네이티브 Kubernetes 환경에 강력한 보안 기능을 갖춘 고가용성 앱을 배포하세요.
매니지드 프라이빗 레지스트리에서 Docker 컨테이너 이미지를 관리하세요.
클라우드에서 Git, 문제 추적, CI/CD 파이프라인, Eclipse Orion Web IDE를 활용해 DevOps 우수 사례를 지원하세요.
비정형 데이터를 위한 유연하고 비용 효율적인 스토리지를 제공하세요.
웹, 모바일, IoT, 서버리스 애플리케이션에 확장성 있는 JSON 문서 데이터베이스를 활용하세요.
애플리케이션, 서비스 및 인프라의 성능과 상태에 대한 운영 가시성을 확보합니다.
단일 플랫폼을 사용하여 애플리케이션 및 서버 로그를 집계하고 검색합니다.
애플리케이션에 자연어 인터페이스를 추가해 사용자와의 상호 작용을 자동화하세요.
분석 모델과 신경망을 구축해 자체 데이터로 학습시킨 후 애플리케이션에 배포해 사용하세요.
AI와 머신 러닝을 비즈니스에 통합하세요. 자체 데이터를 활용해 맞춤형 모델을 구축할 수 있습니다.
IBM Cloud 서비스를 사용해 사용자와 애플리케이션에 관한 인사이트를 확보하세요.
모바일 및 웹 앱에 인증을 추가하고, IBM Cloud에서 실행하는 API와 백엔드를 보호하세요.
지연 속도가 낮은 스트리밍 트랜스크립션을 활용하세요.
텍스트를 자연스러운 언어로 변환하세요.
Db2 터보차저 엔진으로 매니지드 클라우드 SQL 데이터베이스를 확보하세요.
오픈 소스 Apache Spark, Apache Hadoop을 사용해 분석 애플리케이션을 개발하고 배포하세요.
IBM watsons를 학습시켜 기업 데이터를 카탈로그화하고 안전하게 공유하세요.
텍스트, 문서, 웹사이트를 다른 언어로 번역하세요.
인지 검색 및 콘텐츠 분석 엔진을 애플리케이션에 추가하세요.
거래 데이터와 소셜 미디어 데이터에서 인사이트를 확보해 심리적 특성을 파악하세요.
감정, 사회적 성향, 언어 스타일을 포함한 어조를 감지하세요.
풍경, 물체, 얼굴, 기타 콘텐츠 이미지를 분석하세요.
텍스트를 분석해 콘셉트, 개체, 감정, 정서 등의 콘텐츠에서 메타데이터를 추출하세요.
매니지드 서버리스 플랫폼에서 애플리케이션, 일괄 처리 작업, 컨테이너를 실행하세요.
IBM Cloud Hyper Protect 환경에서 호스팅되는 매니지드 데이터베이스를 활용하세요. 현재 MongoDB 3.6.4를 지원합니다.
수신한 이벤트에 대응해 함수를 실행하세요.
기밀 정보를 단일 테넌트 전용 인스턴스에서 관리하세요.
데이터를 온프레미스 소스에서 IBM Cloud 데이터 자산으로 더 빠르고 안전하게 마이그레이션하도록 지원하세요.
인터넷 기반 애플리케이션, 웹사이트, 서비스의 안정성, 성능, 보안을 강화하세요.
기밀 컴퓨팅 환경에 Linux 기반 가상 서버를 구축해 실행하세요.
완벽하게 암호화된 클라이언트 데이터베이스에 PostgreSQL 데이터를 보관하세요. 특수한 기술은 필요하지 않습니다.
이 서비스로 암호화 키를 관리해 데이터 보호를 강화하세요.
프로모션 코드: VPC1000
2024년 12월 31일 만료
180일간 IBM Cloud® Virtual Server for VPC, IBM Cloud Block Storage for VPC, IBM Cloud® Image Service for VPC 제품에 사용할 수 있는 미화 1,000달러 크레딧이 제공됩니다.
프로모션 코드: VPC1000
2024년 12월 31일 만료
180일간 서버, 스토리지, 로드 밸런서를 포함한 IBM Cloud® Bare Metal Server for VPC에 사용할 수 있는 미화 1,000달러 크레딧을 제공합니다.
프로모션 코드: DBFREE601
2024년 1월 31일 만료
90일 동안 MongoDB, Redis, PostgreSQL, Elasticsearch용 IBM Cloud® Databases에 사용할 수 있는 미화 600달러 크레딧을 제공합니다.
무료 IBM Cloud 계정으로 Lite 요금제에서 지원되는 40개 이상의 제품에 액세스할 수 있습니다. 이 요금제는 언제나 무료로 제공되며, 만료 기한이 없고, 요금이 절대로 부과되지 않습니다.
IBM Cloud에서 구축을 시작하려면 먼저 이메일 주소를 사용해 계정을 만들어야 합니다(기존 계정과 연결되지 않은 이메일 주소 사용).
결제 정보를 미리 입력해야 하지만 청구 가능한 서비스를 사용할 때까지 요금이 청구되지 않습니다. 하지만 카드가 유효한지 확인하기 위해 소정의 요금이 가승인됩니다.
신용카드 정보를 입력하면 가승인된 금액을 보여주는 확인 메시지가 표시됩니다. 금액은 신용카드에 따라 다르지만 보통 약 미화 1달러가 가승인됩니다.
신용카드 정보를 사전에 입력해 두면 종량제 요금제로 전환 시 요금제를 원활하게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Lite 요금제의 경우 어떠한 요금도 부과되지 않습니다. 하지만 무료 티어에서 Lite 이외의 요금제를 사용하려면 종량제 요금제로 업그레이드해야 합니다. 무료 티어 서비스 한도를 초과하면 사용한 리소스에 대한 요금이 월 단위로 청구됩니다.
계정, 컨테이너, 런타임, 모든 서비스, 특정 서비스별로 사용량 한도를 설정할 수 있습니다. 월간 사용량이 설정한 한도의 80%, 90%, 100%에 도달하면 자동으로 알림이 전송됩니다. 사용량 알림을 설정하려면 관리 > 청구 및 사용량으로 이동해 사용량 알림을 선택하세요. 더 자세한 정보는 사용량 알림 설정에서 확인할 수 있습니다.
상시 무료 제품은 만료 기한이 없는 Lite 요금제에서 지원되는 제품을 말합니다. 이러한 제품은 의도치 않게 요금이 발생하는 것을 예방해 걱정 없이 프로젝트를 진행할 수 있도록 설계되었습니다. Lite 요금제의 할당량은 사용량에 기반하며, 만료 기한이 없고, 월 단위 또는 일회성으로 갱신됩니다. 모든 Lite 요금제 제품은 여기서 확인할 수 있습니다.
무료 평가판은 프리미엄 평가판으로 생각할 수 있습니다. 하지만 평가판을 사용하려면 종량제 요금제나 구독 계정이 필요합니다. 할당량은 제품에 따라 특정 기간에만 작동하거나, 사용량을 기반으로 작동하거나, 만료 기한 없이 무한대로 작동할 수 있습니다. 일부 제품의 경우, 무료 티어 한도를 초과하면 요금이 발생합니다. 모든 무료 요금제 제품은 여기서 확인할 수 있습니다.
Lite 요금제 인스턴스가 무료 할당량 한도에 도달하면 해당 월의 서비스가 일시 중단됩니다. 무료 할당량은 인스턴스가 아닌 조직별로 책정됩니다. 한 조직에서 생성된 신규 인스턴스에는 이전 인스턴스의 모든 사용량이 반영되며, 할당량 한도는 매달 초에 초기화됩니다.
사용량을 확인하려면 콘솔에서 관리 > 결제 및 사용량으로 이동한 후 사용량을 선택하세요. 더 자세한 정보는 사용량 보기에서 확인할 수 있습니다.
공인 교육 기관의 교직원과 학생인 경우 IBM Cloud 평가판 계정을 사용할 수 있습니다. 평가판 계정을 사용하려면 IBM의 파워 활용하기로 이동해 소속 기관 정보를 인증하세요. 평가판 계정은 30일 후 만료됩니다.
평가판 계정에 신용카드 정보를 등록하면 해당 계정이 종량제 요금 계정으로 업그레이드되며 이후 평가판 계정으로 다시 전환할 수 없습니다.
또한, 종량제 요금 계정에서는 교육용 기능 코드를 사용할 수 없습니다. 교육용 평가판 계정에 관한 더 자세한 정보는 IBM 아카데믹 이니셔티브 FAQ에서 확인할 수 있습니다.
청구 및 프로모션 페이지로 이동해 프로모션 코드를 입력하고, 프로모션 세부 사항을 확인한 후 "적용"을 클릭하세요.
프로모션 코드를 적용하려면 신용카드 정보가 등록되어 있어야 합니다. 이는 인증을 위한 목적입니다.
비용 추정 도구를 사용해 개별적인 필요에 따라 맞춤형 요금제를 구성해 IBM Cloud® 제품 사용 비용을 대략적으로 계산해 볼 수 있습니다. 카탈로그를 살펴보며 원하는 제품을 찾아서 추정치에 추가할 수 있습니다.
IBM Kubernetes Service를 무료로 체험할 수 있는 옵션
IBM Kubernetes Service에서 클러스터 배포 및 운영에 대한 대화식 교육. 다운로드 또는 구성이 필요하지 않습니다.
IBM Cloud의 보안 리더십, 오픈 소스 혁신과 엔터프라이즈급 기능으로 컨테이너화된 워크로드를 실행할 수 있습니다.