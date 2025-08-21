지능형 인시던트 조사

IT 문제를 해결하는 첫 단계는 가능한 근본 원인을 식별하는 것을 포함하여, 인시던트의 성격과 범위를 온전히 이해하는 것입니다. 그러나 이러한 조사는 MTTR(평균 수리 시간)을 크게 단축할 수 있는 시간과 전문 지식을 필요로 하며, 특히 복잡한 문제일수록 더욱 그렇습니다. IBM Instana Observability는 더 빠르고 포괄적이며 정확한 근본 원인 분석을 위해 에이전틱 AI를 기반으로 하는 지능형 인시던트 조사를 제공합니다.