양한 커리어 경로를 탐색하고, 이력서 또는 LinkedIn 프로필을 개선하고, 커리어 목표를 향해 나아갈 수 있습니다. IT 분야에서 전문가의 성장은 업스킬링과 밀접한 관련이 있습니다.
직원 개발에 투자하면 나중에 큰 성과를 거둘 수 있습니다. 2020년 Guild Education의 'Dollar Value of Educational Benefits' 보고서에 따르면, Guild의 학비 지원 프로그램과 파트너십을 맺은 기업은 교육 혜택에 투자한 1달러당 2.84달러를 순 절감한 것으로 나타났습니다. 같은 연구에 따르면 이러한 프로그램은 이러한 프로그램이 없는 조직에 비해 고객 유지 노력의 성공률이 두 배나 높았습니다.5
