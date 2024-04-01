生成AIは、適切な方法で使用すれば、製品イノベーションを推進する強力なツールとなり得ます。製品の開発、マーケティング、顧客への提供方法に革命をもたらすAIの可能性を示す、厳選された影響力のある製品ユースケースについて説明します。強力なデータ管理、予測分析、生成AIを組み合わせることで、プロダクトを次のレベルに引き上げることができます。
ChatGPT は、一般にアクセス可能な初の生成AI搭載仮想チャットボットとして地位を確立しました。企業は、このテクノロジーの基本原理を採用し、それをオペレーションに適用して、コンテキスト化とセキュリティをさらに強化できるようになりました。IBM watsonx Assistantを使用すると、企業は大規模な言語モデルを構築し、独自の情報を使用してトレーニングできると同時に、データのセキュリティーを確保できます。
対話型 AI ソリューションには、収益の向上と顧客体験の向上を実現する複数のアプリケーションがあります。たとえば、インテリジェントなチャットボットは、請求書の説明に関する一般的な顧客の懸念事項を解決できます。顧客が請求書の説明を求めた場合、生成 AI を利用したチャットボットは、使用量や超過料金のトランザクション ログなどの詳細な説明を提供できます。
また、顧客の過去の使用ニーズに合わせた新しい製品パッケージや契約条件を提供することで、新たな収益機会を特定し、顧客満足度を向上させることができます。
生成AIには、手作業による製品のモダナイゼーション・プロセスを自動化する力があります。生成AI技術は、プレス・リリースなどの公開されている情報源を調査して、競合他社のデータを収集し、現在の製品構成を競合他社の製品と比較することができます。また、市場での優位性を理解し、戦略的な製品変更を提案することもできます。これらの新しい洞察は、これまで以上に速いスピードで実現できます。
生成AIの主要なメリットは、コードを生成できることです。現在、ビジネス・ユーザーは、技術チームにそれほど依存せずに、生成AIツールを使用して新製品の主要な機能の予備コードを開発できるようになりました。これらの同じツールを使用すると、コードを分析し、コード内のバグを特定して修正することで、テストの労力を軽減できます。
IBM watsonx ™ Code Assistantなどの GenAI ソリューションは、企業の中核的な技術ニーズを満たします。Watsonx Code Assistant は、企業が開発労力を 30% 削減、または生産性を 30% 向上させるのに役立ちます。これらのツールは技術プロセスに革命をもたらし、技術製品提供のスピードを上げる可能性を秘めています。
予測分析と生成AIの力により、企業は特定の顧客が新製品に最適な時期を把握し、適切な製品の提案を受け、顧客と関わるための次のステップの提案を受けることができます。たとえば、ある顧客が買収などの大規模なビジネス変化を行った場合、過去の取引でトレーニングされた予測モデルを使用して、新しい製品の潜在的なニーズを分析できます。
その後、生成AIはアップセルの機会を提案し、顧客に営業担当者によるレビューを受けられるよう、Eメールを送信します。これにより、営業チームは価値実現までのスピードを高めながら、顧客にトップレベルのサービスを提供できるようになります。IBM® watsonx.data™ を使用して、さまざまな分析および AI ユースケースに合わせてエンタープライズ データを準備できます。
企業には、生成AIを使用して顧客からのフィードバックに容易に対応することで、顧客体験を向上させる機会があります。IBM watsonx.aiを通じて、さまざまなタイプの要約に、業界をリードするさまざまなモデルを使用できます。このテクノロジーにより、大量の顧客フィードバックを迅速に解釈し、要約することができます。
その後、具体化された要件とユーザー・ストーリーとともに製品の改善提案を提供することで、応答性とイノベーションのスピードを加速できます。生成AIは、失われた顧客からのフィードバックからテーマを引き出して傾向を明らかにし、新しいストラテジーを提案し、Business Intelligenceや事前計画に基づいたフォローアップを営業チームに提供します。
生成AIは、マーケティング・プロセスのスピード、効果、パーソナライゼーションを高めることで、デジタル・マーケティングに革命をもたらす可能性を秘めています。標準的なデータ分析手法を使用することで、企業はデータ内のパターンとクラスターを識別し、より正確な顧客ターゲティングが可能になります。
クラスターが作成されると、さまざまなプラットフォームで特定の顧客グループにリーチする自動コンテンツ作成プロセスを生成AIで強化できます。IBM watsonx™ Orchestrateを使用すると、ユーザーは日常のタスクを自動化し、生産性を向上させることができます。このツールを使用すると、コンテンツを作成し、さまざまなプラットフォームに接続し、それらのプラットフォームに更新情報を即座に送信できるため、マーケティング チームはソリューションを提供する際の時間とコストを節約できます。
このコンテンツ作成と顧客への働きかけ能力は、生成 AI の主な差別化要因であり、これらの新しいテクノロジーを非常に魅力的なものにしている要因の 1 つです。生成AIは、コストのかかる手作業のマーケティング・プロセスを、加速された自動化プロセスに変換することができます。
