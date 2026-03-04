AI를 핵심으로 하는 정책 기반 자동화, 시프트 레프트 보안, 실시간 관측 가능성을 통해 보안 코드를 더 빠르게 배포하세요.
자동화된 실시간 검사, 인사이트 및 검증을 통해 인프라 프로비저닝부터 런타임에 이르기까지 DevOps 파이프라인의 모든 단계에 보안, 규정 준수, 취약성 및 노출 관리를 포함합니다.
코드 수준 위험 탐지, 검증된 인프라 정의, 자동화된 정책 시행, 지속적 관측 가능성, 거버너스 기반 문제 해결을 통해 보안을 사후 조치가 아닌 기본값으로 만드세요.
AI 기반 우선순위 지정 기능을 활용해 팀이 가치가 낮은 경고에 대응하는 대신, 운영을 중단시키거나 릴리스를 차단할 수 있는 가장 중요한 취약점과 문제에 집중하도록 지원하세요.
보안 및 정책 점검을 코드, 코드형 인프라, 개발자 워크플로에 직접 내장해 파이프라인이 중단된 이후가 아니라 개발 단계에서 문제를 발견하도록 하세요.
자동화된 테스트, 실시간 인사이트, 간소화된 보안 프로세스를 통해 재작업과 지연을 줄여 팀이 보안 애플리케이션을 더 빠르게 출시할 수 있도록 지원하세요.
취약점은 빌드 완료 이후에 발견되는 경우가 많아 재작업과 배포 지연을 초래합니다. 초기 단계의 자동화된 점검은 취약점을 조기에 탐지하고, 가장 중요한 문제의 우선순위를 지정하며, 문제 해결을 간소화합니다. 이를 통해 마찰을 줄이고 위험한 코드의 진행을 방지할 수 있습니다.
기존 모니터링 툴은 설정하기 어렵고 시간이 많이 소요되어 코딩 및 스크립팅에 대한 높은 숙련도를 요구합니다. 또한 이러한 툴은 사소한 UI 변경과 같은 문제로 인해 잘못된 경고를 발생시키기 쉽습니다.
IT 팀은 컨텍스트 부족으로 인해 경고의 우선순위를 정하는 데 어려움을 겪으며, 이는 경고 노이즈를 증가시키고 사고 대응을 지연시킵니다. 애플리케이션 신호의 지능적 상관 분석과 영향 기반 경고 순위 지정은 경고 노이즈를 줄이고 근본 원인 식별을 가속합니다.
수동 클라우드 편집, 환경 드리프트 및 일관되지 않은 템플릿은 운영, 보안, 규정 준수 및 비용 위험을 증가시킵니다. 정책 기반 IaC를 기록 시스템으로 구축하여 코드형 정책 가드레일을 적용합니다. 하이브리드 환경 전반에서 모든 변경 사항을 표준화하고 버전 관리, 검증, 규정 준수를 보장합니다.
기업은 수천 개의 자산과 지속적인 업데이트를 관리해야 하므로 수작업 패치는 느리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 높은 위험, 방대한 문서화 요구, 규정 준수 압박으로 인해 적시에 패치를 수행하는 것이 더욱 어려워집니다.
IBM의 DevSecOps 솔루션은 IT 스택의 모든 계층에 보안을 내재화합니다.