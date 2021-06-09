タグ
CDP：その内容、方法、ソフトウェアがどのように役立つか

CDPとは

CDPは、企業が利害関係者（投資家、従業員、顧客）に環境情報を開示するために使用する、一般的な自主報告フレームワークです。レポートは年次ベースで完了し、ポータルは毎年 4 月にオープンし、提出期限は 7 月です。

CDPはこのデータをオープン・データベースに管理し、世界で最も包括的な自己報告環境データの収集を保持することを宣言しています。

CDPはどのように機能しますか?

CDPは現在、企業向けに3つのアンケート（気候変動、水資源、森林）を提供しています。これらはそれぞれ、異なる方法を使用して採点されます。これらのアンケートには、高インパクトのセクターを対象としたセクター固有の質問と共に一般的な質問が記載されています。CDPアンケートのスコアリングは、CDPのトレーニングを受けた認定スコアリング・パートナーによって行われます。

CDPによって収集された情報は、投資家と報告組織自体の両方が使用することができます。投資家はCDPを使用して、サステナビリティーのパフォーマンスについて情報に基づいた意思決定を行うことができ、企業は気候変動や水資源、その他のクリティカルな分野に対する行動を推進することができます。

CDPを利用しているのは誰ですか?

2003年当時、CDPのレポーターは数百人程度でした。それ以来、報告数は指数関数的ではないにしても、大幅に増加しています。2020年、CDPは記録的な情報開示を報告しました。9,600件を超える企業がCDPに報告しており、これは前年比14%増、2015年にパリ協定が締結されて以来70%増に相当します。

CDPレポートに関連する課題

CDPは、組織が回答すべき質問の長いリストで構成されています。2021年には、これは200を超える質問を含む88ページの文書という形式でした。必要なデータを収集し、CDPアンケートに回答することは、容易な作業ではありません。2021年のレポート「スマートイノベーター：企業のESGとサステナビリティー・ソフトウェア」で、Verdantix (独立系アナリスト会社) は「CDPアンケートに適切に回答するには、30 人の従業員のチームで 40 営業日以上の作業が必要になる可能性があります」と推定しています。

ESG+ サステナビリティー・ソフトウェアは CDP レポートをどのようにサポートしていますか?

CDP気候変動質問書には、定性的質問と定量的質問が組み合わされて記載されています。サステナビリティー・レポート作成ソフトウェアは、定量的なデータを必要とする質問に対する回答をサポートするのに特に適しています。ソフトウェアは排出量計算、特に必要なマーケットベースの方法を使用したスコープ2排出量の計算を簡素化できます。さらに、排出原単位や排出量の絶対量（スコープ1、スコープ2の場所ベース、スコープ2の市場ベース、スコープ3）の計算に使用される排出係数のライブラリーを維持するのに役立ち、国または地域、グループ、施設、活動ごとに排出量を分離でき、備えています。

EnviziはCDP気候アンケートへの報告をどのようにサポートしていますか？

EnviziのESG報告ソリューション・スイートは、さまざまなソースから単一のプラットフォームにデータを取り込み、排出量、エネルギー消費量、建物評価、主要なESG指標を自動的に計算します。このデータは、さまざまな形式にエクスポート可能なダッシュボードやレポートを通じて利用できるため、組織はESGレポーティング・フレームワーク全体で、または内部コンプライアンス要件に、洞察を使用できます。

参考情報

CEO（最高経営責任者）のための生成AIガイド「サステナビリティー」

サステナビリティーに関するインサイトを行動に移し、生成AIの力を活用する次の一歩を踏み出す方法をご覧ください。

Turbonomicによる持続可能なITを達成

IBM Turbonomicのユーザーが、アプリケーションのパフォーマンスを確保しながら持続可能なITを実現し、環境フットプリントを削減した方法をご覧ください。
インテリジェントなエンタープライズ資産管理でビジネスを変革

IBM Maximoが、ライフサイクル全体で資産価値の最適化にどのように役立つかをご覧ください。
CSRDの課題への取り組み

持続可能性担当管理職とネットゼロ・リーダーがCSRD遵守を達成する方法をご覧ください。
ビジネ・ストラテジーとしての持続可能性

組織が競争上の優位性をもたらす明確な持続可能性の目標をどのように設定し、達成するのか、詳しくはこちら。
IBMでのサステナビリティー

IBMは、クライアントゼロとして企業の持続可能性の課題に取り組んでいます。弊社の環境リーダーシップの歴史と、2030年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにするという取り組みの詳細はこちら。
