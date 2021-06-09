CDPは、企業が利害関係者（投資家、従業員、顧客）に環境情報を開示するために使用する、一般的な自主報告フレームワークです。レポートは年次ベースで完了し、ポータルは毎年 4 月にオープンし、提出期限は 7 月です。

CDPはこのデータをオープン・データベースに管理し、世界で最も包括的な自己報告環境データの収集を保持することを宣言しています。