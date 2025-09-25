컨테이너 애플리케이션을 나타내는 선 일러스트

IBM Cloud의 컨테이너

가장 안전하고 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 환경을 지원하도록 구축된 컨테이너 플랫폼입니다.

보안, 관리 및 모니터링을 위한 툴이 포함된 관리형 서비스

컨테이너, 일괄 작업, 코드, 함수를 위한 관리형 서버리스 런타임

안전한 고가용성 컨테이너화 앱을 위한 관리형 Kubernetes

컨테이너 이미지 저장 및 배포를 위한 완전 관리형 프라이빗 레지스트리

Red Hat Summit에서 AI의 힘 활용하기

IBM 부스 #1133을 방문하여 IBM Cloud의 Red Hat AI가 앱 혁신을 가속화할 수 있는 방법에 대해 알아보세요.

개요

안전한 마이크로서비스를 구축하여 아이디어에서 시장으로 더 빠르게 출시하세요. 하이브리드 클라우드에서 높은 안정성으로 필요에 맞는 컴퓨팅 및 컨테이너 오케스트레이터를 선택하세요.

Kubernetes와 같은 오픈 소스 기술을 기반으로 하는 IBM의 컨테이너 서비스를 사용하면 빠르고 안전한 방식으로 클라우드로의 여정을 촉진하고 가속화할 수 있습니다. IBM Cloud Continuous Delivery 서비스를 사용하여 클라우드에서 컨테이너화된 애플리케이션을 구축하고 배포하세요. Red Hat OpenShift on IBM Cloud 또는 IBM® Cloud Kubernetes Service로 컨테이너를 오케스트레이션하거나 완전 관리형 서버리스 플랫폼인 IBM® Cloud Code Engine을 사용하여 인프라 관리가 아닌 코드 작성에 집중할 수 있습니다. IBM Cloud는 고객의 요구 사항을 충족하는 컨테이너 솔루션을 제공합니다.
5년 전만 해도 은행들은 우리 같은 회사와의 대화를 피하기 위해 안전성과 확장성을 구실로 삼았습니다. 그런데 바로 이 두 요소가 오늘날 은행이 우리와 함께 일하고 싶어 하는 이유가 되었습니다.
Matthieu M. Job CEO, Circeo Red Hat OpenShift on IBM Cloud 고객
이점 IBM Cloud의 컨테이너는 개발자와 개발 팀에게 특히 다음과 같은 영역에서 상당한 이점을 제공합니다.
AI 워크로드 지원

IBM Cloud 솔루션을 사용하여 온프레미스 및 클라우드 모두에서 컨테이너 인프라를 통해 AI 및 머신 러닝 프로젝트와 모델의 라이프사이클을 지원합니다.

무료로 구축 시작하기

Kubernetes 클러스터와 함께 40가지가 넘는 상시 무료 제품 및 USD 200 크레딧을 무료로 받으세요.

Kubernetes 지원

IBM® Cloud는 확장성과 워크로드 다양성을 위해 Kubernetes에서 실행되며 25,000개 이상의 클러스터를 지원합니다.

공개 — 벤더 비종속

IBM Cloud는 유연성, 이식성 및 개방형 API 지원 클라우드 서비스를 제공하기 위해 개방형 표준을 기반으로 구축되었습니다.

엔터프라이즈급 기능

IBM Cloud는 KYOK(Keep Your Own Key) 및 컨테이너 수준 보안, 광범위한 산업 규정 준수 등을 제공합니다
 IBM Cloud SLA
보안 설계

IBM Cloud 이미지 보안 적용은 프라이빗 설치에서 기본적으로 활성화되어 악성 코드의 침입이 다른 컨테이너나 호스트 시스템에 영향을 미치는 것을 방지합니다.

솔루션 IBM Cloud Code Engine
소스 코드 또는 컨테이너 이미지에서 서버리스 애플리케이션 또는 배치 작업을 실행합니다.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
버튼 클릭 한 번으로 가용성이 뛰어난 완전 관리형 OpenShift 클러스터를 배포합니다.
IBM Cloud Kubernetes Service
Kubernetes 배포, 관리 및 운영을 간소화합니다.
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
IBM Cloud의 클라우드 및 AI 네이티브 플랫폼에서 보안 가상 머신을 실행하고 관리합니다.
IBM® Cloud Satellite
Red Hat OpenShift on IBM Cloud 매니지드 서비스를 어디서나(온프레미스, 기타 클라우드 인프라 등) 배포할 수 있습니다.
Red Hat OpenShift IPI Installer
IBM Cloud 인프라에서 자체 관리형 Red Hat OpenShift 클러스터를 생성합니다.
Red Hat AI InstrucLab
AI 모델의 교육 및 배포를 간소화하고, 확장하며, 안전하게 보호합니다
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud
온프레미스와 클라우드 모두에서 AI 및 머신러닝 프로젝트와 모델의 라이프사이클을 지원하는 IBM watsonx 포트폴리오의 생성형 AI 서비스를 강화합니다.
IBM Cloud Container Registry
개인용 레지스트리에서 컨테이너 이미지를 저장 및 배치합니다.
IBM Cloud Continuous Delivery
Tekton 기반 Delivery Pipelines로 구축과 테스트를 자동화합니다.
IBM Cloud Schematics
클라우드 리소스 운영을 자동화하고, 소프트웨어를 설치하고, 클라우드 리소스에서 다중 계층 앱을 빠르고 쉽게 실행할 수 있습니다.
IBM Cloud Logs
관측 가능성을 최적화하여 인프라 및 앱 성능을 개선합니다.
IBM Cloud Monitoring
컨테이너 솔루션을 모니터링하고 문제를 해결합니다.
IBM Cloud Security and Compliance Workload Protection
소프트웨어 취약점을 찾아 우선순위를 지정하고, 위협을 탐지 및 대응하고, 구성을 관리합니다.
IBM Cloud Object Storage
내부 레지스트리 스토리지를 관리합니다.
IBM Cloud Secrets Manager
인그레스 하위 도메인 인증서 및 비밀을 관리합니다.
IBM Cloud Key Protect
etcd 데이터베이스 및 작업자 노드 부트 볼륨을 암호화합니다.
IBM Cloud Hyper Protect Crypto
멀티클라우드 환경 전반에서 보안 정책을 관리하고 오케스트레이션합니다.
IBM Cloud Managed ODF
OpenShift 클러스터에 OpenShift Data Foundation 소프트웨어 정의 스토리지를 배포합니다.
사례 연구
윔블던 스타디움에서 테니스 선수가 공을 서브하는 모습
윔블던
윔블던의 자동화된 워크플로는 컨테이너의 다양한 애플리케이션과 AI 모델을 통해 데이터 흐름을 통합하고 조율하여 매년 270만 개의 데이터 포인트를 수집하는 디지털 경험을 제공합니다.
많은 사람이 있는 마스터스 대 골프장 풍경
마스터스
팬데믹에 적응하기 위해 IBM은 개방형 하이브리드 클라우드 기술을 적용하여 어려운 과제를 해결하고 방대한 비정형 데이터를 활용하여 원활한 디지털 경험을 창출했습니다.
공항에 주기된 비행기의 조감도
Etihad Airways
Etihad는 마이크로서비스 기반의 개방형 서비스-오케스트레이션 플랫폼을 생성하는 데 IBM Cloud Kubernetes Service를 사용했습니다.
거리를 걷는 사람들
Sweap.io
IBM Cloud Code Engine은 Sweap.io가 자동 스케일링 기능을 처리할 수 있도록 지원하므로 회사는 고객에게 가치를 제공하는 데 집중할 수 있습니다.
교육 및 인증 IBM® Cloud Professional Architect
IBM Cloud Professional Architect 커리큘럼 내의 과정을 통해 컨테이너 기술을 쌓아보세요.
IBM® Cloud Professional Developer
IBM Cloud Professional Developer 커리큘럼 내의 과정을 통해 컨테이너 기술을 쌓아보세요.
IBM Cloud DevSecOps Specialty
클라우드에서 컨테이너화된 애플리케이션을 구축하고 배포하는 방법을 알아보세요.

다음 단계

 

지금 바로 컨테이너 솔루션 중 하나를 무료로 시작하세요.
