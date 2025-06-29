에이전트형 AI를 기반으로 하는 IBM® Instana Intelligent Incident Investigation으로 인시던트를 더 빠르게 해결하세요.

IBM® Instana의 최신 AI 기능인 에이전틱 AI로 구동되는 지능형 인시던트 조사를 발표합니다. 이 기능은 현재 미리보기로 제공됩니다. Instana는 이미 인과적 AI를 사용하여 인시던트의 근본 원인을 파악하고 있습니다. 하지만 이제 사용자는 클릭 한 번만으로 인시던트에 대한 전체 에이전틱 AI 조사를 시작할 수 있으며, Instana는 문제의 세부 사항, 발생 위치 및 그 영향을 식별하기 위한 가설을 즉시 수립하여 몇 초 만에 인시던트에 대한 완전한 지식을 제공합니다.

ITIC에 따르면, 중견 및 대기업의 가동 중단 시간 비용은 시간당 300,000달러가 넘습니다. 따라서 단 몇 초도 중요합니다. 마이크로서비스, 컨테이너화, 클라우드 네이티브 패턴, 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처 등 많은 기업이 운영하는 동적 분산 환경과 결합되면서 IT 시스템은 이제 엄청나게 크고 복잡해졌습니다. 또한 이러한 환경에서는 엄청난 양의 운영 데이터가 생성되어 노이즈와 신호를 구분하기가 어렵습니다.

IBM Instana와 같은 풀 스택 엔드투엔드 관측 가능성 툴에는 문제의 식별, 추적 및 해결을 가속화하고 MTTR을 줄이는 데 도움이 되는 자동화 및 AI 기능이 포함되어 있습니다. 그러나 애플리케이션과 인프라 전반에 걸쳐 문제를 조사하고 문제를 해결하기 위해 문제의 스레드를 따라가려면 여전히 시간과 전문 지식이 필요합니다.