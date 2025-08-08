기업에는 인텔리전스 시스템이 있습니다. 이제는 행동 시스템으로 전환해야 합니다.

시스템과 에이전트를 하나로 묶는 것이 다음 과제입니다. "직원들이 사전 구축된 에이전트를 사용하고 맞춤화하거나 직원 기반의 성숙도가 높기 때문에 점점 더 많은 직원이 자신의 에이전트를 구축하게 될 것입니다."라고 아지즈는 말합니다. "더 많은 에이전트를 만나게 될 것입니다. 문제는 이러한 에이전트를 어떻게 오케스트레이션하느냐는 것입니다. 따라서 이를 제대로 해내기 위해서는 개발해야 할 몇 가지 역량이 있습니다."

이러한 오케스트레이션은 우연히 이루어지는 것이 아닙니다. 아지자에 따르면, 에이전트를 프로덕션에 도입하는 조직들은 성공하기 위해 다중 에이전트 협업, 크로스 에코시스템 통합, 기존 툴 및 규칙과의 정렬, 감독 및 제어, 그리고 에이전트 운영으로 알려진 전용 운영 계층이라는 다섯 가지 핵심 역량을 구축해야 합니다. “이 다섯 가지 역량은 향후 에이전트 전략을 추진하는 데 있어 핵심 기둥입니다.”라고 아지자는 말합니다.

올해 초, Google(Agent2Agent Protocol), IBM(ACP) 등 여러 업체가 개발한 모델 커뮤니케이션 프로토콜(MCP)과 기타 표준들은 에이전트 발견과 통신의 필요성을 강조했습니다.

"내일 아침에 일어나면 수많은 분석 에이전트가 있는 환경이 펼쳐진다고 상상해 보세요."라고 아지자는 말합니다. "누가 무엇을 하고 있을까요? 누가 데이터를 받을까요? 인사이트는 누가 구축할까요? 프로세스는 누가 감독할까요? 데이터가 실제로 정확하고 인사이트가 실행 가능 한지 누가 확인할까요? 표준이 없다면 여기에는 운영으로 옮기기 매우 어려운 질문들이 정말 많이 존재합니다."

많은 사람들이 에이전트의 현재 상태를 HTTP 이전의 인터넷과 비교합니다. 그러나 아지자는 에이전트형 AI가 이 논의에 완전히 다른 무언가를 제공한다고 생각합니다. 아지자에게 있어 현재의 AI 발전은 자동차의 발명에 비유할 수 있습니다. 자동차는 궁극적으로 말을 대체할 뿐만 아니라 혁신을 주도하기도 했습니다.

"혁신이 놀라울 정도로 가속화되고 있습니다."라고 아지자는 말합니다. "그리고 우리 스스로를 한 단계 더 발전시킬 수 있는 놀라운 기회도 있습니다. 청사진을 찾는 것은 어려운 일이지만, 이러한 개별 에이전트의 영향력을 배가하려면 커뮤니케이션 표준의 통합이 필요하다는 것은 확실히 알고 있습니다."