デジタルツインとデジタル・スレッドの違い

デジタルツインとデジタル・スレッドはどちらも現実世界の資産とプロセスの仮想表現を利用しますが、それぞれ異なる機能を提供します。

Scale

デジタルツインはスケーラブルですが、特定の範囲までに限られます。デジタルツイン・テクノロジーは、単一のソース/資産からリアルタイムのデータを収集します。また、デジタルツインのコンセプトは他のツインに接続してデジタル環境全体をシミュレートできますが、特定の運用環境を評価する場合に最も役立ちます。一方、デジタルスレッドの概念はスケーラブルです。デジタル・スレッドは、デジタル・ツインを含む他の（ほぼ）すべてのエンタープライズ・システムに接続できます。

そのため、デジタル・スレッド・テクノロジーは、一連の部門、デバイス、システム、プロセスからデータを収集する必要があるオペレーションや状況に最適です。逆に、デジタル・ツインは、主に特定の運用環境内の反復的な機械プロセスに依存するオペレーションに適しています。

データの集中化

デジタルツインとデジタル・スレッドはどちらもデータをある程度集中化します。どちらも包括的なセンサー・データを収集し、そのデータを簡単にアクセスできるデータ・ハブに集約して保管します。しかし、デジタル・スレッドを使用することで、チームはデジタルツインやその他のソースからデータを取得し、部門や生産サイロ間のデータ・フローを一元化できるため、企業全体が同じ情報にアクセスできます。また、デジタル・スレッド・コンセプトの自動化機能により、部門やワークフロー間で情報を手動で送信する必要がなくなるため、デジタル・スレッドに接続されたデータは一貫してより正確になる傾向があります。