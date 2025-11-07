패치 관리 자동화

탐지 후 우선순위를 지정하고 패치를 적용하는 엔드투엔드 자동화를 경험해 보세요.

무료 평가판 시작하기 라이브 데모 예약
자동화된 관리 패치 대시보드 화면 캡처

비즈니스 과제

많은 조직이 애플리케이션 소유자, 개발자, 보안 및 운영 등 여러 팀 간의 조율이 필요한 수천 개의 자산과 벤더 업데이트의 지속적인 흐름을 관리해야 하는 복잡한 패치 적용 문제에 직면해 있습니다. 여러 이해관계자가 관여하고 많은 리소스를 사용하는 이러한 프로세스는 지연이 발생하기 쉽고 수동으로 관리하기가 거의 불가능합니다. 애플리케이션의 수가 늘어나면서 패치 적용 요구가 기하급수적으로 증가하여 수동 방식은 점점 더 지속하기 어려워집니다.
패치 과부하 및 복잡성

기업은 수천 개의 자산과 지속적인 벤더 업데이트를 처리해야 하므로 수동 패치 적용은 관리하기가 어렵습니다.
느린 패치 적용 시간 vs. 빠른 악용

악용 사례는 며칠 내에 나타나는 경우가 많지만, 기업이 패치를 적용하는 데는 몇 주 또는 몇 달이 걸립니다.
수동 프로세스 부담 및 오류 위험

준비부터 실행, 문서화에 이르기까지 대부분이 수작업으로 이루어지는 패치 적용 워크플로의 경우 오류가 발생할 위험이 높습니다. 이로 인해 IT 팀의 부담이 가중되고 프로세스 속도가 크게 저하됩니다. 
규정 준수 및 감사 압박

규정(예: PCI DSS, HIPAA, NIST)을 준수하려면 적시에 패치를 적용해야 하지만, 현실에서 규정 준수는 생각보다 뒤처질 때가 많습니다.

IBM의 문제 해결 방법

IBM Concert는 하이브리드 및 멀티 클라우드 인프라 전반에서 지속적인 취약점 탐지, AI 기반 위험 우선순위 지정, 오케스트레이션된 패치 배포를 통합함으로써 엔드투엔드 패치 관리를 자동화합니다. 또한 운영 체제 패치 적용을 지원하며, 제품 로드맵에 컨테이너 및 언어 환경 패치 적용을 추가하여 적용 범위를 더욱 확장합니다.

Concert는 수동 패치 적용을 지능형 자동화로 대체함으로써 기업이 패치를 최대 10배 더 빠르게 배포하고 패치 적용 평균 시간을 단축하며 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 이러한 효율성을 통해 IT 직원은 더 가치 있는 이니셔티브에 집중하는 동시에 전체 IT 환경의 보안을 강화할 수 있습니다.
데이터 통합 및 분석(Detect) AI 기반 우선순위 지정(Prioritize) 자동 패치 오케스트레이션(Patch) 워크플로 자동화(Automate)

실제 적용 사례

Deutsche Telekom, IBM Concert로 AI 기반 자동화를 통해 IT 프로세스 가속화

"패치 관리의 모든 복잡한 측면을 결합하고 모든 요소를 안정적으로 자동화하는 독립형 솔루션을 찾고 있었습니다."

Peter Leukert 박사, Deutsche Telekom 그룹 CIO

 

여러 화면이 있는 어두운 방에서 헤드셋을 쓰고 컴퓨터를 사용하는 작업자

사용 사례

복원력 태세

복원력 수준을 평가하고 AI 기반 조치로 문제 해결을 자동화하세요.

애플리케이션 취약성 관리

AI 기반 위험 우선순위 지정으로 애플리케이션 및 인프라 취약성에 대한 통합 가시성을 확보하세요.
애플리케이션 규정 준수 관리

AI 에이전트를 활용해 표준 및 사용자 지정 정책 전반에서 지속적인 실시간 규정 준수를 실현하세요.
SSL/TSL 인증서 관리

AI 기반 인사이트를 통해 인증서 상황 모니터링을 중앙 집중화하고 자동화하세요.
소프트웨어 구성 분석

애플리케이션 팀이 소프트웨어 공급망 위험을 최소화하고 개발자 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원하세요.

리소스

IBM Concert 공지사항

IBM Concert와 관련된 제품 및 고객 발표를 확인하세요.

 문서

공식 IBM Concert 문서 살펴보기.

 사례 연구

IBM Concert 사례 연구 살펴보기.

 커뮤니티

IBM Concert 사용자 커뮤니티를 살펴보기.
다음 단계 안내

Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요. 자세한 내용을 알아보려면 무료 30일 체험판을 시작하거나 전문가와 상담 시간을 예약하세요.

 무료 평가판 시작하기
다른 탐색 방법 보고서: AI로 강화된 관측 가능성의 중요성 알아보기 보고서: AI 기반 자동화를 통한 최신 애플리케이션 복원력 웨비나: IT 자동화를 통한 회복력 운영 웨비나: AI 기반 자동화 및 실시간 인사이트 웨비나: IBM Concert를 통한 대규모 지속적 규정 준수