DevSecOps 솔루션

AI를 핵심으로 하는 정책 기반 자동화, 시프트 레프트 보안, 실시간 관측 가능성을 통해 보안 코드를 더 빠르게 배포하세요.

시프트 레프트 보안 실현

앱 배포 및 제공을 가속화하는 보안

자동화된 실시간 검사, 인사이트 및 검증을 통해 인프라 프로비저닝부터 런타임에 이르기까지 DevOps 파이프라인의 모든 단계에 보안, 규정 준수, 취약성 및 노출 관리를 포함합니다.
보안을 기본값으로 설정

코드 수준 위험 탐지, 검증된 인프라 정의, 자동화된 정책 시행, 지속적 관측 가능성, 거버너스 기반 문제 해결을 통해 보안을 사후 조치가 아닌 기본값으로 만드세요.
AI 기반 인텔리전스로 위험 우선순위 지정

AI 기반 우선순위 지정 기능을 활용해 팀이 가치가 낮은 경고에 대응하는 대신, 운영을 중단시키거나 릴리스를 차단할 수 있는 가장 중요한 취약점과 문제에 집중하도록 지원하세요.
코드 및 인프라에 가드레일 내재화

보안 및 정책 점검을 코드, 코드형 인프라, 개발자 워크플로에 직접 내장해 파이프라인이 중단된 이후가 아니라 개발 단계에서 문제를 발견하도록 하세요.
안전한 코드 전달 가속

자동화된 테스트, 실시간 인사이트, 간소화된 보안 프로세스를 통해 재작업과 지연을 줄여 팀이 보안 애플리케이션을 더 빠르게 출시할 수 있도록 지원하세요.

DevOps 파이프라인의 보안 문제

너무 늦게 발견되는 취약점

취약점은 빌드 완료 이후에 발견되는 경우가 많아 재작업과 배포 지연을 초래합니다. 초기 단계의 자동화된 점검은 취약점을 조기에 탐지하고, 가장 중요한 문제의 우선순위를 지정하며, 문제 해결을 간소화합니다. 이를 통해 마찰을 줄이고 위험한 코드의 진행을 방지할 수 있습니다.

재무적 책임성과 리소스 가시성을 보여주기 위해 금전적 가치를 아웃풋과 연결하는 다양한 와이어가 표시된 Automation Tool Kit 블록의 디지털 렌더링
자연어 입력으로 코드를 생성하고, 자산 관리를 위한 코드 개발을 보여주는 클라우드 인프라를 상징하는 3D 객체 화면이 표시된 Automation Tool Kit 블록의 디지털 렌더링

느리고 수작업 중심의 CI/CD 설정

기존 모니터링 툴은 설정하기 어렵고 시간이 많이 소요되어 코딩 및 스크립팅에 대한 높은 숙련도를 요구합니다. 또한 이러한 툴은 사소한 UI 변경과 같은 문제로 인해 잘못된 경고를 발생시키기 쉽습니다. 

경고 노이즈 및 비효율적인 분류

IT 팀은 컨텍스트 부족으로 인해 경고의 우선순위를 정하는 데 어려움을 겪으며, 이는 경고 노이즈를 증가시키고 사고 대응을 지연시킵니다. 애플리케이션 신호의 지능적 상관 분석과 영향 기반 경고 순위 지정은 경고 노이즈를 줄이고 근본 원인 식별을 가속합니다.

애플리케이션 관리와 AI 기반 인사이트를 보여주기 위해 휠, 투명한 박스, 다양한 앱이 포함된 캐러셀 구조가 표시된 Automation Tool Kit 블록의 디지털 렌더링
운영 상태를 나타내는 객체와 슬라이더가 포함된 지도를 표시해 물리적 자산 성능 관리를 보여주는 Automation Tool Kit 블록의 디지털 렌더링

일관성 없고 거버넌스가 부재한 인프라 변경

수동 클라우드 편집, 환경 드리프트 및 일관되지 않은 템플릿은 운영, 보안, 규정 준수 및 비용 위험을 증가시킵니다. 정책 기반 IaC를 기록 시스템으로 구축하여 코드형 정책 가드레일을 적용합니다. 하이브리드 환경 전반에서 모든 변경 사항을 표준화하고 버전 관리, 검증, 규정 준수를 보장합니다. 

 

패치 과부하 및 오류가 발생하기 쉬운 워크플로

기업은 수천 개의 자산과 지속적인 업데이트를 관리해야 하므로 수작업 패치는 느리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 높은 위험, 방대한 문서화 요구, 규정 준수 압박으로 인해 적시에 패치를 수행하는 것이 더욱 어려워집니다.

애플리케이션 스택 전반의 문제를 식별하는 상단 스캐너와 정리된 사각형으로 채워진 투명한 구획이 표시된 Automation Tool Kit 블록의 디지털 렌더링

툴의 무분별한 확장 없는 AI 기반 DevSecOps

매사추세츠주 보스턴에서 열린 IBM Think 2024 행사에서 상호 연결된 노드와 클러스터로 구성된 네트워크 그래프가 표시된 디지털 화면과 상호작용하는 고객을 촬영한 Landon Nordeman의 사진
IBM Instana
실시간 인사이트를 통한 문제 조기 감지 및 CI/CD 가속화
현대적인 사무실 환경에서 팀원들에게 코드를 발표하기 위해 TV 화면을 사용하고 있는 사람
IBM Concert
지속적인 위험 가시성 및 자동화된 문제 해결
현대적인 사무실 환경에서 듀얼 모니터와 사무용 의자, 다채로운 다이어그램과 메모가 있는 화이트보드가 배치된 공유 데스크에 두 사람이 앉아 있는 모습
IBM Terraform
안전한 코드형 확장을 위한 정책 기반 인프라 구축
