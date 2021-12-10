CSRレポートとは何ですか

社会や従業員の幸福や労働条件に対する組織の懸念を示す証拠は、産業革命の時代の1800年代にまで遡ることができます。この時期には慈善活動も盛んになり、実業家や起業家が教育や科学の目的に寄付をすることは珍しいことではありませんでした。

現代のCSRレポートは、この用語がアメリカの経済学者Howard Bowen氏によって正式に考案された1953年まで遡ることができます。1970年代には、CSR報告書の人気が定着し始め、1980年代には、多くの企業がCSR報告書を用いて、自社の社会的責任をアピールし、ブランド評価を高め、利害関係者に対応するようになりました。

かつては、一部の組織ではあまり利用されることのなかったアプローチであったCSRも、現在ではあらゆる規模の組織で広く実践されている自己規制の一形態であり、任命されたCSRマネージャーが率いることが多くなっています。