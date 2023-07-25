DevOps, SRE, 플랫폼, ITOps 및 개발자 팀은 모두 애플리케이션의 성능을 유지하면서 그 어느 때보다 빠르고 스마트하게 운영해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 최근 몇 년 동안 상당한 진전을 이룬 분야 중 하나는 관측 가능성입니다. 이는 IT 팀이 인시던트 예방에 접근하는 방식에 혁신을 가져왔습니다.

그러나 현대 소프트웨어 엔지니어링 팀의 생산성과 성공을 제한하는 몇 가지 오래된 개념이 남아 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 관측 가능성을 둘러싼 오해 중 하나인 '모니터링을 건너뛰고 로그에 의존해도 된다'에 대해 조명합니다.

블로그 시리즈를 통해 지금까지 다음과 같은 관측 가능성을 둘러싼 오해를 바로잡았습니다.