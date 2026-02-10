DevOps 및 SRE 팀들은 선제적인 문제 해결을 위해 시프트 레프트 관측성 방식을 일상적인 업무에 도입하고 있습니다. 이 팀들은 합성 모니터링(Synthetic Monitoring, 능동적 모니터링 또는 선제적 모니터링이라고도 함)을 통해 합성 테스트를 생성 및 실행하여 더 빠르고 안전이 보장된 배포와 사용자 경험을 지속적으로 최적화합니다.

그러나 기존의 합성 모니터링 툴은 설정이 어렵고 시간이 오래 걸리며 코딩과 스크립팅에 대한 높은 숙련도를 요구합니다. 또한 사소한 UI 변경과 같은 문제로 스크립트 오류가 나면 잘못된 경고가 발생하는 경우도 많습니다.

IBM® Instana Observability는 지리적 위치, 네트워크 유형, 다양한 기기 등으로 어느 애플리케이션에서도 사용자 행동을 시뮬레이션하는 합성 모니터링을 합니다. 이러한 합성 테스트는 설정된 간격으로 가용성, 응답 시간 등 성능 특성을 지속적으로 모니터링 합니다.

애플리케이션 성능에 대한 실시간 상황별 데이터를 제공해 오류 알림으로 문제를 선제적으로 파악하고 에이전틱 AI 기능으로 원인을 더 빠르게 분석할 수 있습니다. IBM Instana는 로우코드 합성 모니터링 솔루션도 제공합니다. 새로운 시장에서 제품 출시를 준비 중이거나 SLO를 달성하고자 하는 경우에도 코드를 안전하게 대규모로 배포할 수 있습니다.