모바일 디바이스 보안: 하이브리드 인력에서 보호가 중요한 이유

모바일이 우선이고 모바일이 우선인 세상에서 많은 직원의 업무 시간은 모바일 디바이스에서 시작되고 끝납니다. 이제 모바일 디바이스는 생산성과 커뮤니케이션을 위한 필수 도구입니다. 많은 조직이 하이브리드 업무 환경으로 전환함에 따라 모바일 디바이스는 기업 디바이스의 보호 수준이 가장 낮고 소셜 엔지니어링 공격을 시작할 수 있는 플랫폼을 제공하기 때문에 악의적인 공격자에게 많은 표적이 되고 있습니다.

일반적으로 바이러스 백신 소프트웨어와 사이버 보안 프로토콜로 잘 방어되는 기존 컴퓨터와 달리 모바일 디바이스는 사용자 인식 및 적절한 보호 부족으로 인해 취약한 상태로 남아 있는 경우가 많습니다.

모바일 디바이스에는 사이버 범죄자들이 점점 더 악용하는 고유한 취약점이 있습니다. 그러나 모바일 디바이스 보안은 역사적으로 그다지 주목받지 못했기 때문에 대부분의 사용자와 IT 팀은 이러한 위험을 완전히 인식하지 못하고 있습니다. 이러한 인식 부족은 적시 업데이트 및 필수 보안 소프트웨어 설치와 같은 사이버 위생의 부족으로 이어져 디바이스가 점점 더 많은 사이버 위협에 취약하게 됩니다.