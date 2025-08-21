지능형 인시던트 조사

에이전틱 AI로 IT 인시던트를 더 빠르게 조사하고 해결하세요

Instana 샌드박스 체험하기 2025 Gartner Magic Quadrant 읽기
워크플로에서 연결된 데이터 차트, 경고 및 상태 지표를 시각적으로 표현합니다.

대응 및 복구 가속화

IT 문제를 해결하는 첫 단계는 가능한 근본 원인을 식별하는 것을 포함하여, 인시던트의 성격과 범위를 온전히 이해하는 것입니다. 그러나 이러한 조사는 MTTR(평균 수리 시간)을 크게 단축할 수 있는 시간과 전문 지식을 필요로 하며, 특히 복잡한 문제일수록 더욱 그렇습니다. IBM Instana Observability는 더 빠르고 포괄적이며 정확한 근본 원인 분석을 위해 에이전틱 AI를 기반으로 하는 지능형 인시던트 조사를 제공합니다.

주요 기능

풀 스택을 모니터링하는 애플리케이션 성능을 보여 주는 Instana 대시보드
클릭 한 번으로 전체 조사
  • 인시던트에 대한 에이전틱 AI 조사를 시작하면 Instana가 인시던트의 세부 사항, 발생 위치 및 그 영향을 식별하기 위한 가설을 즉시 수립하여, 단 몇 초 만에 인시던트에 대한 완전한 지식을 전달합니다.

  • Instana는 AI 에이전트의 추론 과정과 수행 단계를 실시간으로 표시하여, 사용자가 AI의 사고의 학습을 감독하고 결과를 검증할 수 있도록 합니다.
애플리케이션 성능 모니터링 자동 검색을 보여 주는 Instana 대시보드
더 빠른 해결
  • IBM Instana가 파악한 인시던트 원인 가설을 검증한 후에는 문제를 해결해야 합니다. Instana는 에이전틱 AI를 사용하여 단계별 조치 런북을 생성합니다.

  • 구현되는 작업을 온전히 제어하세요.
보존 기간, 로그 볼륨, 로그 수를 보여주는 컨텍스트 내 로그 요약
자동화로 MTTR 더욱 단축
  • 클릭 몇 번만으로 Instana가 각 해결 단계에 대한 Bash 스크립트 또는 Ansible 플레이북을 생성합니다.
  • 검토, 테스트 및 배포를 위해 스크립트를 GitHub 또는 Gitlab으로 내보낼 수 있습니다.
Instana 사용자 인터페이스에서 Jaeger의 데이터 추적
수동 작업은 AI에게 맡기기
  • “요약 생성”을 클릭하면 Instana가 가능한 근본 원인, 비즈니스 영향, 수행된 조치 등 핵심 정보를 포함한 인시던트 요약본을 제공합니다.
풀 스택을 모니터링하는 애플리케이션 성능을 보여 주는 Instana 대시보드
클릭 한 번으로 전체 조사
  • 인시던트에 대한 에이전틱 AI 조사를 시작하면 Instana가 인시던트의 세부 사항, 발생 위치 및 그 영향을 식별하기 위한 가설을 즉시 수립하여, 단 몇 초 만에 인시던트에 대한 완전한 지식을 전달합니다.

  • Instana는 AI 에이전트의 추론 과정과 수행 단계를 실시간으로 표시하여, 사용자가 AI의 사고의 학습을 감독하고 결과를 검증할 수 있도록 합니다.
애플리케이션 성능 모니터링 자동 검색을 보여 주는 Instana 대시보드
더 빠른 해결
  • IBM Instana가 파악한 인시던트 원인 가설을 검증한 후에는 문제를 해결해야 합니다. Instana는 에이전틱 AI를 사용하여 단계별 조치 런북을 생성합니다.

  • 구현되는 작업을 온전히 제어하세요.
보존 기간, 로그 볼륨, 로그 수를 보여주는 컨텍스트 내 로그 요약
자동화로 MTTR 더욱 단축
  • 클릭 몇 번만으로 Instana가 각 해결 단계에 대한 Bash 스크립트 또는 Ansible 플레이북을 생성합니다.
  • 검토, 테스트 및 배포를 위해 스크립트를 GitHub 또는 Gitlab으로 내보낼 수 있습니다.
Instana 사용자 인터페이스에서 Jaeger의 데이터 추적
수동 작업은 AI에게 맡기기
  • “요약 생성”을 클릭하면 Instana가 가능한 근본 원인, 비즈니스 영향, 수행된 조치 등 핵심 정보를 포함한 인시던트 요약본을 제공합니다.

이점

인시던트를 더 빠르게 이해

클릭 한 번으로 인시던트의 세부 내용, 발생 위치, 그 영향을 파악하는 전체 에이전틱 AI 조사를 시작할 수 있습니다.
더 빠른 문제 해결

생성형 AI를 이용하면 인시던트 해결을 위한 단계별 조치 런북을 생성하고, Bash 스크립트를 작성하여 개발 시간을 절약할 수 있습니다.
수동 작업 감소

가능한 근본 원인, 비즈니스 영향, 수행된 조치를 포함한 즉각적인 인시던트에 대한 요약본을 생성해 이해관계자와 공유할 수 있습니다.
즉시 답변 받기

AI 채팅 어시스턴트를 활용하면 추가 분석을 요청하거나, 인시던트 페이지를 벗어나지 않고 데이터를 심층적으로 탐색하거나, 문제를 보다 명확히 파악할 수 있도록 차트와 그래프를 생성할 수 있습니다.

리소스

IBM Instana로 더 빠르게 인시던트 해결 에이전틱 AI로 MTTR 단축 IDC 웨비나: 에이전틱 AI가 관측 가능성을 진화시키는 방법 문서 보기
다음 단계 안내

AI 기반의 자동화된 관측 가능성으로 클라우드 네이티브 애플리케이션 성능을 활용하세요.

 Instana 샌드박스 체험하기 라이브 데모 예약