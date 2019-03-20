AI는 마법이 아닙니다. 이제 AI를 제대로 이해하고 활용할 때입니다.

오늘날 너무 많은 사람들이 인공 지능(AI)의 작동 원리를 거의 이해하지 못한 채 그저 마법처럼 작동하는 또 하나의 기술로 여깁니다. 사람들은 AI를 특별한 것으로 여기며, 우리를 현혹하는 전문가들의 전유물로 여깁니다. 이러한 환경에서 AI는 장엄함을 약속하는 신비주의적 분위기를 풍기며, 인간의 손에 닿지 않는 곳에 자리 잡았습니다.



물론 AI에는 마법이 존재하지 않습니다. 인공 지능이라는 용어는 1956년에 처음 만들어졌으며 그 이후로 이 기술은 발전하고, 실망하고, 다시 등장했습니다. 전기의 경우와 마찬가지로 AI의 획기적인 발전은 대규모 실험을 통해 이루어질 것입니다. 이러한 실험 중 상당수는 실패하겠지만, 성공적인 실험은 상당한 영향력을 발휘할 것입니다.

이것이 바로 오늘날 우리가 처한 상황입니다. 앤드류 응(Andrew Ng)과 같은 다른 사람들이 말했듯이 AI는 새로운 전기입니다. AI는 보편화되고 점점 더 접근성이 높아지는 것 외에도 전 세계적으로 비즈니스가 수행되는 방식을 개선하고 변화시키고 있습니다. AI는 최고의 정확도로 예측을 가능하게 하고 비즈니스 프로세스와 의사결정을 자동화하고 있습니다. 더 나은 고객 경험부터 지능형 제품과 더 효율적인 서비스에 이르기까지 그 영향은 방대합니다. 그리고 그 결과는 결국 기업, 국가, 사회에 경제적 효과로 이어집니다.

분명한 것은 AI의 대규모 실험을 주도하는 조직이 향후 10년간의 시장 기회를 선점하게 될 것입니다. AI를 분석하고 잘못된 오해를 해소하려면 카테고리의 두 가지 핵심 요소, 즉 구성 요소와 프로세스를 고려해야 합니다. 즉, 그 이면에 무엇이 있고 어떻게 도입할 수 있는지 파악해야 합니다.