組織は先行的予測と予測分析を同じ意味で使っているが、この2つは目的が異なります。違いを理解することで、財務およびビジネス・リーダーは、それぞれが提供する問題に最も適合する問題にツールを適用することができます。

より広範な分野としての予測分析。この手法では、統計アルゴリズム、機械学習（ML）、データマイニング技術を使用して、現在と過去のデータを分析し、将来の結果の可能性を特定します。予測分析モデルは、マーケティングや顧客行動からサプライチェーンや不正アクセス検知に至るまで、複数のビジネス機能にまたがります。このプロセスの主な目的は、大規模なデータセット全体からパターンと確率を発見し、それらの洞察を有意義なビジネス上の意思決定に適用することです。

先行的予測は、予測分析における特定のプロセスです。焦点は、財務メトリクスや運用メトリクスなど、将来の定量化可能な成果を特定の期間にわたって予測することに重点を置いています。

予測分析は「何が起こりそうで、なぜ起こるのか？」を問い、先行的予測は、「来年の収益、コスト、需要はどうなるのか？」を問います。

アウトプットにおいても違いがあります。予測分析は通常、確率スコア、リスク評価、または行動分類を生成します。対照的に、先行的予測は、収益目標、経費予算、キャッシュフロー見積もりなどの数値予測を作成し、ファイナンシャル・プランニングやストラテジーに直接反映させます。

先行的予測の本質は予測分析に依存しています。アルゴリズムとモデリング手法が予測分析を促進し、洞察に満ちた予測モデルを推進します。財務チームは、予測分析を使用して業績を促進する要因を理解し、先行的予測を適用してそれらのインサイトを具体的な財務予測に変換します。