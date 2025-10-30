AWSの性能モニタリングでは、アプリケーションの動作を追跡できますが、その場合は手動の構成とコードの計測のみになります。

アプリケーションが単独で存在することはほとんどなく、外部の決済処理、サードパーティーAPI、非AWSデータベースに接続されます。

これらの相互作用をモニタリングすることで、性能の問題がAWS参考情報に起因しているか、外部依存関係に起因しているかが明らかになります。また、エンド・ユーザーがアプリケーションとどのようにやり取りしているかについての洞察も提供します。

分散トレース・サービスであるAWS X-Rayは、これらのメトリックを収集するための主要なツールです。コードがSDKでインストルメント化されると、X-Rayはアプリケーション内を動きリクエストをトレースし、AWSサービス全体のレイテンシー、エラー、ボトルネックを可視化します。

アプリケーション・性能モニタリングの主要なメトリクスには、以下のようなものがあります。

リクエスト率：受信リクエストの量とパターン、トラフィックの急増と使用傾向を明らかにします

エラー率：失敗したトランザクション、クラッシュしたプロセス、壊れたAPI接続

ユーザー・モニタリング：実際のユーザーエクスペリエンスデータ（ページ読み込み時間、JavaScriptエラー、クリックスルー率）