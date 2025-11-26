IT 복잡성은 비용이 많이 들고 혁신을 늦출 수 있습니다. IT 자동화는 매우 중요합니다. 현재 자신의 상황을 파악해 보세요.
IBM 기업가치연구소(IBV) 연구에 따르면 고도로 자동화된 기업, 즉 IT 프로세스에 생성형 AI를 광범위하게 도입한 기업이 비즈니스 성장을 개선하고 미래를 위한 가치를 창출하고 있는 것으로 나타났습니다. 적절한 데이터, 클라우드 및 AI 전략을 통해 기업은 IT 복잡성을 관리하고 대규모로 측정 가능한 성과를 달성할 수 있습니다.
지능형 자동화는 IT 효율성을 개선하고 투자를 최적화합니다.
AI 기반 IT는 대규모로 운영될 때 상당한 비즈니스 가치를 제공할 수 있습니다.
IT의 복잡성은 비효율성, 보안 위험 및 관리 문제를 초래합니다.
IT 자동화는 비즈니스 혁신과 장기적인 가치를 가속화합니다.
장바구니 금액을 늘리는 데 더 많은 시간을 쓰고, IT 비용에 대해 고민하는 시간은 줄이고 싶으신가요?
느리게 움직이는 주식이 아닌 고수익 자산으로 IT 포트폴리오를 바꾸고 싶으신가요?
IT 인프라를 잘 설계된 회로처럼 운영하는 방법을 알고 싶으신가요?
IBM의 도움으로 Al Rajhi Capital은 통합 디지털 경험을 통해 중개 거래량을 40% 증가시키고 신규 가입자 수를 1,000% 확대했습니다. 이 기업의 부사장 겸 IT DevOps 책임자에 따르면 이 기업은 사우디아라비아에서 2위였던 중개 회사에서 1위로 올라섰습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 '복잡성 비용 절감' 보고서 전문을 읽고 지능형 IT 자동화를 통해 기술을 최대한 활용하는 방법을 알아보세요.
