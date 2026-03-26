先行的予測とは、過去のデータや統計モデルを用いて、将来の事業成果や財務実績を予測するプロセスです。この方法は、金融、マーケティング、小売、人事など、さまざまな業界で使用されています。
先行的予測は従来の予測手法から派生したものだが、データのパターンを継続的に分析し、将来を見据えた洞察を生み出すことで、予測をさらに一歩進めます。ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チーム、オペレーションリーダー、ビジネスエグゼクティブは、これらの洞察を活用して、リソース配分、顧客維持、リスク・成長ストラテジーに関してより迅速かつ自信を持ってデータ駆動型の意思決定を行います。
人工知能（AI）と機械学習（ML）を搭載した今日の先行的予測ツールは、組織の計画方法を根本的に変えつつあります。FP&Aプラットフォームは現在、企業資源計画（ERP）システムおよびFP&Aソフトウェアと完全に統合され、ビジネス全体からリアルタイムのデータと測定基準を引き出すことができます。
ツールを既存のソフトウェアと統合することで、手動によるデータ収集に伴う遅延が短縮され、アナリストは財務実績を継続的かつ最新の状態で把握できるようになります。定型的なモデリング作業を自動化することで、アナリストは結果の解釈や他の利害関係者との戦略アドバイスに集中することができます。
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組織は先行的予測と予測分析を同じ意味で使っているが、この2つは目的が異なります。違いを理解することで、財務およびビジネス・リーダーは、それぞれが提供する問題に最も適合する問題にツールを適用することができます。
予測分析は「何が起こりそうで、なぜ起こるのか？」を問い、先行的予測は、「来年の収益、コスト、需要はどうなるのか？」を問います。
アウトプットにおいても違いがあります。予測分析は通常、確率スコア、リスク評価、または行動分類を生成します。対照的に、先行的予測は、収益目標、経費予算、キャッシュフロー見積もりなどの数値予測を作成し、ファイナンシャル・プランニングやストラテジーに直接反映させます。
先行的予測の本質は予測分析に依存しています。アルゴリズムとモデリング手法が予測分析を促進し、洞察に満ちた予測モデルを推進します。財務チームは、予測分析を使用して業績を促進する要因を理解し、先行的予測を適用してそれらのインサイトを具体的な財務予測に変換します。
先行的予測には、シナリオの規模や範囲に応じていくつかの方法があります。それぞれ、時系列のデータ・ポイントに基づいて将来の値を予測するために使用されるデータサイエンス手法です。
これらのタイプの方法では、連続した履歴データを使用してパターンを特定し、定義された時間軸にわたる将来の傾向を予測します。アナリストは、月次収益、季節的な需要、四半期ごとの支出など、時間の経過とともに一貫したパターンを示すメトリクスに時系列モデルを適用します。時系列分析は、財務やサプライチェーン計画に広く使用されている予測手法です。
これらの方法では、アルゴリズムを使用して、従来の統計モデルで大規模には処理できなかったデータセット全体にわたる複雑な非線形パターンを検知することができます。モデルに流入するデータが増えるにつれて、アルゴリズムは継続的に予測を学習し、改善します。
先行的予測にはいくつかの重要な要素が不可欠です。
過去データは、先行的予測モデルの基盤となるものです。データサイエンティストは、過去の財務実績、運用メトリクス、市場動向をもとにパターンを特定し、正確な予測を立てます。
予測モデルで信頼性の高い成果と視覚化を生成するには、クリーンで完全なデータが不可欠です。
統計モデルと機械学習アルゴリズムは、先行的予測を実現する分析エンジンです。大量のデータを処理し、パターンを検知し、定義された変数と仮定に基づいて予測を立てます。
どのモデルを選択するかは、ビジネス目標、利用可能なデータ、予測の把握に必要な関係の複雑さによって異なります。
人工知能と機械学習ツールにより、先行的予測モデルの機能が拡張されています。これらのツールは、日常的なモデリング・タスクを自動化し、リアルタイムのデータ・ストリームを処理し、新しい情報が入手可能になるにつれて予測を改良します。
組織がFP&AワークフローにAI搭載の予測プラットフォームを統合すると、より迅速でアジャイルなファイナンシャル・プランニングが実現します。
先行的予測は、入力されるデータの最新性に依存します。リアルタイム・データ統合により、予測モデルを企業資源計画（ERP）システム、財務プラットフォーム、運用データベースに直接接続し、最新のビジネス状況を予測に反映させることができます。
この方法により、特に大規模なデータセットや複数のデータ・ソースの場合、手動データ収集に伴う遅延が解消され、財務チームは性能をリアルタイムで把握できるようになります。
人間の監督は責任ある先行的予測の重要な側面です。アナリストおよび財務責任者は、モデルのアウトプットをレビューし、ビジネスの文脈を適用し、予測が既知の市場状況と一致していることを検証する必要があります。
技術の進歩は、人間の判断を置き換えるのではなく、人間の判断を強化するものであるべきです。
これらの7つのステップは、成功する先行的予測モデルを構築するのに役立ちます。
ビジネス上の問題から始めて、先行的予測が達成するために必要なことと、それがビジネスにとって重要な理由を特定します。例えば、顧客の解約率、売上予測、在庫の最適化などのタスクが含まれます。
問題を設定したら、範囲、時間軸、主要な前提を指定します。焦点を絞った目標を設定すると、プロセスの各ステップが測定可能なビジネス成果と一致し続けるようになります。
モデルの基盤となる財務諸表、運用メトリクス、市場データ、顧客洞察などの必要な文書を収集します。
この段階では、データ品質が非常に重要です。不完全なデータ、極端な外れ値、または古いデータは、モデルが生成する予測の精度を損なう可能性があります。AI駆動型のFP&Aプラットフォームは、事業単位全体のデータ収集と統合を自動化し、人的エラーのリスクを軽減します。
適切な予測モデルの選択は、ビジネス目標、利用可能なデータの品質と量、予測で把握する必要がある関係の複雑さなど、いくつかの要因によって異なります。
例えば、時系列モデルは収益予測に適している可能性がありますが、機械学習モデルは複雑で非線形なパターンを持つ大規模なデータセットを処理するために適しています。アナリストは、単一のアプローチに決定する前に、さまざまな方法を評価する必要があります。
予測方法を選択したら、次のステップは、クリーンな履歴データと定義済みの仮定を使用してモデルを構築することです。
機械学習モデルでは、入力された履歴データからパターンと関係性をアルゴリズムが学習するためのトレーニング期間が必要です。アナリストは、モデルを将来の期間に適用する前に、過去の結果に対してモデルをテストして、精度を確保する必要があります。
モデルを企業資源計画（ERP）システム、金融プラットフォーム、市場フィードなどのライブ・データ・ソースに接続して、新しい情報が入手可能になると特定の予測が自動的に更新されるようにします。
このステップは、静的モデルを動的予測エンジンに変えるのに役立ちます。
モデルのアウトプットが成功するかどうかは、人間による分析に適用されるかどうかにかかっています。アナリストは、モデルだけでは完全に考慮されていない市場の状況、戦略的な優先事項、ビジネスの現実を考慮しながら、予測をレビューします。
このステップでは、予測が意思決定となり、データを財務責任者が行動できる推奨事項に変えます。
モデルを実装し、アナリストが評価およびテストできる洞察を生成します。モデルの精度には微調整と継続的な監視が必要です。
組織が新しいデータや先行的予測モデルを作成した際には、このデータを既存のモデルに組み込み、定期的に反復する必要があります。
先行的予測は、履歴データとパターンを実行可能な洞察に変えるため、組織にとって不可欠です。以下の主要なメリットは次のとおりです。
金融業界では、将来のイベントのより正確な予測を構築するために先行的予測を使用する方法がいくつかあります。これらの例は、先行的予測のユースケースのほんの一部です。
財務オペレーションは、エージェント型AIとオートメーションによって推進される大きなトランスフォーメーションに直面しています。IBM Institute for Business Valueの研究によると、エグゼクティブの68%がAIのオートメーションを試していると報告しており、金融オペレーションにおいてデジタル・アシスタントからセルフサービスのための自律型エージェントへと進化しています。
AIと機械学習プラットフォームは、日常的な予測タスクを自動化し、予測サイクルを定期的モデリングからリアルタイム・モデリングに移行しています。また、この調査では、2027年までに、経営幹部の37％が予測的洞察にタッチレス・オートメーションを導入することを予定しており、29％は財務分析とレポート作成にタッチレス・オートメーションを導入することを予定しています。
財務モデリングAIエージェントは、履歴データを取り込んで予測モデルを構築することができ、キャッシュフロー予測や予算の差異などの成果を正確に予測することができます。
また、生成AIはシナリオ・モデリングを静的な仮定を超えて推進し、企業全体の意思決定の資産に変えています。組織は、古いワークフローとダッシュボードを新しいツールで再構築し、事業単位全体の予測を統合しています。
ただし、人間による監視は依然として重要な保護手段です。ヒューマン・イン・ザ・ループの維持は、責任あるAI予測において交渉の余地のないものです。AI倫理に関するIBM Institute for Business Valueの別の調査によると、調査対象となった企業の半数以上が、AI倫理の問題は重要であり、ビジネスに影響を及ぼすと理解しています。しかし、AI倫理をAI戦略に統合するアプローチを確立しているのは41%にすぎません。
一方、デジタル・システムへの依存が高まるにつれて、組織は強力なデータ・プライバシー対策とセキュリティー・ポリシーを整備する必要があります。先行的予測における最後のハードルは、効果的な変更管理と利害関係者の導入です。従業員の賛同があり、適切なプロセスが構築されている場合にのみ、テクノロジーが成功します。
BARC Scoreはこちら、16の主要な計画ソリューションを評価し、今日の計画上の課題に対応するためにIBMがどのように進化しているかを示しています。
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