보험에서의 AI 도입과 관련된 위험은 크게 기술 및 사용이라는 두 가지 카테고리로 나눌 수 있습니다.

기술적 위험—데이터 기밀성

가장 큰 기술적 위험은 데이터 기밀성 문제입니다. AI 개발로 인해 전례 없는 규모로 정보를 수집, 저장 및 처리할 수 있게 되면서 다른 사람의 동의 없이 저렴한 비용으로 개인 데이터를 식별, 분석 및 사용할 수 있게 되었습니다. AI 기술과의 상호 작용으로 인한 개인 정보 유출 위험은 소비자의 우려와 불신의 주요 원인입니다.

AI가 데이터를 조작하여 새로운 콘텐츠를 만드는 생성형 AI의 출현은 기업 데이터 기밀성에 추가적인 위험을 초래합니다. 예를 들어, Chat GPT와 같은 생성형 AI 시스템에 기업 데이터를 공급하여 기밀 기업 연구의 요약을 생성하면 데이터 발자국이 AI의 외부 클라우드 서버에 지워지지 않고 남아 경쟁업체의 쿼리에 액세스할 수 있습니다.

기술적 위험—보안

AI 알고리즘은 학습 데이터를 최적화하여 AI에 인사이트를 제공할 수 있는 기능을 제공하는 매개변수입니다. 알고리즘의 매개변수가 유출되면 제3자가 모델을 복사할 수 있어 모델 소유자에게 경제적, 지적 재산 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 AI 알고리즘 모델의 매개변수가 사이버 공격자에 의해 불법적으로 수정될 경우 AI 모델의 성능이 저하되어 바람직하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다.

기술 위험—투명성

AI 시스템, 특히 생성형 AI의 블랙박스 특성으로 인해 AI 알고리즘의 의사 결정 프로세스는 이해하기 어렵습니다. 결정적으로 보험 부문은 금융 규제를 받는 산업으로, 알고리즘의 투명성, 설명 가능성 및 감사 가능성이 규제 기관에 매우 중요합니다.

사용 위험 - 부정확성

AI 시스템의 성능은 학습하는 데이터에 따라 크게 달라집니다. AI 시스템이 부정확하거나 편향된 또는 표절된 데이터를 기반으로 학습되면 기술적으로 잘 설계되었더라도 바람직하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다.

사용 위험—남용

AI 시스템은 분석, 의사 결정, 조정 및 기타 활동에서 올바르게 작동할 수 있지만 여전히 남용의 위험이 있습니다. 운영자의 사용 목적, 사용 방법, 사용 범위 등은 왜곡되거나 일탈될 수 있으며, 이는 역효과를 초래하는 것을 의미합니다. 한 가지 예는 사람들의 움직임을 불법으로 추적하는 데 얼굴 인식을 사용하는 것입니다.

사용 위험—과도한 의존

AI에 대한 과도한 의존은 사용자가 잘못된 AI 추천을 받아들이기 시작하여 커미션 오류를 범할 때 발생합니다. 사용자는 AI가 무엇을 할 수 있는지, 얼마나 잘 수행할 수 있는지 또는 어떻게 작동하는지에 대한 인식이 부족하기 때문에 적절한 신뢰 수준을 결정하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 위험의 결과는 AI 사용자의 기술 개발이 약화된다는 것입니다. 예를 들어, 새로운 상황을 처리하거나 다양한 관점을 고려하는 능력이 저하되거나 AI가 접근할 수 있는 케이스로만 제한되는 보험금 지급 심사 담당자의 경우입니다.