IBM Cloud의 컨테이너

안전한 마이크로서비스를 구축하여 아이디어에서 시장으로 더 빠르게 출시하세요. 하이브리드 클라우드에서 높은 안정성으로 필요에 맞는 컴퓨팅 및 컨테이너 오케스트레이터를 선택하세요.
Kubernetes와 같은 오픈 소스 기술을 기반으로 하는 IBM의 컨테이너 서비스를 사용하면 빠르고 안전한 방식으로 클라우드로의 여정을 촉진하고 가속화할 수 있습니다. IBM Cloud Continuous Delivery 서비스를 사용하여 클라우드에서 컨테이너화된 애플리케이션을 구축하고 배포하세요. Red Hat OpenShift on IBM Cloud 또는 IBM® Cloud Kubernetes Service로 컨테이너를 오케스트레이션하거나 완전 관리형 서버리스 플랫폼인 IBM® Cloud Code Engine을 사용하여 인프라 관리가 아닌 코드 작성에 집중할 수 있습니다. IBM Cloud는 고객의 요구 사항을 충족하는 컨테이너 솔루션을 제공합니다.
IBM Cloud 솔루션을 사용하여 온프레미스 및 클라우드 모두에서 컨테이너 인프라를 통해 AI 및 머신 러닝 프로젝트와 모델의 라이프사이클을 지원합니다.
Kubernetes 클러스터와 함께 40가지가 넘는 상시 무료 제품 및 USD 200 크레딧을 무료로 받으세요.
IBM® Cloud는 확장성과 워크로드 다양성을 위해 Kubernetes에서 실행되며 25,000개 이상의 클러스터를 지원합니다.
IBM Cloud는 유연성, 이식성 및 개방형 API 지원 클라우드 서비스를 제공하기 위해 개방형 표준을 기반으로 구축되었습니다.
IBM Cloud는 KYOK(Keep Your Own Key) 및 컨테이너 수준 보안, 광범위한 산업 규정 준수 등을 제공합니다
*제한 사항 적용
IBM Cloud 이미지 보안 적용은 프라이빗 설치에서 기본적으로 활성화되어 악성 코드의 침입이 다른 컨테이너나 호스트 시스템에 영향을 미치는 것을 방지합니다.