ChatGPT は、一般にアクセス可能な初の生成AI搭載仮想チャットボットとして地位を確立しました。企業は、このテクノロジーの基本原理を採用し、それをオペレーションに適用して、コンテキスト化とセキュリティをさらに強化できるようになりました。IBM watsonx Assistantを使用すると、企業は大規模な言語モデルを構築し、独自の情報を使用してトレーニングできると同時に、データのセキュリティーを確保できます。

対話型 AI ソリューションには、収益の向上と顧客体験の向上を実現する複数のアプリケーションがあります。たとえば、インテリジェントなチャットボットは、請求書の説明に関する一般的な顧客の懸念事項を解決できます。顧客が請求書の説明を求めた場合、生成 AI を利用したチャットボットは、使用量や超過料金のトランザクション ログなどの詳細な説明を提供できます。

また、顧客の過去の使用ニーズに合わせた新しい製品パッケージや契約条件を提供することで、新たな収益機会を特定し、顧客満足度を向上させることができます。

