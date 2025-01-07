모바일 디바이스 보안: 하이브리드 인력에서 보호가 중요한 이유

모바일이 우선이고 모바일이 우선인 세상에서 많은 직원의 업무 시간은 모바일 디바이스에서 시작되고 끝납니다. 이제 모바일 디바이스는 생산성과 커뮤니케이션을 위한 필수 도구입니다. 많은 조직이 하이브리드 업무 환경으로 전환함에 따라 모바일 디바이스는 기업 디바이스의 보호 수준이 가장 낮고 소셜 엔지니어링 공격을 시작할 수 있는 플랫폼을 제공하기 때문에 악의적인 공격자에게 많은 표적이 되고 있습니다.
일반적으로 바이러스 백신 소프트웨어와 사이버 보안 프로토콜로 잘 방어되는 기존 컴퓨터와 달리 모바일 디바이스는 사용자 인식 및 적절한 보호 부족으로 인해 취약한 상태로 남아 있는 경우가 많습니다.
모바일 디바이스에는 사이버 범죄자들이 점점 더 악용하는 고유한 취약점이 있습니다. 그러나 모바일 디바이스 보안은 역사적으로 그다지 주목받지 못했기 때문에 대부분의 사용자와 IT 팀은 이러한 위험을 완전히 인식하지 못하고 있습니다. 이러한 인식 부족은 적시 업데이트 및 필수 보안 소프트웨어 설치와 같은 사이버 위생의 부족으로 이어져 디바이스가 점점 더 많은 사이버 위협에 취약하게 됩니다.
모바일 디바이스는 다양한 애플리케이션에 의존하고, 공용 네트워크에 연결하며, 민감한 데이터를 주머니와 지갑에 넣고 다니기 때문에 데스크톱이나 노트북과 다른 보안 문제에 직면해 있습니다. 다음은 더 큰 위험에 처할 수 있는 몇 가지 방법입니다.
위에서 언급한 취약점 외에도 모든 사용자와 IT 팀이 숙지해야 하는 특정 모바일 위협이 있습니다.
모바일 위협이 증가하고 있지만 공격 위험을 줄일 수 있는 방법이 있습니다. 개인과 조직은 모바일 디바이스를 보호하고 민감한 데이터를 보호하기 위한 사전 조치를 취할 수 있습니다. 정기적으로 운영 체제를 업데이트하고, 모바일 보안 소프트웨어를 사용하고, 강력한 인증을 사용하는 것은 모바일 디바이스를 보호하기 위한 필수 단계입니다. 또한 앱 권한을 제한하고 직원 간의 사이버 보안 교육을 장려하면 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
기업의 경우, IBM MaaS360과 같은 모바일 디바이스 관리(MDM) 솔루션을 구현하는 것이 특히 유용합니다. MDM은 조직이 보안 정책을 적용하고, 원격으로 장치를 관리하고, 장치를 분실하거나 도난당한 경우 데이터를 지울 수 있도록 중요한 제어 및 가시성을 제공하여, 회사 리소스에 액세스하는 모든 모바일 장치에서 포괄적인 보안을 보장합니다.
조직이 하이브리드 업무 모델을 채택함에 따라 모바일 디바이스 보안은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 이동 중에도 비즈니스 데이터에 액세스할 수 있는 세상에서 직원과 IT 팀은 모바일 보안을 중요하게 생각해야 합니다. 적절한 보안 장치가 없다면 모바일 디바이스를 통해 얻을 수 있는 생산성 이점은 그 디바이스가 초래하는 보안 위험의 증가에 비해 더 큽니다.
IBM MaaS360 Mobile Threat Defense 애드온(Professional 및 Advanced)은 IBM MaaS360 플랫폼과 엔터프라이즈 모빌리티 시장의 엔드포인트 보안 기능에 큰 진화를 가져왔습니다. 새로운 애드온은 디바이스, 사용자, 위협 및 취약성을 통합된 엔드포인트 관리 및 보안 플랫폼으로 통합합니다. MaaS360 Mobile Threat Defense는 디바이스 관리, 모바일 위협 방어, 기존 사이버 보안 스택과의 원활한 통합, 위협 평가 및 대응을 가속화하는 AI 기반 보안 통찰력을 제공합니다.
IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced는 조직이 모바일 디바이스 방어를 채택하고 활용하는 방식이 크게 발전했음을 보여줍니다. IBM MaaS360의 통합 확장인 IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced는 완전 자동화된 배치 및 제로터치 디바이스 활성화와 함께 단일 솔루션에 단순성과 보안을 결합합니다. 이 플랫폼은 머신 러닝을 기반으로 하는 온디바이스 보호 기능과 실시간에 가까운 대시보드 기능을 제공하여 위험한 사용자와 디바이스를 식별하고, 지능형 및 지속적인 모바일 위협을 탐지하고 이에 대응합니다.
MaaS360 Unified Endpoint Management는 MaaS360 Mobile Threat Defense Professional 애드온과 결합되어 IT 관리자에게 동급 최고의 엔드포인트 관리와 모바일 위협 방어를 결합하는 포괄적이고 통합된 종합 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 세분화된 엔드포인트 보안 정책과 사전 예방적인 자동 위협 탐지 및 대응을 바탕으로 중앙 제어 지점에서 모바일 에코시스템을 관리하고 보호할 수 있습니다.
이러한 제품은 진화하는 모바일 위협으로부터 조직을 보호합니다. 또한 직원 생산성을 향상시키는 동시에 기업 데이터 및 직원 개인 정보 보호에 대한 위험을 줄입니다.
