IBM® webMethods Hybrid Integrationプラットフォームを使用して、O2Cサイクルを強化するシステムを接続し、自動化します。より迅速なワークフロー、より強力なガバナンス、より明確な可視性で財務チームを強化します。それでは、プレイブック全体を見て、このトランスフォーメーションがどのように機能するのか詳しく見ていきましょう。