IBM Concert는 하이브리드 및 멀티 클라우드 인프라 전반에서 지속적인 취약점 탐지, AI 기반 위험 우선순위 지정, 오케스트레이션된 패치 배포를 통합함으로써 엔드투엔드 패치 관리를 자동화합니다. 또한 운영 체제 패치 적용을 지원하며, 제품 로드맵에 컨테이너 및 언어 환경 패치 적용을 추가하여 적용 범위를 더욱 확장합니다.

Concert는 수동 패치 적용을 지능형 자동화로 대체함으로써 기업이 패치를 최대 10배 더 빠르게 배포하고 패치 적용 평균 시간을 단축하며 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다. 이러한 효율성을 통해 IT 직원은 더 가치 있는 이니셔티브에 집중하는 동시에 전체 IT 환경의 보안을 강화할 수 있습니다.