自然災害は避けられませんが、データ、AI、インテリジェントな気象洞察、IoT、地理空間技術、高度な資産管理テクノロジーの力により、災害管理を大幅に強化し、グリッドを強化することができます。

IBM® Maximo® Application Suite(MAS)とIBM® Environmental Intelligence Suiteの組み合わせは、電力会社が極端な気象条件により適切に備えるための堅牢なツールを提供します。

1. 信頼性重視の保守:

資産の老朽化とリスクにさらされた資産を事前に特定できないことにより、公益事業会社にとって複雑で危険な環境が生まれています。IBMは、信頼性中心の保守(RCM)、エンタープライズ資産管理(EAM)、資産パフォーマンス管理(APM)の機能を単一のプラットフォームに統合することで、これらの課題を解決しています。IBM Maximo Reliability Strategiesアプリケーションは、RCM調査の開始、完了、デプロイおよび成果追跡のためのエンドツーエンドプロセスを可能にします。これらの高度な機能により、組織はデータ駆動型の保守決定を行い、クリティカルな資産やリスクにさらされている資産に焦点を当て、組織が機能を維持するために必要な正確なレベルの保守を戦略的に割り当てることができます。公益事業会社は、個々の資産に合わせた寒天候の信頼性基準に関するストラテジーを策定することもできます。



詳細に説明すると、MASを使用したAPM（設備パフォーマンス管理）は、組織が資産がいつどのように故障するかを判断し、リスクにさらされている資産を事前に特定することで、即座に措置を講じることができます。IBM Maximo Monitor、IBM Maximo® Health、IBM Maximo PredictなどのAI搭載ツールを活用し、ユーティリティは資産の健康状態や関連リスクを積極的に把握することで、メンテナンス戦略を最適化し、維持コストを削減し、資産の寿命を延ばすことができます。このプラットフォームの機能により、極端な状況でも資産のパフォーマンスを向上させ、計画外のダウンタイムを最小限に抑えることができます。

2.停電予測：

MASは、IBM Environmental Intelligence Suite Outage Predictionと連携して、気象情報データを使用して適切な措置を講じることで、電力会社はより高い信頼性で場所ごとに停電を予測および監視できるようになります。このアプローチにより、デマンド・レスポンスが向上し、高度な資産の修正プログラム、準備、グリッドへのバックアップ生成プラントの統合が可能になります。その一例として、IBMがIBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction for Hydro Oneの実装に成功した方法をご覧ください。これにより、氷嵐時の電力復旧が33％向上しました。

3. フィールド・サービス管理（FSM）：

作業員への対応の遅れや紙ベースの検査という課題を克服するために、公益事業会社はIBM Maximo MobileとMASの力を活用できます。これらの製品は、効率的な資産管理、インテリジェントなスケジューリングおよびディスパッチを提供し、その結果、より迅速な動員と緊急事態への備えを強化します。

IBM Maximo Mobileは、点検およびメンテナンスチェックリストのプロセスの効率化も可能にします。たとえば、モバイル検査は、AIを使用して目視検査の問題を自動的に検出するIBM Maximo Visual Inspectionと統合できます。

4. 植生管理:

IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Managementプラットフォームは、衛星データとガイガーモードLiDARを組み合わせて気象インサイトを組み合わせ、植生成長に関するAI駆動型の洞察を提供し、公益事業会社がより情報に基づいた意思決定を行うのを支援します。たとえば、嵐の前に木を剪定する場所を決定する際は、重要度に基づいて優先順位を付けることができます。

異常気象や気候現象が深刻さを増し続ける中、公益事業会社は業界に蔓延する課題を克服し、悪天候への備えを強化するためのツールを必要としている。データ、AI、インテリジェンスなどを備えたIBMのクライアント・レジリエンス・ソリューションは、今日の明かりを灯し、明日グリッド・レジリエンスを維持するための効果的な選択となります。