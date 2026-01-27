클라우드 네이티브 환경은 끊임없이 변화하고 있습니다. 마이크로서비스가 재배포되고, 컨테이너가 갱신되며, 클라우드 플랫폼은 종속성을 자동으로 재구성하는 업데이트를 푸시합니다. 관찰 가능해야 하는 항목이 단편화되고 DevOps 팀은 앞서 나가는 데 필요한 컨텍스트를 잃게 됩니다.

익숙하게 느껴지시나요? Full Stack Observability를 통해 빠르게 움직이는 최신 시스템에서 노이즈를 차단하고 명확성을 되찾으세요.