AI는 마법이 아닙니다. 이제 AI를 제대로 이해하고 활용할 때입니다.

수세기 동안 전기는 마법사의 영역으로 여겨져 , 전기가 어디에서 어떻게 생성되는지 관중을 어리둥절하게 만들었습니다. 벤저민 프랭클린(Benjamin Franklin)과 그의 동시대 사람들은 1752년 전기와 번개 사이의 연관성을 증명했을 때 이러한 현상을 잘 알고 있었지만, 실용적인 사용법을 구상하는 데 어려움을 겪었습니다. 사실, 벤저민 프랭클린의 가장 소중한 발명품은 전기를 피하는 것과 더 관련이 있습니다. 바로 피뢰침이었습니다. 모든 새로운 혁신은 거부, 회피, 두려움, 그리고 마침내 수용이라는 비슷한 진화의 과정을 거칩니다.
오늘날 너무 많은 사람들이 인공 지능(AI)의 작동 원리를 거의 이해하지 못한 채 그저 마법처럼 작동하는 또 하나의 기술로 여깁니다. 사람들은 AI를 특별한 것으로 여기며, 우리를 현혹하는 전문가들의 전유물로 여깁니다. 이러한 환경에서 AI는 장엄함을 약속하는 신비주의적 분위기를 풍기며, 인간의 손에 닿지 않는 곳에 자리 잡았습니다.
물론 AI에는 마법이 존재하지 않습니다. 인공 지능이라는 용어는 1956년에 처음 만들어졌으며 그 이후로 이 기술은 발전하고, 실망하고, 다시 등장했습니다. 전기의 경우와 마찬가지로 AI의 획기적인 발전은 대규모 실험을 통해 이루어질 것입니다. 이러한 실험 중 상당수는 실패하겠지만, 성공적인 실험은 상당한 영향력을 발휘할 것입니다.
이것이 바로 오늘날 우리가 처한 상황입니다. 앤드류 응(Andrew Ng)과 같은 다른 사람들이 말했듯이 AI는 새로운 전기입니다. AI는 보편화되고 점점 더 접근성이 높아지는 것 외에도 전 세계적으로 비즈니스가 수행되는 방식을 개선하고 변화시키고 있습니다. AI는 최고의 정확도로 예측을 가능하게 하고 비즈니스 프로세스와 의사결정을 자동화하고 있습니다. 더 나은 고객 경험부터 지능형 제품과 더 효율적인 서비스에 이르기까지 그 영향은 방대합니다. 그리고 그 결과는 결국 기업, 국가, 사회에 경제적 효과로 이어집니다.
분명한 것은 AI의 대규모 실험을 주도하는 조직이 향후 10년간의 시장 기회를 선점하게 될 것입니다. AI를 분석하고 잘못된 오해를 해소하려면 카테고리의 두 가지 핵심 요소, 즉 구성 요소와 프로세스를 고려해야 합니다. 즉, 그 이면에 무엇이 있고 어떻게 도입할 수 있는지 파악해야 합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
전기가 저항, 캐패시터, 다이오드 등과 같은 기본 구성 요소에 의해 구동되는 것처럼, AI도 다음과 같은 최신 소프트웨어 구성 요소에 의해 구동되고 있습니다.
이러한 구성 요소를 통해 더 많은 조직이 데이터의 가치를 실현하고 있습니다. 하지만 AI를 완전히 활용하려면 기술을 채택하고 구현하는 방법도 이해해야 합니다. 도입을 계획하고 있다면 다음과 같은 기본적인 단계를 먼저 고려하세요.
AI는 전기, 인터넷, 모바일 만큼이나 주류로 자리 잡고 있습니다. 2019년에 AI 전략이 없는 것은 2010년에 모바일 전략이 없거나 2000년에 인터넷 전략이 없는 것과 같습니다.
역사의 이 순간을 되돌아볼 때 데이터는 새로운 자원으로, AI는 활용하는 유틸리티로 받아들인 사람으로서 이 순간을 흐뭇하게 바라볼 수 있기를 바랍니다.
______________________________________________
이 이야기의 버전은 Informationweek에 처음 게재되었습니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
IBM Concert는 AI를 사용하여 운영에 관한 중요한 인사이트를 발견하고 개선을 위한 애플리케이션별 권장 사항을 제공합니다. Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요.