IBM Cloud의 컨테이너

Kubernetes와 같은 오픈 소스 기술을 기반으로 하는 IBM의 컨테이너 서비스를 사용하면 빠르고 안전한 방식으로 클라우드로의 여정을 촉진하고 가속화할 수 있습니다. IBM Cloud Continuous Delivery 서비스를 사용하여 클라우드에서 컨테이너화된 애플리케이션을 구축하고 배포하세요. Red Hat OpenShift on IBM Cloud 또는 IBM® Cloud Kubernetes Service로 컨테이너를 오케스트레이션하거나 완전 관리형 서버리스 플랫폼인 IBM® Cloud Code Engine을 사용하여 인프라 관리가 아닌 코드 작성에 집중할 수 있습니다. IBM Cloud는 고객의 요구 사항을 충족하는 컨테이너 솔루션을 제공합니다.