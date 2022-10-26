「衣料品はアジアから、ココアや果物はアフリカから、コーヒーは南米から来ています。新しいサプライチェーン法（Lieferkettengesetz）は、ドイツ市場向けに商品を生産する人々の権利を保護することを目的としています。」

ドイツ連邦官公庁・自治体のウェブサイトに掲載されている、ドイツのサプライチェーンデューデリジェンス法 (SCDDA) のこの序文では、サプライチェーンの排出などの環境への影響を超えて、サプライチェーンの人的側面に重点を置くために官公庁・自治体が介入している理由が説明されています。

2021年、ドイツはドイツサプライチェーンデューデリジェンス法(SCDDA)を可決しました。ドイツの組織がグローバル・サプライチェーンにおける人権尊重の法的責任を負うのは初めてであるため、環境、社会、ガバナンス（ESG）の説明責任における決定的な瞬間です。

EU AI規則は、ESGの「S」（社会的）に重点を置いていますが、環境リスクとサプライチェーン内の人間の健康への悪影響が深く関連していることを考慮しています。その結果、SCDDAは、汚染物質、有毒化学物質、有害廃棄物の処理と廃棄によって引き起こされる危害を制限するために、水力発電やバーゼル条約などの環境リスクに焦点を当てた国際協定を遵守することを組織に義務付けています。

この記事では、SCDDAが誰に影響するのか、組織が準拠するために何をすべきか、デューデリジェンス義務にどのように備えることができるかについて詳しく説明します。

ドイツのSCDDAとは

ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法は、ドイツ国内に中央管理、主要な事業所、法定権限または支店を有する企業に、サプライチェーンにおける環境および人権基準を遵守するためのデュー・デリジェンス義務を適用します。

SCDDAは、コンプライアンスのためのリスク管理システムの開発を含む義務の包括的なリストを導入しています。また、必要な予防策と是正策を詳述し、必須の苦情手順も定めています。同法律は定期的なドキュメンテーションと報告を義務付けており、違反があれば多額の罰金が科されます。

SCDDAに準拠するために組織が行うべきこと

組織は、自社のオペレーションにおける違反だけでなく、直接のサプライヤー（原材料の抽出プロセスから顧客への商品の配送まで）の違反を監視し、それに応じて行動しなければなりません。その活動がドイツ国内または海外で行われたかは関係ありません。

同様に、組織が間接サプライヤーの1つによる環境基準または人権の違反の可能性を認識した場合、潜在的な違反のリスク分析を直ちに実行する必要があります。

この法律は、組織のサプライチェーンのパフォーマンスに関して、非常に明確な責任を確立するだけでなく、行動と有意義な改善を義務付けています。

重要ポイント:

企業の経営陣にとって、これは、サプライチェーンに財務パフォーマンスと同じ注意を払っていることを意味します。上流で何が起こっているかを認識する必要に迫られており、これができなければ現実的な評判、投資家、財務に関するリスクに直面します。

どの組織がSCDDAの対象となりますか?

SCDDAの適用範囲内に組織を導入するには、2つの段階があります。

フェーズ1：2023年1月から

ドイツのサプライチェーンデューディリジェンス法は、ドイツに拠点を置く従業員数3,000人以上の企業、または従業員数3,000人以上の外国企業のドイツ登録支店に適用されます。従業員数には、国内企業の海外赴任者も含まれます。親会社の従業員数の計算にはグループ会社も含まれており、同法では従業員を「6カ月以上の雇用契約を結んだ労働者」とみなします。この基準は約600社に適用されます。

フェーズ2：2024年1月から

その範囲は、従業員数1,000人以上のドイツに拠点を置く企業、または従業員数1,000人以上の外国企業のドイツ登録支店に拡大されます。この範囲が制定されると、この基準は約2,900社に適用されます。

SCDDAは中小企業(SME)に影響を与えますか?

ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法は連鎖的な効果を発揮することを認識することが重要です。対象外となる可能性のある中小企業も、今後数か月および数年間は引き続き影響を受けると予想されます。大企業は、同法によって課されたデューデリジェンス義務をサプライヤーに継承する可能性が高いためです。