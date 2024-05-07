IBM Cloud에서 구축을 시작하려면 먼저 이메일 주소를 사용해 계정을 만들어야 합니다(기존 계정과 연결되지 않은 이메일 주소 사용).

결제 정보를 미리 입력해야 하지만 청구 가능한 서비스를 사용할 때까지 요금이 청구되지 않습니다. 하지만 카드가 유효한지 확인하기 위해 소정의 요금이 가승인됩니다.

신용카드 정보를 입력하면 가승인된 금액을 보여주는 확인 메시지가 표시됩니다. 금액은 신용카드에 따라 다르지만 보통 약 미화 1달러가 가승인됩니다.

신용카드 정보를 사전에 입력해 두면 종량제 요금제로 전환 시 요금제를 원활하게 전환하는 데 도움이 됩니다.