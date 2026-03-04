취약점은 빌드 완료 이후에 발견되는 경우가 많아 재작업과 배포 지연을 초래합니다. 초기 단계의 자동화된 점검은 취약점을 조기에 탐지하고, 가장 중요한 문제의 우선순위를 지정하며, 문제 해결을 간소화합니다. 이를 통해 마찰을 줄이고 위험한 코드의 진행을 방지할 수 있습니다.