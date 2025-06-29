에이전트형 AI를 기반으로 하는 IBM® Instana Intelligent Incident Investigation으로 인시던트를 더 빠르게 해결하세요.

2025년 6월 29일
IBM® Instana의 최신 AI 기능인 에이전틱 AI로 구동되는 지능형 인시던트 조사를 발표합니다. 이 기능은 현재 미리보기로 제공됩니다. Instana는 이미 인과적 AI를 사용하여 인시던트의 근본 원인을 파악하고 있습니다. 하지만 이제 사용자는 클릭 한 번만으로 인시던트에 대한 전체 에이전틱 AI 조사를 시작할 수 있으며, Instana는 문제의 세부 사항, 발생 위치 및 그 영향을 식별하기 위한 가설을 즉시 수립하여 몇 초 만에 인시던트에 대한 완전한 지식을 제공합니다.
ITIC에 따르면, 중견 및 대기업의 가동 중단 시간 비용은 시간당 300,000달러가 넘습니다. 따라서 단 몇 초도 중요합니다. 마이크로서비스, 컨테이너화, 클라우드 네이티브 패턴, 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처 등 많은 기업이 운영하는 동적 분산 환경과 결합되면서 IT 시스템은 이제 엄청나게 크고 복잡해졌습니다. 또한 이러한 환경에서는 엄청난 양의 운영 데이터가 생성되어 노이즈와 신호를 구분하기가 어렵습니다.
IBM Instana와 같은 풀 스택 엔드투엔드 관측 가능성 툴에는 문제의 식별, 추적 및 해결을 가속화하고 MTTR을 줄이는 데 도움이 되는 자동화 및 AI 기능이 포함되어 있습니다. 그러나 애플리케이션과 인프라 전반에 걸쳐 문제를 조사하고 문제를 해결하기 위해 문제의 스레드를 따라가려면 여전히 시간과 전문 지식이 필요합니다.
새벽 2시, 관측 가능성 툴이 비즈니스에 영향을 미치는 인시던트를 감지했습니다. 대기 중인 SRE가 호출을 받고 노트북을 엽니다. SRE의 임무는 구체적인 문제가 무엇인지, 원인이 무엇인지 파악한 다음 최대한 빨리 해결하는 것입니다. 애플리케이션 및 인프라 전반에서 인시던트의 스레드를 따라 여러 대시보드를 오가는 대신 SRE가 에이전틱 AI를 사용하여 빠르고 쉽게 조사 작업을 수행할 수 있다면 어떨까요?
Instana에서는 인시던트 조사를 수행하는 AI 에이전트의 추론과 행동이 실시간으로 표시되므로 SRE가 에이전트의 사고 과정을 감독하고 결과를 검증할 수 있습니다. Instana의 Intelligent Incident Investigation의 초기 사용자는 인시던트를 조사하는 데 걸리는 시간이 최대 80% 단축되었다고 보고했습니다.
"Instana의 새로운 Intelligent Incident Investigation을 사용할 수 있게 되어 기쁩니다."라고 0순위 클라이언트 IBM CIO 조직의 Mahesh Billa는 말합니다. "이를 통해 우리 운영팀은 역대 최단 시간 내에 사고 감지에서 조사, 수정으로 진행할 수 있는 잠재력을 얻었습니다."
인시던트를 조사하고 Instana의 가설을 검증한했다면, 이제 문제를 해결할 때입니다. Instana는 여기에서도 에이전틱 AI를 사용합니다. SRE는 인시던트 조사 결과를 사용하여 인시던트를 수정하기 위해 작성된 조치의 단계별 런북을 평가할 수 있습니다. 이제 SRE는 문제를 해결하기 위한 조치를 취하는 동시에 구현되는 작업을 완전히 제어하는 데 시간을 할애합니다.
시간이 새벽 2시인데, 특정 작업의 인수와 매개변수를 기억할 수 없나요? 걱정 마세요. 혼자가 아닙니다. Instana는 이런 경우에도 도움이 됩니다. 몇 번의 클릭만으로 각 단계에 대한 Bash 스크립트가 생성되며, 검토, 테스트 및 배포를 위해 GitHub로 내보낼 수 있습니다.
사고 발생 후에 해야 할 중요하지만 지루한 작업은 무슨 일이 일어났는지 정확히 문서화하고 이해관계자와 공유하는 것입니다. "요약 생성" 을 클릭하면 Instana가 근본 원인, 비즈니스에 미치는 영향 및 수행된 조치와 같은 주요 정보를 포함하여 인시던트를 요약합니다.
내장된 에이전틱 AI는 더 빠르고 포괄적이며 정확한 근본 원인 식별을 제공하므로, 몇 초 만에 인시던트에 관한 모든 정보를 파악할 수 있습니다. Intelligent Incident Investigation 및 해결을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
IBM® Instana는 신속한 문제 감지 및 해결을 위해 애플리케이션, 서비스 및 인프라 전반에 걸쳐 완벽한 가시성을 제공합니다. 다른 관측 가능성 및 APM 툴이 아닌 Instana를 선택해야 하는 이유
이제 IBM Instana Intelligent Incident Investigation을 미리보기로 만나보실 수 있습니다. 직접 테스트해 보려면 평가판을 신청하세요. 또는 제품 전체를 살펴보고 질문에 대한 답변을 얻으려면 라이브 데모를 예약하세요.