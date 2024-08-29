生成型人工知能 (生成AI) 技術の急速な台頭により、世界中の業種・業務に変革の時代が到来しました。過去 18 か月間、企業が生成AI をオペレーションに統合するケースが増え、その可能性を活用してプロセスを革新し合理化してきました。カスタマー・サービスの自動化から製品開発の強化まで、生成AIの活用は広大で影響力があります。IBMの最近のレポートによると、大企業の約 42% がAIを導入しており、このテクノロジーにより、販売、マーケティング、財務、カスタマー・サービスなどのさまざまな分野のナレッジ ワーク活動の最大 30% を自動化できるようになっています。

ただし、生成AIの導入の加速は、不正確さ、知的財産上の懸念、サイバーセキュリティの脅威などの重大なリスクももたらします。もちろん、これは、クラウド・コンピューティングなどの新しいテクノロジーを導入する企業の一連の事例のうちの 1 つの例にすぎませんが、セキュリティ原則を組み込むことが最初から優先事項であるべきだったことに後から気づくこともあります。今、私たちは、過去の失敗から学び、生成AIベースのエンタープライズ・アプリケーションを開発する際に、セキュア・バイ・デザインの原則を早期に採用することができます。