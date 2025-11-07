탐지 후 우선순위를 지정하고 패치를 적용하는 엔드투엔드 자동화를 경험해 보세요.
많은 조직이 애플리케이션 소유자, 개발자, 보안 및 운영 등 여러 팀 간의 조율이 필요한 수천 개의 자산과 벤더 업데이트의 지속적인 흐름을 관리해야 하는 복잡한 패치 적용 문제에 직면해 있습니다. 여러 이해관계자가 관여하고 많은 리소스를 사용하는 이러한 프로세스는 지연이 발생하기 쉽고 수동으로 관리하기가 거의 불가능합니다. 애플리케이션의 수가 늘어나면서 패치 적용 요구가 기하급수적으로 증가하여 수동 방식은 점점 더 지속하기 어려워집니다.
기업은 수천 개의 자산과 지속적인 벤더 업데이트를 처리해야 하므로 수동 패치 적용은 관리하기가 어렵습니다.
악용 사례는 며칠 내에 나타나는 경우가 많지만, 기업이 패치를 적용하는 데는 몇 주 또는 몇 달이 걸립니다.
준비부터 실행, 문서화에 이르기까지 대부분이 수작업으로 이루어지는 패치 적용 워크플로의 경우 오류가 발생할 위험이 높습니다. 이로 인해 IT 팀의 부담이 가중되고 프로세스 속도가 크게 저하됩니다.
규정(예: PCI DSS, HIPAA, NIST)을 준수하려면 적시에 패치를 적용해야 하지만, 현실에서 규정 준수는 생각보다 뒤처질 때가 많습니다.
IBM Concert는 하이브리드 및 멀티 클라우드 인프라 전반에서 지속적인 취약점 탐지, AI 기반 위험 우선순위 지정, 오케스트레이션된 패치 배포를 통합함으로써 엔드투엔드 패치 관리를 자동화합니다. 또한 운영 체제 패치 적용을 지원하며, 제품 로드맵에 컨테이너 및 언어 환경 패치 적용을 추가하여 적용 범위를 더욱 확장합니다.
Concert는 수동 패치 적용을 지능형 자동화로 대체함으로써 기업이 패치를 최대 10배 더 빠르게 배포하고 패치 적용 평균 시간을 단축하며 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 이러한 효율성을 통해 IT 직원은 더 가치 있는 이니셔티브에 집중하는 동시에 전체 IT 환경의 보안을 강화할 수 있습니다.
Concert는 취약점 스캐너, IT 인프라 모니터, 애플리케이션 재고, CVE 데이터베이스를 포함한 여러 소스의 애플리케이션 데이터를 통합하여 애플리케이션 토폴로지를 자동으로 구축합니다. 이를 통해 팀은 패치가 필요한 위치, 영향을 받는 자산, 각 취약점의 심각도에 대한 전체적인 관점을 확보할 수 있습니다.
Concert는 생성형 AI를 활용하여 위험도와 비즈니스 컨텍스트를 종합적으로 평가하고 위험 점수를 산출합니다. 고려되는 요소로는 종속성 매핑, 시스템 토폴로지, 서비스 중요도, 유지보수 기간, 조직 우선순위 등이 있습니다. 일반적인 '모든 패치 적용' 방식 대신, Concert AI 엔진은 속도, 위험 및 가동 시간 간의 균형을 맞춘 최적화된 패치 계획을 생성합니다.
Concert는 Windows Server, Red Hat, 기타 Linux 배포 전반에서 운영 체제 패치 적용을 지원합니다. 또한 AWS 또는 기타 환경에서 Ansible Playbooks와 같은 툴을 활용하여 정의된 유지보수 시간에 패치 배포를 실행하며, 이를 통해 다운타임이 최소화되고 비즈니스 일정에 맞는 안정적인 배포를 보장할 수 있습니다.
향후 계획된 로드맵 기능은 Concert 패치 관리 기능을 컨테이너 및 최신 언어 환경으로 확장하여 진화하는 IT 환경에 대한 포괄적인 지원을 제공할 예정입니다.
Concert는 사용하기 쉽고 어떤 복잡한 고객 환경이든 처리할 수 있도록 구축되었으며 패치 적용 자체뿐만 아니라 패치 관리 프로세스 전체를 자동화합니다. 또한 수작업을 제거함으로써 관리 오버헤드와 인적 오류를 줄이는 동시에 패치 적용에 드는 총 시간과 비용을 줄입니다. 이를 통해 IT 팀은 혁신과 기타 고부가가치 이니셔티브에 집중할 수 있는 여력을 확보할 수 있습니다.
"패치 관리의 모든 복잡한 측면을 결합하고 모든 요소를 안정적으로 자동화하는 독립형 솔루션을 찾고 있었습니다."
Peter Leukert 박사, Deutsche Telekom 그룹 CIO
