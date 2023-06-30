CMMSとEAMの比較：連携して効果的に機能する2つの資産管理ツール

CMMSとEAMソフトウェアには同様の目的があります。つまり、生産性の高いアップタイムの増加、ダウンタイムの短縮、資産寿命の延長を通じて、資産パフォーマンスを延長および改善し、運用効率と信頼性を高め、コストを削減することです。重複する部分もありますが、同じではありません。機能、アプローチ、ビジネス・コンテキストに大きな違いがあり、異なる管理ツールとリソースを提供します。一般に、ほとんどのEAMシステムにはCMMS機能がありますが、いくつかのEAM機能を備えているのはより高度なCMMSソリューションのみです。主な違いのいくつかを以下に概説しますが、その範囲はプロバイダーによって異なります。

CMMSは物理的資産および設備のMRO（メンテナンス、修理、オペレーション）に特化しており、資産がインストールされた後の企業の資産保守活動、スケジュール設定、およびコストを追跡します。一方、EAMでは、資産のライフサイクル全体を最初から最後まで管理することで、資産のライフサイクル・コストと価値をより深く理解できるようになります。オペレーションの円滑な実行を支える資産の追跡、評価と監視、その品質と信頼性の管理と最適化、非効率性の箇所の測定ができるということは、企業が資産を最大限に活用し、オペレーションに影響を与える可能性のある不必要な中断を回避できることを意味します。

EAMは、購入、保守、修理、サービスなどの生涯コストに関するデータも提供し、企業が個々の資産の所有コストを理解するのに役立ちます。CMMSソリューションはますます高度化していますが、高レベルの財務会計や主要な機能である調達や廃止に関連するコストなどの追加機能は通常は含まれていません。

EAMは、複数の作業サイトや地域にわたるマルチサイト・サポートを提供するという点でも、CMMSとは異なります。ほとんどのCMMSソリューションは、シングルサイトまたは限定的なマルチサイトのサポートのみを提供しています。これは、広範囲に分散した資産のポートフォリオを管理する電力や大量輸送などの業種・業務にとって大きな利点となります。

EAMは、CMMSよりも幅広いビジネス機能をカバーしています。契約管理、車両管理、回路図、保証追跡、エネルギー監視、業種固有のアプリなどの主要な機能は、通常、CMMSシステムでカバーされていません。EAMは、財務分析、サプライチェーン管理と調達、リスクとコンプライアンス、サステナビリティーなど、他の幅広いエンタープライズ・ソフトウェアと連携することもできます。CMMSは反復的なタスクを自動化するために他のシステムと統合する傾向がありますが、購入機能が含まれているものもあります。

とはいえ、EAMは、最初のインスタンスではCMMSよりも実装にコストがかかることがあります。これは主に、その複雑さと、他のビジネス機能との統合に伴うセットアップ・コストの追加によります。SaaSモデルはこの状況を変え、CMMSとEAMのコストをより近づけ、EAMのさらなるメリットと相まって、ますますコスト効率の高い選択肢になっています。

最新のCMMSシステムは単なる保守以上のものを提供でき、CMMSとEAMの境界線は曖昧になっていますが、依然として別個のソリューションであることに変わりはありません。CMMSはEAMの一部分だと捉えることができ、大規模で堅牢な企業資産管理への道筋である可能性があります。この2つは一緒に使用されることが多いですが、小規模な資産ポートフォリオやメンテナンス・チームを擁する企業にはCMMSで十分な場合があります。ただし、企業が複数の部門にわたってシステムを拡張して統合することを検討している場合、CMMSの限界が全体的な価値に影響を与える可能性があります。

最終的に、ソフトウェアを選択するかどうかは、多くの要因によって決まりますが、一般に、ライフサイクル全体にわたって複数の場所にある大量の資産を把握および管理し、人事や財務などの他のビジネス機能を組み込むことを目指している場合、EAMの使用が最適になる可能性が高いと考えられます。