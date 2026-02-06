財務チームは、手作業、接続されていないシステム、受注から入金まで（O2C）サイクルの再作業のために毎週時間を奪われています。これらの隠れた非効率性は、キャッシュ・フローを遅らせ、紛争を増やし、財務データへの信頼を損なわせます。
財務担当者が手作業での照合に費やす時間の割合1
全世界で漏洩によって失われた年間収益2
調査対象となったCFOのうち、自社の財務データを全面的には信頼していない割合3
調査対象となったCEOのうち、自社がAIエージェントを積極的に採用していると回答した割合4
財務システムを自動化された統合によって統合することで、チームはシステム全体にわたって注文、請求、支払いに関する一貫性と信頼性の高い情報を得ることができます。その結果、キャッシュ・フローの予測可能性が向上し、決算処理が迅速化され、予期せぬ事態の発生が減少します。
ERP、CRM、請求データ、銀行業務データを信頼できる1つのフローに統合します。売掛金、紛争、コンプライアンスへの依存関係に関するリアルタイムの洞察を得ることができます。
照合、検証、引き継ぎを自動化して手作業を排除し、現金化を加速します。
請求処理や回収のワークフローを連携させることで、問題を早期に検知し、紛争を減らし、利益を保護します。
IBM® webMethods Hybrid Integrationプラットフォームを使用して、O2Cサイクルを強化するシステムを接続し、自動化します。より迅速なワークフロー、より強力なガバナンス、より明確な可視性で財務チームを強化します。それでは、プレイブック全体を見て、このトランスフォーメーションがどのように機能するのか詳しく見ていきましょう。
