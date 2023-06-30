CMMSとEAMの比較：連携して効果的に機能する2つの資産管理ツール

ほとんどの組織は物理的資産なしでは運営できません。機械、設備、施設、車両は、経済的価値をもたらすか、オペレーション上のメリットがあります。ほとんどの場合、それが組織のパフォーマンス（それが小規模なノートPCのポートフォリオであるか、広大な交通ネットワークであるかに関係なく）の基盤となります。エネルギー会社は無停電電源装置に依存し、航空会社は乗客の安全を確保することを目指しています。病院は質の高い患者ケアを提供する必要があり、輸送会社はサービス・レベルを維持するためにスペア・パーツに関する最新のデータを必要としています。
ライフサイクル全体を通じて、資産を費用対効果の高い方法で運用し続けるための投資を行わなければ、組織は効果的に活動できません。そのためには、技術者、施設管理者、保守チーム、信頼性エンジニア、プロジェクト管理者が、リアルタイムで正確な情報をすぐに入手できる必要があります。
資産管理も例外ではなく、組織は、長期的な変更管理を目指してエンタープライズ資産管理（EAM）ソリューションにおけるデジタル・トランスフォーメーションに戦略的に取り組もうとしています。
一般的に使用される資産管理および保守ソリューションは、コンピューター化されたメンテナンス管理システム（CMMS）とエンタープライズ資産管理（EAM）の2つのソリューションです。
資産の種類、ビジネス規模、オペレーションの規模などの変数に応じて、各ソリューションは組織の保守要件に合わせて異なる機能とメリットを提供します。詳しく見てみましょう。
コンピューター化されたメンテナンス管理システム（CMMS）は、メンテナンス情報を一元化し、メンテナンス作業を促進および文書化するメンテナンス管理ソフトウェアの一種です。重要な資産管理ワークフローを自動化し、アクセシビリティーを高め、監査できるようにします。
CMMSの中核となるのは、資産や保守作業に関する情報を整理して保守部門やチームに伝え、より効率的な作業の実施を支援する中央データベースです。通常、従業員や機器の認証（リソースと労働力の管理）、シリアル番号や保証などの個々の資産のデータ・ストレージ（資産レジストリー）、作業指示番号や予防保守スケジュールなどのタスク関連活動（作業指示管理）などのモジュールが含まれます。ベンダーやインベントリーの管理、レポート作成、分析（KPIダッシュボードやMROインベントリーの最適化など）、および監査証跡などの機能も、CMMSソフトウェア・ソリューションに含まれています。
CMMSは、大企業における業務の複雑化により、手作業や紙ベースの管理の限界や不十分さが明らかになり始めた1960年代に進化しました。データはサイロ化され、多数のスプレッドシートやファイルキャビネットに隠されており、手動でタスクを実行するには時間がかかりました。
1980年代、1990年代、2000年代には、テクノロジーがより安価になり接続性が確立されるにつれて、CMMSの機能は拡張され、作業指示書が含まれるようになりました。これにより、企業は作業指示書と検査チェックリストを1か所で割り当て、監視、完了できるようになりました。プロジェクト管理やスペア・パーツの購入などのその他の機能も、ソリューションの進歩に応じて追加されました。多くの業種・業務が、資産とワークフローの可視性向上、オペレーションと保守の合理化、モバイルの現場労働力の管理、監査やヘルス、安全、環境の報告などにおけるコンプライアンスの確保のために、CMMSを活用しています。
エンタープライズ資産管理（EAM）ソフトウェアは、企業の物理的資産の全体的かつ包括的な概要を提供し、場所に関係なく、ライフサイクル全体にわたって運用資産や設備を維持および制御するために使用されます。
通常、EAMソリューションは、作業指示書、契約および労働管理、資産の保守、計画とスケジューリング、状況監視、信頼性分析、資産の性能の最適化、サプライチェーン管理、および環境・ヘルス・安全（EHS）アプリケーションをカバーします。保管している大量のデータは分析や追跡が可能で、組織は特定のニーズに応じてKPIとメトリクスをカスタマイズしています。EAMソリューションは、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）などの他のエンタープライズ管理システムやワークフローにリンクすることもでき、資産インテリジェンスの単一ソースを提供します。
EAMは1990年代初頭にCMMSから登場し、資産設計から廃止に至るまでの保守計画と実行をスキル、資材、その他の情報と統合しました。このような範囲の拡大は、物理的資産に大きく依存している業種・業務や、資産管理の有効性とROIが収益に大きく貢献している複雑な資産インフラストラクチャーを備えた業種・業務に特にメリットをもたらしています。
たとえば、石油・ガス業界や鉱業業界では、安全性、信頼性、コンプライアンスに関する情報をワークフローに取り入れる必要性が高まっています。防衛においては、潜在的に危険な資産の追跡に関する厳しい規制があり、軍事オペレーションの安全性は、異種の資産の運用準備が整っているかどうかにかかっています。
組織はEAMを使用することで、予防可能な問題や不要なダウンタイムへの支出をなくし、資産の効率性、パフォーマンス、寿命を向上させることができます。EAMは、メンテナンス戦略や自動化と、モノのインターネット（IOT）や人工知能（AI）などのテクノロジーを組み合わせることで、予防保全と予知保全を使用して、問題が発生する前に監視して解決し、資産の使用を最大化し、運用アプリケーションを統合し、詳細なコスト分析を提供できます。その結果、資産管理の専門家は、より適切な意思決定、より効率的な作業、物理的資産への投資を最大化することができます。
CMMSとEAMソフトウェアには同様の目的があります。つまり、生産性の高いアップタイムの増加、ダウンタイムの短縮、資産寿命の延長を通じて、資産パフォーマンスを延長および改善し、運用効率と信頼性を高め、コストを削減することです。重複する部分もありますが、同じではありません。機能、アプローチ、ビジネス・コンテキストに大きな違いがあり、異なる管理ツールとリソースを提供します。一般に、ほとんどのEAMシステムにはCMMS機能がありますが、いくつかのEAM機能を備えているのはより高度なCMMSソリューションのみです。主な違いのいくつかを以下に概説しますが、その範囲はプロバイダーによって異なります。
CMMSは物理的資産および設備のMRO（メンテナンス、修理、オペレーション）に特化しており、資産がインストールされた後の企業の資産保守活動、スケジュール設定、およびコストを追跡します。一方、EAMでは、資産のライフサイクル全体を最初から最後まで管理することで、資産のライフサイクル・コストと価値をより深く理解できるようになります。オペレーションの円滑な実行を支える資産の追跡、評価と監視、その品質と信頼性の管理と最適化、非効率性の箇所の測定ができるということは、企業が資産を最大限に活用し、オペレーションに影響を与える可能性のある不必要な中断を回避できることを意味します。
EAMは、購入、保守、修理、サービスなどの生涯コストに関するデータも提供し、企業が個々の資産の所有コストを理解するのに役立ちます。CMMSソリューションはますます高度化していますが、高レベルの財務会計や主要な機能である調達や廃止に関連するコストなどの追加機能は通常は含まれていません。
EAMは、複数の作業サイトや地域にわたるマルチサイト・サポートを提供するという点でも、CMMSとは異なります。ほとんどのCMMSソリューションは、シングルサイトまたは限定的なマルチサイトのサポートのみを提供しています。これは、広範囲に分散した資産のポートフォリオを管理する電力や大量輸送などの業種・業務にとって大きな利点となります。
EAMは、CMMSよりも幅広いビジネス機能をカバーしています。契約管理、車両管理、回路図、保証追跡、エネルギー監視、業種固有のアプリなどの主要な機能は、通常、CMMSシステムでカバーされていません。EAMは、財務分析、サプライチェーン管理と調達、リスクとコンプライアンス、サステナビリティーなど、他の幅広いエンタープライズ・ソフトウェアと連携することもできます。CMMSは反復的なタスクを自動化するために他のシステムと統合する傾向がありますが、購入機能が含まれているものもあります。
とはいえ、EAMは、最初のインスタンスではCMMSよりも実装にコストがかかることがあります。これは主に、その複雑さと、他のビジネス機能との統合に伴うセットアップ・コストの追加によります。SaaSモデルはこの状況を変え、CMMSとEAMのコストをより近づけ、EAMのさらなるメリットと相まって、ますますコスト効率の高い選択肢になっています。
最新のCMMSシステムは単なる保守以上のものを提供でき、CMMSとEAMの境界線は曖昧になっていますが、依然として別個のソリューションであることに変わりはありません。CMMSはEAMの一部分だと捉えることができ、大規模で堅牢な企業資産管理への道筋である可能性があります。この2つは一緒に使用されることが多いですが、小規模な資産ポートフォリオやメンテナンス・チームを擁する企業にはCMMSで十分な場合があります。ただし、企業が複数の部門にわたってシステムを拡張して統合することを検討している場合、CMMSの限界が全体的な価値に影響を与える可能性があります。
最終的に、ソフトウェアを選択するかどうかは、多くの要因によって決まりますが、一般に、ライフサイクル全体にわたって複数の場所にある大量の資産を把握および管理し、人事や財務などの他のビジネス機能を組み込むことを目指している場合、EAMの使用が最適になる可能性が高いと考えられます。
もう探す必要はありません。IBM Maximo Application Suiteは、世界をリードするエンタープライズ資産管理システムとCMMSのすべてのメリットを兼ね備えています。
Maximo Application Suiteの活用でエンタープライズ資産から最大限の価値を引き出せます。統合されたクラウド・ベースの単一のプラットフォームで、AI、IoTと分析を使用してパフォーマンスを最適化し、資産のライフサイクルを拡張し、運用のダウンタイムとコストを削減できます。企業の資産、プロセス、人材の管理に役立つ構成可能なCMMSおよびEAMアプリケーションを提供します。
AIとIoT（モノのインターネット）データで、資産をインテリジェントに連携させると、パフォーマンスの最適化、変化する状況への適応、そして継続性の確保が可能になります。
IBM Maximo Application Suiteで、スケジュール、リソース、資産のパフォーマンスを最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。
インテリジェントなソフトウェアの統合セット、IBM Maximo Application Suiteを使用すれば、企業の資産を最大限に活用できます。高度な分析やAI、オートメーションを活用し、設備の信頼性向上のための予知保全など、より効果的な設備管理と監視を実現できます。