ApacheはWebサーバーとブラウザー間のやり取りを制御し、ユーザーがインターネット上でWebページ、HTMLページ、画像、テキスト、動画などさまざまなコンテンツを見つけられるようにします。1995年に初めてリリースされたApacheは、インターネット初期の発展において重要な役割を果たし、世界中の人々が自分のWebサイトを構築し、ホスティングできるようにしました。

ApacheはApache Software Foundation（ASF）によって管理されています。この非営利団体は、セキュリティー、新しい技術との互換性、トラブルシューティングなど、幅広い課題に対応するためにソフトウェアを定期的に更新しています。Apacheは、静的および動的コンテンツを迅速に配信し、複雑なユーザーとのやり取りを処理できる能力によって、Webホスティング分野における市場リーダーとなっています。

現在、Apacheは最も広く利用されているWebサーバーの1つです。多くの企業がApacheを利用して基幹業務を支え、自社のWebサイトやWebアプリケーションの円滑な運用を実現しています。W3Techsの最新レポートによると、世界のWebサイトの4分の1強（26％）がホスティングにApacheを利用しています。1