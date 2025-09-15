사이버 보안의 세계에서는 말하는 방식이 말하는 내용만큼, 어쩌면 그 이상으로 중요합니다.

이 요점을 설명하는 사고 실험:

여러분은 국내 최대 연료 파이프라인의 CEO로서, 분석가가 조직에 타격을 줄 수 있는 심각한 사이버 위협 을 발견하면서 위협 인텔리전스 브리핑에 소집되었습니다.

이 두 가지 위협 중 무엇에 우선적으로 대응하시나요?

위협 1: "랜섬웨어 갱단이 다른 에너지 기업들을 표적으로 삼아, 회사가 몸값을 지불할 때까지 중요한 데이터를 잠그고 있습니다. 우리 네트워크가 이 랜섬웨어에 손상되면 최대 100기가의 데이터가 암호화될 수 있을 것으로 추정합니다."

위협 2: "파괴력이 매우 강한 멀웨어가 지난 몇 달 동안 중요 인프라 시스템 다수를 공격하여 핵심 서비스를 오프라인으로 전환했습니다. 이 멀웨어가 우리 네트워크에 침투하면 일주일 동안 파이프라인 전체를 마비시킬 것으로 추정됩니다."

이 질문은 속임수입니다. 두 위협 모두 미국 역사상 석유 인프라에 대한 최대 규모의 사이버 공격이었던 2021년 콜로니얼 파이프라인 랜섬웨어 공격이라는 동일한 사건을 설명합니다. 악의적인 해커들은 동부 해안 연료의 45%를 운반하는 파이프라인을 폐쇄하고 피해자들에게 440만 달러의 몸값을 지불하도록 강요했습니다. (법무부는 결국 그 몸값을 일부 회수했습니다.)

같은 공격에 대해 설명하는데도 긴급한 정도는 똑같게 느껴지지 않습니다. 위협 1은 나빠 보이는 정도이고, 위협 2는 즉시 총체적으로 대응해야 할 것 같습니다.

위협 2는 기술적인 내용보다 공격이 사업에 미치는 영향을 강조했기 때문에 훨씬 더 시급하게 느껴집니다. 안타깝게도 위협 분석가들이 이를 거꾸로 적용하는 바람에 사이버 보안과 비즈니스 간의 의사소통에 심각한 틈이 생기곤 합니다.

이 격차는 단순한 불편에 그치지 않고 조직을 갖은 공격에 노출시킬 수도 있습니다.