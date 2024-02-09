メインフレームは、大量のメモリーとデータ・プロセッサー搭載したコンピューターで、単純な計算とトランザクションをリアルタイムで実行します。メインフレームは、商用データベース、トランザクション・サーバー、そしてセキュリティーとレジリエンスに依存するアプリケーションなど、多くの企業のコア・ビジネスにおけるプロセスに不可欠なものになります。

わずか10年前に導入されたメインフレームでも、いくつかの面で組織に大きなリスクをもたらす可能性があります。まず、旧式のテクノロジーによる非効率性は運用コストを増大させ、より新しく革新的な競合企業に対してビジネスを脆弱にします。次に、古いプログラミング言語で作成されたレガシー・アプリケーションはパフォーマンスの問題を引き起こす可能性があり、最新のコーディング言語でトレーニングを受けた若いコーダーにとっては解決が難しい場合があります。

その一例として、アプリケーション開発で最も広く使用されているコーディング言語のCOBOL（Common Business Oriented Language）とJavaが挙げられます。COBOLとJavaは人気があるにもかかわらず、メインフレームのモダナイゼーションにおける取り組みを効果的に行うためには、考慮すべき重要な違いが残っています。JavaはC++と類似しているため、多くのプログラマーにとってより直感的に理解しやすい言語ですが、COBOLの構文はビジネス指向のデプロイメント向けに設計されており、より読みやすいと考えられています。

メインフレームのモダナイゼーションの仕組み、またデジタル・トランスフォーメーションの取り組みにおいて中心的な要素となっている理由について詳しく説明します。