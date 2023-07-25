DevOps, SRE, 플랫폼, ITOps 및 개발자 팀은 모두 애플리케이션의 성능을 유지하면서 그 어느 때보다 빠르고 스마트하게 운영해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 최근 몇 년 동안 상당한 진전을 이룬 분야 중 하나는 관측 가능성입니다. 이는 IT 팀이 인시던트 예방에 접근하는 방식에 혁신을 가져왔습니다.
그러나 현대 소프트웨어 엔지니어링 팀의 생산성과 성공을 제한하는 몇 가지 오래된 개념이 남아 있습니다.
이 블로그 게시물에서는 관측 가능성을 둘러싼 오해 중 하나인 '모니터링을 건너뛰고 로그에 의존해도 된다'에 대해 조명합니다.
블로그 시리즈를 통해 지금까지 다음과 같은 관측 가능성을 둘러싼 오해를 바로잡았습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
핵심만 말하자면, 수동 작업의 특성상 지루하고 오류가 발생하기 쉬우며 시간이 많이 소요될 수 있다는 것입니다. 로그는 오랫동안 시스템 동작을 이해하는 데 사용되어 왔지만 팀이 문제를 해결하거나 실시간으로 조정해야 할 때는 그다지 도움이 되지 못했습니다. 예를 들어 프로덕션, QA 또는 스테이징 환경에서 디버그 모드를 실행하면 로그에 문제가 발생합니다. 사전에 필요한 데이터를 정확한 위치에 적절한 인스트루먼트가 없으면 실시간으로 변경하거나 작동 상태를 관찰할 수 없습니다. 이는 코드를 구현하는 것뿐만 아니라 실제 코드를 검사하는 동시에 컨텍스트를 재구성하는 것과 관련된 수작업이 많이 필요하다는 것을 의미합니다.
로그를 사용하여 개별 트랜잭션을 추적하려면(예: 모놀리식 웹 서버 요청 로그로 수행하는 방식) 일반적으로 애플리케이션 트랜잭션 속도, 모든 마이크로서비스, 네트워크 및 스토리지, 몇 주 동안의 데이터 보존 비용을 고려해야 합니다. 물론 이 모든 것은 너무 큰 금액과 동일한 의미입니다.
문제에 대한 정확한 로드맵을 제공하는 고급 관측 가능성 솔루션이 있는 경우 로그를 들여다 볼 필요가 없습니다.
결론은 로그만 사용하면 속도가 너무 느리다는 의미입니다. 시스템 모니터링은 매우 중요하며, 모니터링 데이터, 추적 및 로깅 정보의 완벽한 조합을 통합하는 실시간 모니터링 능력을 제공하는 고급 솔루션이 존재합니다. 이러한 솔루션은 모든 중요 정보를 수집할 뿐만 아니라 필요한 다른 모든 데이터를 자동으로 캡처합니다. 실시간 관측 가능성은 디버깅, 문제의 근본 원인 파악 등 다양한 문제를 야기하는 광범위한 로깅의 필요성을 없앱니다. 또한 트랜잭션 로그를 저장하는 데 드는 비용을 파악하려면 모든 데이터를 이해하기 위한 많은 분석 노력이 필요합니다.
로그 모니터링 툴은 한때 개별 트랜잭션의 기본으로 여겨졌지만, 마이크로서비스 환경에서는 심각한 문제에 직면해 있습니다. IBM의 자동화 가치 서비스 담당 부사장인 Chris Farrell은 최근 LinkedIn 기사 '로깅은 새로운 플로피 디스크다'에서 관측 가능성의 환경이 어떻게 발전해 왔는지 설명했습니다.
실시간 관측 가능성은 효율적인 개발, 사전 예방적 문제 해결 및 효과적인 모니터링을 추진하는 데 있어 중추적인 요소로 부상하고 있습니다. 조직은 로그에 대한 광범위한 의존에서 실시간 관찰로 전환함으로써 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 고급 관측 가능성 플랫폼은 모니터링 중인 시스템에서 직접 성능 지표, 구성 데이터 및 이벤트를 활용하여 중요한 데이터를 선택적으로 수집합니다.
실시간 모니터링은 기존 로그 분석이 제공하지 않는 시기적절한 인사이트를 제공합니다. 실시간 스트리밍 및 분석 솔루션을 구현하면 적시에 모니터링 및 알림을 받을 수 있어 관측 가능성을 높일 수 있습니다.
실시간이란 데이터를 즉각적으로 캡처하고 처리하여 즉각적인 인사이트와 시각화를 제공하는 능력을 의미합니다. 관측 가능성의 맥락에서 볼 때 실시간 기능은 수많은 이점을 제공하여 더 현대적인 접근 방식을 제공합니다.
지표, 로그, 추적은 중요한 구성 요소이지만 이 요소들은 더 큰 전략 내의 구현 세부 사항일 뿐입니다. 따라서 다양한 유형의 데이터를 효과적으로 활용하고 새로운 차원의 관측 가능성을 탐구하는 데 관심을 돌릴 필요가 있습니다. 실시간 관측 가능성은 개발 프로세스와 운영 결과를 크게 향상시킬 수 있습니다. 조직은 이 접근 방식을 채택함으로써 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.
이제 관측 가능성을 재정의하고 실시간 인사이트의 힘을 활용해 혁신과 탁월한 운영을 추구할 때입니다.
IBM의 관측 가능성 솔루션인 IBM Instana는 클라우드 네이티브용으로 특별히 제작되었으며 모바일, 웹, 애플리케이션, 인프라 전반의 논리적 및 물리적 종속성 컨텍스트에서 충실도 높은 데이터를 지속적으로 자동 제공하도록 설계되었습니다(예: 1초 단위의 세분화 및 엔드투엔드 추적). 고객은 실시간 관측 가능성을 통해 가시적인 성과를 달성하고 있습니다.
관측 가능성에 대한 또 다른 일반적인 오해를 바로잡는 다음 블로그도 계속 기대해 주시기 바랍니다. 이번에는 관측 가능성이 SRE에만 가치가 있다는 개념에 이의를 제기할 것입니다. 더 광범위한 이점과 애플리케이션을 발견할 준비를 하세요.
IBM Instana Observability를 사용하면 ROI를 219% 달성하고 개발자가 문제 해결에 사용하는 시간을 90% 줄일 수 있습니다
빠르게 문제의 원인을 파악하고 해결하세요. 실시간 고충실도 데이터가 동적 애플리케이션과 인프라 환경의 완벽한 가시성을 제공합니다.
생성형 AI로 IT 자동화 및 운영을 강화하여 IT 인프라의 모든 영역을 비즈니스 우선순위에 맞게 조정하세요.
IBM SevOne Network Performance Management는 복잡한 네트워크에 대한 실시간 가시성과 인사이트를 제공하는 모니터링 및 분석 소프트웨어입니다.