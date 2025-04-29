ソフトウェアのサプライチェーンは常に脆弱だった — JP Morganによる声明

Nagaratnamは、サンフランシスコで開催されたRSAイベントの会場からIBM Thinkの取材に応じました。同イベントは今年最大級のサイバーセキュリティー・イベントの1つであり、4万人のセキュリティー分野の専門家が参加しました。Opet氏の書簡はその日の話題となり、議論を巻き起こしました。また、この内容が業界全体の標準を作成し、その遵守状況を測定する方法を確立するよう求める呼びかけであることが認知されました。

初期段階では、これらの標準や測定基準が具体的にどのようなものであるべきかについて、まだ結論が出ていませんでした。しかし、リスクはこれ以上ないほど高いのです。一例として、ミシガン州イーストランシングのコンサルティング会社のAnderson Economic Groupによると、自動車業界にソフトウェア・サービスを提供するソフトウェア・ベンダーのCDK Globalへのランサムウェア攻撃は、自動車販売ディーラーに総額10億米ドル以上の損害を与えたと推定されています。Opet氏は、「セキュリティーを犠牲にして市場シェアを追求すると、顧客のエコシステム全体が重大なリスクにさらされ、結果として経済システムの持続不可能な状況が発生します」と述べています。

ここからすぐに得られる学びはあるでしょうか？IBMの専門家は、Opet氏の書簡とその周辺の議論から、次の3つの取るべき具体的なアクションを聞き取りました。

また、企業のガバナンスやコンプライアンスを支援する新たな業界ツールも毎週のように登場しています。例えば昨日、AIガバナンス・プラットフォームであるCredo AIとIBMが共同開発したwatsonx.governance Compliance Acceleratorがリリースされました。これにより、AIユースケースの所有者とコンプライアンス担当者は、より迅速かつ自動化された方法でさまざまな規制に準拠できるようになります。

IBMのNagarajanは、個々のビジネスリーダーが使用するテクノロジーに対して責任を持つようにすることが、セキュリティーの向上に大いに役立つだろうと述べています。「ビジネスリーダーに、使用するテクノロジー、その管理方法、目的、安全性の維持方法について責任を持たせることで、セキュリティーは自動的に向上します。」