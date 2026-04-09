コスト最適化の重要性と有効性を理解するには、まず従来のコスト削減との違い、そしてコスト最適化が優れている点を理解する必要があります。コスト最適化は、非生産的な支出を最小限に抑えることで投資収益率を最大化するための対象を絞った戦略的な取り組みですが、コスト削減は全面的に行われる単純な削減です。

ある企業が四半期の収益目標を達成できなかった例を考えてみましょう。従来のコスト削減シナリオでは、取締役会はCFOに一定量のコストを削減するよう指示します。これに対し、CFOは全社的に労働力の10％を削減したり、採用を凍結したりすることが考えられます。

このCFOは、理論的にはコスト削減目標を達成したものの、士気の低下、スキル不足、人員不足など、人員削減と採用凍結による二次的な影響を考慮しませんでした。こうした二次的な影響により、将来的に追加コストが発生する可能性があります。この企業は、従業員を再雇用・再教育する必要があるかもしれません。チームが弱体化し、真の競争優位性を発揮できる分野で能力が十分に活用されないために、イノベーションの機会を逃してしまう可能性もあります。

一方、コスト最適化を戦略として採用するCFOは、パレト分析を使用して、組織の人件費の大部分を占めているチームを特定することが考えられます。これにより、CFOは、現状の業務がコストに見合うだけの価値を生み出しているかどうかを判断できます。

取締役会の要件を満たすために必要となる人員削減数に応じて、CFOは対象となる役職を排除したり、早期退職のインセンティブを提供したり、コストの高い分野のボーナスや昇給を凍結したりする可能性があります。ターゲットを絞ったこのようなアプローチにより、全社的な一律削減により生じる二次的影響を回避できます。