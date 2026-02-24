OpenAPIファイルは、OpenAPIドキュメントまたはOpenAPI仕様とも呼ばれ、開発者がAPIを記述できるようにします。この仕様では、利用可能なエンドポイント、運用パラメーター、認証方法、その他の情報など、このAPIの使用方法についても説明します。これらの仕様はYAMLまたはJSONで記述され、JSONスキーマはAPI内のデータ形式を記述するために使用されます。

OpenAPIは、API使用者とプロデューサーの間のドキュメンテーションだけでなく、契約（APIが何をすべきかを説明するものであり、法的拘束力はありません）としての役割を果たします。それは基本的に、標準化された形式で指示を提供する「信頼できる唯一の情報源」として機能します。

この標準化により、APIの利用と統合が簡素化されます。これにより、人間もコンピューターも、ソースコードにアクセスしたり、APIの内部の仕組みを理解したりする必要なく、特定のAPIの機能と構造を同様に理解できるようになります。また、開発者はAPIがどの言語で記述されているかに関係なく、APIを操作できるようになります。

OpenAPIは、インタラクティブな最新のドキュメンテーションを自動化し、反復的なドキュメンテーション作業を排除し、ドキュメントを最新の状態に保つのに役立ちます。OpenAPIはまた、クライアントSDK用のコード生成や、その他の定型コードを仕様書から自動的に生成することを可能にし、人為的なミスを減らし、開発者の作業負荷をさらに最小限に抑えます。

Swagger UIを含むOpenAPI仕様を使用するツールは、対話型インターフェースでAPI仕様をレンダリングできます。このインターフェースは、仕様を視覚化するだけでなく、テストおよび検証目的で、ブラウザーやWebサービスから直接実際のAPI呼び出しも可能にします。

OpenAPIは、REST APIの記述方法を標準化することで、相互運用性とツールの改善に役立ち、APIライフサイクル全体を通じてオペレーションをサポートします。強固でよく整備された仕様書は、統合、コラボレーション、エラー防止、より強力なAPI Managementをサポートし、包括的なAPI戦略を実施するための基盤ツールとなります。

仕様書の全文はGitHubに掲載されています。