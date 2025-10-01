この実践には、環境、社会、ガバナンス（ESG）の指標が含まれます。しかし、サステナビリティー・レポートがESGレポートと異なる点は、ESGがESG指標に照らして企業の業績を評価することに重点を置いているのに対し、サステナビリティーはより広範なアプローチをとり、より大きなビジネス・モデルと方法論に注目していることです。



具体的にいえば、ESGレポートは一連の指標を使って、企業の環境、社会、ガバナンスの取り組みを評価します。様々なESGレポーティング・フレームワーク（ibm.com外部へのリンク）を利用することで、企業は利害関係者に対して、社会と環境に対するプラスの影響や、コーポレート・ガバナンスの実践について報告することができます。

一方、サステナビリティー・レポートでは、組織と周囲の世界との関係を検討することで、より責任ある倫理的な業務慣行を奨励します。サステナビリティーは複雑な概念であるため、企業が活用できるレポーティング・フレームワークはいくつかありますが、そのほとんどには持続可能な開発、炭素排出量、サプライチェーン、企業の社会的責任（CSR）などの重要な用語や概念が含まれています。

ESGと持続可能性の主な違いは、動機づけと結果の概念です。サステナビリティー・レポートは、企業とその従業員が社会の最善の利益のために行動するよう動機づけるビジネス・モデルや方法論を調査します。ESGレポートはこうした取り組みの測定と結果であり、企業と投資家に意思決定の情報を提供するために必要なESGデータを提供します。

CSRと同様に、ESGレポートとサステナビリティー・レポートはどちらも、組織が目標を設定し、削減目標を達成し、業界のベンチマークを上回ることで、消費者のあいだで信頼と評判が向上することを助けています。企業は、より大きな持続可能性戦略において持続可能性の3つの側面を考慮に入れることで、意思決定とリスク管理を大きく改善できます。