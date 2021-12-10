CSRレポートとは何ですか

組織は財務パフォーマンスを超えたパフォーマンス メトリクスを報告することがますます求められ、期待されています。企業の社会的責任報告書（CSR報告書）は、組織の社会的および環境的業績に関する企業の透明性を主要な利害関係者に提供するアプローチの1つです。
この記事では、CSR報告について詳しく説明するとともに、専門のソフトウェアを使用してCSRデータを取得し、性能を測定することの重要性についても説明します。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
CSRレポートは、組織の非財務指標のパフォーマンスを報告する慣行であり、社会と環境に対する組織の影響について透明性を提供します。CSR パフォーマンス レポートは通常毎年公開されますが、好評は任意です。ただし、一部の管轄区域では、大規模な組織に対して社会的および環境的パフォーマンスの開示を義務付けており、投資家や消費者が組織の非財務的影響を評価できるようにしています。
これまで、CSRレポートは社会的指標に真っ向から焦点を当てていましたが、これらのレポートには財務以外の成功指標が含まれるようになりました。最近では、CSRレポートという用語が、 ESG（環境、社会、ガバナンス）レポート という用語と同じ意味で使用されるようになりました。
社会や従業員の幸福や労働条件に対する組織の懸念を示す証拠は、産業革命の時代の1800年代にまで遡ることができます。この時期には慈善活動も盛んになり、実業家や起業家が教育や科学の目的に寄付をすることは珍しいことではありませんでした。
現代のCSRレポートは、この用語がアメリカの経済学者Howard Bowen氏によって正式に考案された1953年まで遡ることができます。1970年代には、CSR報告書の人気が定着し始め、1980年代には、多くの企業がCSR報告書を用いて、自社の社会的責任をアピールし、ブランド評価を高め、利害関係者に対応するようになりました。
かつては、一部の組織ではあまり利用されることのなかったアプローチであったCSRも、現在ではあらゆる規模の組織で広く実践されている自己規制の一形態であり、任命されたCSRマネージャーが率いることが多くなっています。
組織が温室効果ガス (GHG) 排出量、経済的パフォーマンス、社会的影響のどれに重点を置きたいかに応じて、CSR レポートをサポートするフレームワークがいくつか存在します。投資家から一貫して高い評価を得ている CSR 報告フレームワークは、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト (CDP) 、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティー・インデックス (DJSI)、およびグローバル・レポーティング・イニシアティブ (GRI)の 3 つです。
これらのフレームワークには類似点と相違点があります。CDPは、組織が自然資源を保護し、気候変動を緩和するのを支援するために、温室効果ガスデータ、水、サプライチェーンのパフォーマンスに焦点を当てています。一方、GRIは、組織が利害関係者に与える社会的、環境的、経済的影響に重点を置いています。
これらのフレームワークは公開されており、組織間の比較が可能ですが、DJSI は招待制であり、結果は公開されていません。DJSIは主に、組織のESGデータと財務実績を共同で評価したいと考えている利害関係者が使用します。
どのCSRフレームワークを選択しても、IBM Enviziなどのソフトウェアがレポート作成プロセスの最適化に役立ちます。サステナビリティー ソフトウェアは、信頼性の高いデータ収集を自動化し、単一システムに統合することにより、チームと協力して CSR レポートの起草、作成、発行を容易にします。
このソフトウェアは、CSR メトリクスの取得、組織の GHG 排出量の計算、業種・業務規制およびベスト・プラクティスに準拠した監査可能なレポートの作成を支援します。CSR レポートの複雑なプロセスで時間、費用、労力を節約するために、これを強くお勧めします。実際、このソフトウェアのような CSR パフォーマンスの改善は、レポート作成だけにとどまらず、CSR 目標の設定やパフォーマンス イニシアチブの結果の追跡もサポートします。
CSRの要件は地域ごとに異なり、広く合意された基準はほとんどないため、CSRレポートの内容、長さ、スタイルは組織によって大きく異なる可能性があります。これは一部の組織にとってプラスと捉えられる場合もあります。なぜなら、自社の判断で報告書を設計し、ブランド化するための柔軟性が得られるからです。
共通のCSR報告基準が存在しないことの欠点は、組織が報告書で具体的にどの情報を開示し強調するかについて選択的になり得る点です。これにより組織間の正確な比較が困難になるだけでなく、グリーンウォッシングの疑いや評判の毀損を招く恐れもあります。
これを回避するために、組織は報告を可能な限りオープンにすることを目指す必要があります。これには、CSRの欠点と改善が必要な領域、およびその成功の開示が含まれます。組織の透明性が高いほど、消費者はこうした問題が組織にとって本当に重要だと信頼する可能性が高くなります。
優れたCSRパフォーマンスは優れたビジネスパフォーマンスとなります。研究は、CSR のパフォーマンスが組織に真の価値をもたらすことを一貫して示しています。
CSR報告書は組織にとって重要な広報ツールとしても機能し、環境への取り組みを伝える機会を提供し、成果をアピールし、社会的責任を果たす企業としての姿勢を示すことができます。投資家や消費者が社会的・環境的パフォーマンスにますます精査する世界では、企業の社会的責任の報告とパフォーマンスは組織のためのストラテジーです。
組織は自らの取り組みに全力でコミットし、従業員もプロセスに参加し、日々の仕事で前向きな影響を与えるよう奨励されるべきです。組織が行ったCSRへの取り組みはすべて明確に伝えられるべきであり、その実施と有効性は、その後のすべての報告において証拠によって裏付けられなければなりません。
近年、従来の報告は次世代の環境・社会・ガバナンス（ESG）レポートに次第に置き換えられつつあります。ESG レポートは CSR よりも包括的かつ具体的であり、広く認められた ESG レポート フレームワークによってサポートされています。
ESGレポートは、社会的責任を伝達するだけでなく、環境とサステナビリティーへの取り組みを定量化することに重点を置いています。サステナビリティーのパフォーマンスを比較可能な指標で測定し、将来に向けた明確な目標を設定します。これによりESGレポートは、気候危機という現状や組織の倫理的基盤への要求に即した意義を持つようになります。
CSRレポートとは、企業の社会的責任レポートのことです。CSR レポートは、組織が倫理的、環境的、慈善的、および経済的影響を評価できるようにする内部および外部向けの文書です。これは、組織の社会的およびサステナビリティーの性能について利害関係者とコミュニケーションを取るために使われます。
優れたCSRレポートは、詳細で透明性があり、柔軟性があるものでなければなりません。また、現在および将来のレポート要件を満たすための適切なデータ基盤を提供する必要があります。組織に適用されるすべての主要なサステナビリティー指標に関するデータが必要であり、組織に悪反映する可能性のあるデータを省略してはなりません。
優れたCSRレポートは、組織と利害関係者の間に信頼と有意義な対話を促すものである必要があります。特定の報告方法を好む利害関係者が複数いる場合は、複数のCSRレポートフレームワークを使用するのが理にかなっているかもしれません。
CSRレポートに最適なフレームワークは、対象となるオーディエンス、レポートの価値、目的によって異なります。たとえば、組織の二酸化炭素排出量や気候変動緩和策の決定を検討している投資家は、CDPまたはDJSIのフレームワークを最良の選択肢として選択するかもしれません。これらの公開フレームワークは、自社のデータを同業他社と比較することが目的であれば理想的です。
しかし、CSR レポートが NGO、サプライヤー、従業員、顧客などの利害関係者を対象としており、組織がこれらの利害関係者に及ぼす社会的、経済的、または環境への影響を判断しようとする場合には、GRI フレームワークの方が適切である可能性があります。
CSRレポートは大部分が任意ですが、オーストラリア、カナダ、英国などの一部の管轄区域では、大規模な組織や特定の業種・業務内で活動する他の組織に対して、社会的および環境的パフォーマンスを報告することを義務付けています。米国では現在義務化されていませんが、近いうちに変更される可能性があります。サステナビリティー報告が義務付けられていない国または地域でも、多くの組織が自主的にCSR報告を行っています。これにより、利害関係者とのエンゲージメントを促進し、投資家や顧客からの評判を高め、情報開示目標の達成に貢献できます。
IBM Turbonomicのユーザーが、アプリケーションのパフォーマンスを確保しながら持続可能なITを実現し、環境フットプリントを削減した方法をご覧ください。
IBM Turbonomicプラットフォームを活用すれば、エコシステム全体のアプリケーションにリソースを割り当てる方法を最適化できます。
戦略的ロードマップを日々の業務に結び付けて、サステナビリティーへの取り組みを今すぐ始めましょう。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。