効果的な調達管理は、組織が必要不可欠なリソースを獲得し、コスト管理を維持し、サプライヤーと良好な関係を築くために不可欠です。Procure to payは、最初の購買依頼からサプライヤーへの最終的な支払いまで、商品やサービスを獲得するライフサイクル全体を網羅する包括的なビジネス・プロセスです。このプロセス・フローは、調達、財務、買掛金システムを含むさまざまな機能を統合し、業務効率と正確性を高めるシームレスなワークフローを構築することを目的としています。P2Pと略されることが多いですが、Procure to payを、同じくP2Pという呼び方をしているピアツーピア・ネットワーキング・テクノロジーと混同しないでください。Procure to payプロセスは、Purchase to pay(購買から支払いまで)と呼ばれることもあります。

P2Pはプロセスであり、テクノロジーではありません。これは、エンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)やその他のソフトウェア・ソリューションを使用して、さまざまな段階を合理化し、統合する自動化されたプロセスであることもあります。P2Pの自動化は、手作業を減らし、エラーを最小限に抑え、ポリシーを確実に遵守し、調達活動をリアルタイムで可視化することで効率を高めます。多くの組織が業務を最適化するために自動化されたP2Pシステムを導入していますが、自動化の度合いは導入されている特定のツールや慣行に応じて異なります。調達から支払いまでのサイクルの各段階を注意深く管理することで、組織は最適化の機会を特定できます。最終的に、このような監視は、戦略的な意思決定をサポートし、持続可能なサプライチェーンの運営を促進することにより、ビジネスの全体的な健全性と競争力に貢献します。

P2Pプロセスは、組織内の商品やサービスに対するニーズを特定することから始まります。このニーズは、関連する利害関係者による承認プロセスを経た購買依頼によって正式に決定されます。承認後、ソーシングが始まり、適切なサプライヤーの選択や見積もりまたは入札が行われます。選択したサプライヤーに発注書(PO)が発行されます。

配達時に、受領部門は注文と商品の受領書が発注書と一致していることを確認します。サプライヤーは、納品された商品またはサービスの請求書を提出し、それを発注書と受領報告書と照合します。確認後、請求書の支払いが承認され、サプライヤーに支払いが行われ、取引が完了します。

P2Pのプロセス全体は、調達活動を合理化し、エラーを減らし、組織のポリシーを確実に遵守するように設計されています。調達のさまざまな段階を自動化および統合することで、組織は効率を向上させ、コストを削減し、調達活動をより適切に管理することができます。