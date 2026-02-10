합성 모니터링

다양한 위치에서 사용자 상호작용 시뮬레이션으로 애플리케이션 성능 모니터링 및 최적화
Instana 합성 모니터링 UI 스크린샷
스포트라이트
news
Spotlight carousel news illustration
IBM Instana Observability의 CI/CD용 합성 모니터링에 대한 공개 미리보기 발표
운영 준비성 테스트를 사전 프로덕션 단계에 적용: Instana가 합성 모니터링을 CI/CD에 추가합니다. 이 기능이 중요한 이유와 기대할 수 있는 점들을 알아보세요.
news
Spotlight carousel news illustration
디지털 경험 모니터링으로 스마트한 안정성 보장
선도적인 DEM 툴은 사용자에 대한 엔드투엔드 가시성을 IT 팀에 제공하며 애플리케이션, 웹사이트, 모바일 앱 전반에 원활한 디지털 경험을 보장합니다. 이 블로그를 통해 IBM Instana가 어떻게 안정성의 새로운 시대를 정의하고 있는지 알아보세요.

성능 특성 추적을 통한 CI/CD 파이프라인 가속화

DevOps 및 SRE 팀들은 선제적인 문제 해결을 위해 시프트 레프트 관측성 방식을 일상적인 업무에 도입하고 있습니다. 이 팀들은 합성 모니터링(Synthetic Monitoring, 능동적 모니터링 또는 선제적 모니터링이라고도 함)을 통해 합성 테스트를 생성 및 실행하여 더 빠르고 안전이 보장된 배포와 사용자 경험을 지속적으로 최적화합니다.

그러나 기존의 합성 모니터링 툴은 설정이 어렵고 시간이 오래 걸리며 코딩과 스크립팅에 대한 높은 숙련도를 요구합니다. 또한 사소한 UI 변경과 같은 문제로 스크립트 오류가 나면 잘못된 경고가 발생하는 경우도 많습니다. 

IBM® Instana Observability는 지리적 위치, 네트워크 유형, 다양한 기기 등으로 어느 애플리케이션에서도 사용자 행동을 시뮬레이션하는 합성 모니터링을 합니다. 이러한 합성 테스트는 설정된 간격으로 가용성, 응답 시간 등 성능 특성을 지속적으로 모니터링 합니다.

애플리케이션 성능에 대한 실시간 상황별 데이터를 제공해 오류 알림으로 문제를 선제적으로 파악하고 에이전틱 AI 기능으로 원인을 더 빠르게 분석할 수 있습니다. IBM Instana는 로우코드 합성 모니터링 솔루션도 제공합니다. 새로운 시장에서 제품 출시를 준비 중이거나 SLO를 달성하고자 하는 경우에도 코드를 안전하게 대규모로 배포할 수 있습니다.

 Instana 합성 모니터링, 기초부터 알아보기 관측성으로 다루는 사전 프로덕션 테스트

주요 기능

애플리케이션 성능을 풀스택으로 모니터링하는 Instana 대시보드 스크린샷
문제의 선제적 파악 및 MTTR 단축

모바일 또는 웹 애플리케이션에서 자동화된 API 테스트 스크립트를 활용하여 예약 및 주문형 합성 테스트를 시뮬레이션하고 가상 사용자 관점에서 성능과 가용성을 점검합니다.

SSL, DNS 및 브라우저 스크립트 테스트 등 실행이 가능한 합성 모니터링 툴로 DevOps 팀의 역량을 확대하며 지연되는 응답 시간, 높은 오류율, 기능 누락과 같은 문제를 파악합니다. 

 합성 테스트 실행 유형 자세히 보기
Instana 로우코드 합성 테스트 제품 UI 스크린샷
코딩 전문 지식 없이 신규 시장에서 신속한 제품 출시

API 간편 테스트를 사용해 지정된 URL로 HTTP GET 요청을 수행하면 단일 REST API 엔드포인트를 모니터링할 수 있습니다. 이 테스트를 통해 사용자는 코드를 작성하지 않고도 URL, 예상 응답 코드, 타임아웃 설정과 같은 매개변수를 구성할 수 있습니다.

웹페이지의 HTTP 오류와 기본 가용성을 확인하는 간편 브라우저 테스트를 실행해 보세요. 사용자가 URL만 제공하면 IBM Instana가 간편한 브라우저 로드를 수행해 페이지 상태를 확인합니다. 

 합성 모니터링 테스트 유형에 대해 자세히 보기
IBM Instana 합성 PoP(Points of Presence) 아키텍처 흐름 다이어그램
보안이 보장된 정기적인 코드 배포

프로덕션에서 실행되는 동일한 테스트를 재사용하여 배포 전 유효성 검사와 실제 모니터링 간의 일관성을 보장합니다. 동일한 테스트 정의를 사용해 테스트 커버리지의 빈틈을 없애고, 테스트 조건 불일치로 인한 잘못된 확신을 방지합니다. 

변경 사항이 프로덕션에 도달하기 전에 회귀, 의존성 장애, 성능 저하를 사전에 발견합니다.  

 합성 테스트 실행 방법에 대해 자세히 보기
합성 모니터링 결과 기반의 SLO를 보여주는 Instana 대시보드 스크린샷
지연 시간, 트래픽, 오류, 포화도 등의 성능 목표 달성

합성 모니터링 결과를 기반으로 SLO를 생성하고 관리해 보세요. 엔티티(합성 테스트), 범위, 지표(지연 시간, 트래픽 등), 목표(시간대, 지속 시간 등), 식별자 등의 필드를 선택 및 입력하여 SLO를 구성합니다. 

웹사이트 속도 저하, JavaScript 오류, HTTP 상태 코드 등 내장된 블루프린트 기반으로 자동 생성되는 알림 SmartAlertTM를 받아보세요. 특정 위치의 합성 테스트가 실패할 경우, 선택한 알림 채널로 SmartAlert 를 전달하도록 구성할 수 있습니다. 

 SLO 생성에 대해 자세히 보기
이점

65% 인시던트 대응 시간 단축

속도 저하 발생 위치, 문제 원인, 영향 범위를 즉시 파악해 보세요.  

 고객 사례 읽기 거의 제로 계획되거나 계획되지 않은 다운타임

성능 병목, 리소스 이상, 운영 문제를 실시간으로 정확히 파악합니다.

 고객 사례 읽기 50% 더 빠른 이상 탐지

여러 플랫폼과 서비스에서 추적 및 지표 데이터를 캡처하여 엔지니어링 팀의 가시성 향상

 고객 사례 읽기 1/2 인시던트 해결에 소요되는 시간

인시던트에 대한 심층 가시성으로 원인을 파악하고 문제가 되는 소스 코드를 분리합니다.

 고객 사례 읽기
관련 유스 케이스
각자 자리에서 모니터를 보며 작업하는 두 사람
디지털 경험 모니터링

클라우드 네이티브 디지털 경험 모니터링 소프트웨어로 엔드포인트 전반의 최종 사용자 경험을 모니터링 및 최적화하세요.

 자세히 알아보기
스마트폰에 타이핑하는 손 클로즈업
모바일 애플리케이션 모니터링

IBM Instana Observability를 통한 모바일 애플리케이션 모니터링은 문제를 신속하게 식별하고 해결하여 사용자 불만이나 이탈의 위험을 줄여줍니다.

 자세히 알아보기
태블릿을 들고 공장을 걷고 있는 사람
웹사이트 모니터링

인사이트가 풍부한 컨텍스트와 더 빠른 문제 해결을 통해 고객에게 탁월한 웹 경험 제공

 자세히 알아보기

리소스

DEM 도구를 사용하여 고객 경험을 혁신하는 5가지 방법 합성 PoP 성능 및 확장 ESG: 최종 사용자 디지털 경험을 IBM Instana Observability로 지속적 개선 합성 CLI를 통한 합성 테스트, 스마트 알림, 위치 및 자격 증명 관리
