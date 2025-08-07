AIのことに関しては、CMOは熱を感じています。IBM Institute for Business Value（IBV）の新しい調査によると、従来のマーケティングのプレイブック（「すべてをもっと多く」）は行き詰まりつつあります。多くのマーケティングリーダーはAIに大きな期待を寄せていますが、実際には、期待する成果を提供するのに苦労しているかもしれません。しかし、新しいAIツールやアプリケーションが氷山の一角に過ぎないとしたらどうでしょうか。もしAIの価値が、目に見えるものだけでなく、表面化していないものにもあるとしたらどうでしょうか。

世界中のマーケティングおよびセールス担当幹部1,800人を対象としたこの調査では、CMOの81% がAIをゲームチェンジャーと見なしていると回答しています。しかし、84％が、厳格で断片化されたオペレーションによる課題により、テクノロジーを効果的に活用する能力が制限されていると回答しています。

IBMのマーケティングおよびコミュニケーション担当シニア・バイス・プレジデントであるJonathan Adashek氏は、IBM Thinkと最近の面接で、「多くのCMOは、AIを変革的な方法で活用できる体制が整っていない」と答えています。

この切断には、サイロ化された部門、柔軟性の低い内部プロセス、断片化されたデータセットなど、さまざまな理由が考えられます。CMOの大多数が、現在では成長と収益性の向上も期待されていると述べているにもかかわらず、問題をさらに困難にしているのは、ほとんどのリーダーが、この課題に取り組むために適切な人材がいると感じています。

「今後数年間で目標を達成するために適切な人材が組織内にいることを考えているのはわずか21%です」とAdashek氏は語りました。