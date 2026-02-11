ルーティングとは、金融取引を適切な決済チャネルまたは支払い処理ネットワークを通じて誘導するプロセスを指します。基本的には、使用する支払い方法と支払い方法を決定することです。

STPシステムにおける電子決済手段には、米国のACH（Automated Clearing House）やヨーロッパのSEPA（Single Euro Payments Area）などの電子資金移動が含まれます。これらは、銀行やその他の金融機関間の取引、および企業、消費者、官公庁・自治体機関間の資金の移動に一般的に使用されます。これらは、ファイルやAPI呼び出しを自動的に検証、ルーティング、決済することができるため、給与やベンダーへの支払いなどに適したSTP手法です。

その他の方法には、カードベースの支払い、Real-Time Payments（RTP）やFedNowなどの即時決済レール、電信送金などがあります。