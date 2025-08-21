지능형 인시던트 조사

에이전틱 AI로 IT 인시던트를 더 빠르게 조사하고 해결하세요
IT 문제를 해결하는 첫 단계는 가능한 근본 원인을 식별하는 것을 포함하여, 인시던트의 성격과 범위를 온전히 이해하는 것입니다. 그러나 이러한 조사는 MTTR(평균 수리 시간)을 크게 단축할 수 있는 시간과 전문 지식을 필요로 하며, 특히 복잡한 문제일수록 더욱 그렇습니다. IBM Instana Observability는 더 빠르고 포괄적이며 정확한 근본 원인 분석을 위해 에이전틱 AI를 기반으로 하는 지능형 인시던트 조사를 제공합니다.
클릭 한 번으로 인시던트의 세부 내용, 발생 위치, 그 영향을 파악하는 전체 에이전틱 AI 조사를 시작할 수 있습니다.
생성형 AI를 이용하면 인시던트 해결을 위한 단계별 조치 런북을 생성하고, Bash 스크립트를 작성하여 개발 시간을 절약할 수 있습니다.
가능한 근본 원인, 비즈니스 영향, 수행된 조치를 포함한 즉각적인 인시던트에 대한 요약본을 생성해 이해관계자와 공유할 수 있습니다.
AI 채팅 어시스턴트를 활용하면 추가 분석을 요청하거나, 인시던트 페이지를 벗어나지 않고 데이터를 심층적으로 탐색하거나, 문제를 보다 명확히 파악할 수 있도록 차트와 그래프를 생성할 수 있습니다.