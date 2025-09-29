LAMPスタックとは

LAMPスタック（ソフトウェア群）について、耳にされたことがあるかもしれません。 それは当然のことです。なぜなら、 WordPressやDrupalなど、今最も人気のあるオープンソースのWebアプリケーションの一部が、LAMPで実行されているためです。



LAMPには、他にも数多くの功績があります。 かつてWeb用の最初のオープンソース・ソフトウェア群の1つであったLAMPは、今でもWebアプリケーションを配信する上で、最も一般的な手段の1つであり続けているのです。 そのように非常に幅広く使用されてきたため、業務において既存のアプリケーションを更新またはホストするときなどに、しばしばLAUPに出会う機会があったかもしれません。 現在も多くの人が、新規のカスタムWebアプリケーションを開発するための選択肢として、LAMPを検討しています。

安定、シンプル、強力。これらはLAMPを説明する際に最もよく使われる言葉です。 これらすべてを備えたLAMPは、十分に学び甲斐があるとともに、開発者が履歴書へ記載する場合には、付加価値を加えることになります。