Ferrari社、Meta社、Lumen社、その他の主要企業のイノベーターが今週のIBM Think 2025に登壇し、専用AIのデプロイから、企業データからの真の価値の抽出に至るまで、現実世界の問題を解決するためにAIをどのように共有しているかを考察しました。
貴社の業界を次に形作る可能性のある新たなテクノロジーのブレークスルーは何ですか？Think 2025から生まれた最も鋭い視点をご紹介します。
午前10時30分（東部時間） | 2025年5月6日
時速230マイルで走行できる燃料噴射式データ処理マシンを見たことがありますか？IBM Thinkにオンサイトで参加されている方は、デモ・フロアに行ってScuderia Ferrari HP Formula 1レースカーをご覧ください。感熱、圧力、摩擦、燃料を検知するセンサーを使用するこのマシンは、1秒間に100万を超えるデータ・ポイントを生成します。また、IBM会長兼CEOのArvind Krishnaが、今朝のThink 2025の基調講演で、Scuderia Ferrrari HPのチーム・プリンシパルであるFrédéric Vasseur氏をステージに招待した理由も見ればわかります。
「AIは生産性の高いエンジンです」とKrishnaは説明します。「AIはデータの価値を解き放ちます。」この場合、IBM watsonxは生成AIを使用して、Scuderia Ferrari HPが収集した大量のトラック・データを、世界中の熱狂的なフェラーリ・ファン向けに、よりパーソナライズされたインタラクティブな新しいモバイル・エクスペリエンスに変換します。これにより、Ferrari社（およびそのパートナー）は主要顧客とのエンゲージメントを強化できるようになります。
それらのコアな顧客やファンもギア・チェンジをしています。「もはや歴史的なファンだけの問題ではない」とVasseur氏は言います。新しいファンは「ラップタイムよりもドライバーのガールフレンドの名前により注目している」と言われています。そのコアなファン層は過去5年間で3倍に増え、現在では世界中に3億9000万人以上のフォロワーがいます。これはカナダの人口の10倍に相当します。こうした新規参入者が何を望んでいるかを理解することは、トラックで勝つことと同じくらい重要になってきています。
レース・トラックから、何百万ものセンサーが山のような製造データを生成する工場の現場へと移り、KrishnaはLumen Technologies社の社長兼CEOであるKate Johnson氏と、watsonxのAIの頭脳をLumen社のファイバー・ネットワーク（米国最大）とそのエッジ・データセンターに導入することについても話し合いました。業界でもレースでも「一ミリ秒が重要だ」とJohnson氏は語りました。「Ferrariとは少し異なりますが、コンセプトは同じです。」
LumenがIBMと提携する理由を問われた彼女は、「企業がAIを最大限に活用できるよう支援するため」だと語りました。Krishnaの基調講演を見る限り、特に企業データの99％がこれまでAIの影響を受けていないことを考えると、この話題は今週ずっと繰り返されることになるでしょう。「そのデータから価値を引き出せることができれば、企業にとって大きなチャンスになります」とKrishnaは言います。
「しかし、すべてのAIが同じように構築されるわけではなく、すべてのAIが企業向けに構築されるわけでもありません」とKrishnaは付け加えました。「その99％から価値を解き放つ必要があるなら、企業に合わせたAIへのアプローチが必要になります。」これは、大規模なモデルよりも費用対効果がはるかに高く、精度も高い小規模なモデルを使用することを意味する可能性があります。
午前11時30分（東部夏時間） | 2025年5月6日
AIは急成長しており、企業のインフラストラクチャーはそれに追いつくために競争を繰り広げています。
火曜日に開催されたIBM Thinkカンファレンスでは、IBMのソフトウェア担当上級副社長兼CCO（最高商業責任者）であるRob Thomas率いるエンタープライズ専門家委員会が、生成AIは急速に進歩しているが、ほとんどのインフラストラクチャーはそれをサポートする準備ができていないという明確なメッセージを発信しました。基調講演の「今すぐ行動を起こすべき理由」では、AIに対する野心と運用上の現実との間の不一致が拡大していることと、それを解消するために企業が何ができるかに焦点が当てられました。
今日のクラウド環境は断片化されていることが多く、AIの大規模な要求は、クラウド環境をさらに圧迫しています。HashiCorp社の共同設立者でCTOのArmon Dadgar氏は、分断されたアプリ・チーム、分散したシステム、そして増大する非効率性といった、何千もの企業が直面している状況について説明しました。「私たちが日々目にしているのはギャップです」と彼は語りました。しかし、ワークフローを標準化し、アプリケーションとインフラストラクチャーのライフサイクル全体をサポートする統合プラットフォームを構築することで、これらの問題を解消できると同氏は主張しました。
Deutsche Telekom社は、すでにこのような自動化から目に見える成果を上げています。同社はパッチ適用時間を80％短縮し、チームが業務に負担をかけずに増大するセキュリティー脅威を管理できるようにしました。「これは、皆さんが読んでいるような魅力的な話ではないかもしれませんが、うまく遂行せねばならない職務の中核です」と、CIOのPeter Leukert氏は語ります。
IBMのオートメーション担当バイスプレジデントであるMadhu Kocharは、ほとんどの技術スタックはAIが生み出す未来に向けて拡張できるように設計されてはいないと強調しました。「ハイブリッド環境はかつてないほど複雑化しており、生成AIがそれに拍車をかけています」と彼女は語りました。ビジネスのAPI、アプリ、統合エンドポイント、データ、イベントの複雑さを明確にするために、IBMはwebMethodsハイブリッド統合プラットフォームを提供し、環境全体にわたる統一制御とリアルタイムの可視性を組織に提供します。
Kocharは、企業はエージェントによる自動化とAI駆動型のオーケストレーションに移行する必要があることを強調し、「硬直的で静的な統合では機能しない」と付け加えました。これらの方法を採用することで、企業は数カ月の作業を数時間に短縮できます。
クラウドの導入は進んでいますが、その成果は依然として不均衡です。「ROIは20％程度と、それほど確実ではありません」とThomasは語りました。同氏は、欠けている要素は、ハイブリッド・インフラストラクチャーであるといいます。つまりパブリッククラウド、プライベート・システム、オンプレミス環境を一貫性のあるオーケストレーションされた全体に接続するアーキテクチャーです。
今後を見据えて、専門家たちはランドスケープが急速な成長を遂げる準備が整っていることを強調しました。「今後3年間で、生成AIを基盤とした10億のアプリケーションが構築されるでしょう。こうしたアプリケーションは相互にシームレスに連携できる必要があります」」とThomasは述べています。
午後5時（東部夏時間） | 2025年5月6日
エージェントにはチャンスがつきものです。Pepsiの例を見てみましょう。同社はすでに1,500を超えるチャットボット、アシスタント、エージェントに取り組んでいます。PepsiCo社の上級副社長兼データ、分析、 AIのグローバル責任者であるMagesh Bagavathi氏は、この統計をThink 2025の基調講演で共有しました。
「これらのチャットボットはすべて大規模に拡大し始めており、当社がプラットフォーム中心のアプローチを取っているため、すべてが連携しつつあります」と彼は続けました。つまり、エージェント型AIを使用することで、PepsiCo社はバリューチェーン全体で数千時間を節約できるのです。
エージェントを導入することで、エンタープライズ・システムとの対話に専門的なスキルや知識が必要なくなります。「次の大きな変化は、AIエージェントによるインテリジェンス・システムです」と、IBMのデータ・AI担当ゼネラル・マネージャーのRitika Gunnarは言います。「彼らは実行者であり、インサイトを報告するだけではありません。自律的に動作し、企業全体のワークフローを調整します。これはAIをビジネスのために活用することです。」
これには注意が必要だと彼女は警告しました。「現在、企業全体にわたるAIエージェントの爆発的な増加は、計り知れない可能性を秘めています。しかし、現実的に考えてみましょう。これは同時にかなりの複雑さを生み出します。」
主な原因は何でしょうか。企業はエージェントをサイロ化して展開しているため、既存のツールやアプリケーションにうまく統合されているとは限りません。これが、複数のベンダーにまたがる複雑なプロジェクトに取り組むために必要な、マルチエージェント、マルチツールの調整を処理するエージェント・オーケストレーションを提供する、IBM watsonx Orchestrateのアップデートのきっかけとなりました。「強力なエージェントを構築するのは、ほんの始まりに過ぎません」とGunnarは語ります。「本当の魔法は、それらがつながったときに起こります。」
Slack社の最高消費者責任者であるPeter Doolan氏は、エージェント型プラットフォームが企業に前例のないレベルの成長をもたらすと考えています。同氏は、Slack社の顧客の1社である、毎年3億人の応募者を受け入れる人材プロバイダーおよび人材派遣会社であるAtecco社の例を挙げています。
「Adeccoには、この3億のアプリケーションすべてを読み取って解析できるだけの人員がいるわけがありません」とDoolan氏は言います。「これは、デジタルレイバーが企業を活性化させると同時に、人々が自分の強みである「自分にぴったりの仕事とその仕事に就くのに最適な時期」に再び焦点を当てられるよう支援する力を持っていることを示す完璧な例です。」
そしてそれが楽観的になる理由だとDoolan氏は語ります。「将来に対しては、どのようにしてこの未開発の価値を採用し、全従業員に解放するかについて、並外れた安心感があります。」
午前9:30（東部夏時間） | 2025年5月7日
Think 2025では、エンタープライズ・データが中心的な役割を果たしました。特に、現在AIの見出しを席巻する大規模な言語モデルに使われているのは、企業データの1％未満であるという事実が注目されています。
「データこそが真の差別化要因だ」と、Red Hat社のCEOであるMatt Hicks氏は今朝、IBMのインフラストラクチャー担当SVPであるRic Lewisとの活発な基調講演で語りました。そのデータの中には、カスタマー・リレーションシップ、運営履歴、組織のノウハウなど、ビジネスの独自性を彩るすべてのものがあります。
しかし、そのデータは通常、オンプレミス・システム、パブリッククラウドとプライベートクラウド、エッジ環境に分散しており、ほぼデフォルトでハイブリッド環境向けに作成されます。「AIを効果的にするためには、データがある場所、アプリケーションがある場所、顧客がいる場所のすべてにAIを導入する必要があります」と、IBMインフラストラクチャーのイノベーション担当CTO兼GMのHillery Hunterは言います。「これはミッションクリティカルな企業の中心にまで及びます。」
注目を集めているアプローチの1つが、ハイブリッド・バイ・デザインです。これは、データとシステムを事後的に階層化するのではなく、最初から環境全体に統合する戦略です。IBMとその子会社であるRed Hat社は、企業のAI対応準備の中核としてこのモデルを活用しています。このストラテジーにより、企業は単一サーバーから分散システムまで幅広い環境にわたって、予測型と生成型の両方のAIモデルのライフサイクル全体を管理・監視しています。
最初からこのようなシステムを設計することが最適なアプローチですが、レガシー・アーキテクチャーを接続して、分散したサイロ化されたデータへのアクセスを向上させることは完全に可能であり、企業独自のデータの価値を最大限に引き出すために不可欠です。実際、IBMはBNP Paribas社を含む多くの企業と協力してそのような取り組みを行っています。
BNP Paribas GroupのCTOのJean-Michel Garcia氏はHunterとともに登壇し、同行がIBMとRed Hat社と協力して、ハイブリッド・バイ・デザイン・モデルをどのように適用したかについて説明しました。このアプローチは、規制やセキュリティー要件を満たしながら、多様な環境でデータから価値を引き出すという同社の取り組みを支えています。
この戦略は、7年間にわたるパートナーシップの成果ですが、新たに締結された10年間の延長契約により、結びつきは新たな段階、つまりGarcia氏が「AIファクトリー」と呼ぶものの構築に進むことになります。これは、AIを大規模に開発、トレーニング、展開するためのハードウェア、ソフトウェア、ワークフローを含む専用インフラストラクチャーです。そして、「強力なハイブリッド化、強力なコンテナ化プラットフォーム、さらに適切なデータ管理モデルを組み合わせた結果として、それが可能になるのです」と彼は続けます。
Hunterが述べたように、企業が「AIの可能性実現からAIによる利益へ」と移行するにつれて、「AI導入を迅速かつ慎重に実施する」ことを最優先に考える必要があるとGarcia氏は述べました。「私はそれをシートベルト付きのAIと呼んでいます」とHunterは付け加えました。
午後12時30分（東部夏時間） | 2025年5月7日
2年前にMetaが最初のオープンLlamaモデルをリリースしたとき、無料で共有されるモデルの開発に数十億ドルを費やすことの賢明さについて多くの人が疑問を呈しました。一部の人は、同社が自社製品のモデルを開発しながら、より広範なコミュニティー向けに高性能のオープンソース・モデルを開発することさえ可能かどうか疑問視していました。それでもMeta社は、オープンにすることでイノベーションが加速するだろうと確信していました。
その賭けは成功しそうです。IBMのソフトウェア製品担当上級副社長であるDinesh Nirmalとの基調講演で、Meta社のReality Labs氏およびAIパートナーシップ担当副社長であるAsh Jhaveri氏は、同社のLlamaモデル・シリーズのダウンロード数が12億回に達したことを明らかにしました。「オープンであることの素晴らしさは、コミュニティーが力を倍増させることです」とJhaveri氏は語りました。その後、開発者たちがフレームワークを求めたため、Meta社は「Llama Stack」というモジュール式フレームワークも作りました。これは「エージェントやポスト・トレーニング、評価などを組み合わせて、レゴのピースのようにすべてが組み合わさるモジュール式ツールボックス」だと彼は説明しました。
このようなモジュール式の設計により、Meta社のLlama Stackは、AIコミュニティーが協力すればよりよく機能するという基本的な信念を共有するIBMにとって自然な存在となっています。現在、watsonxはLlama Stack内にAPIプロバイダーとして統合されており、企業がオープン性を核として生成AIを大規模にデプロイできるようにしています。
しかし、すべての業種が完全にオープンになれるわけではありません。Nirmalが指摘したように、防衛、セキュリティー、医療などの分野は、厳格なコンプライアンス、規制の監視、リスクしきい値の必要性など、さまざまな制約に直面しています。ここで、Lockheed Martin社のデータ、分析、AI有効化担当副社長、Richard Vitek氏が登壇しました。「私たちは、これらすべてのオープン・ツールを活用し、そのすべての知識を活用したいと考えています。ただしセキュリティー・リスクにさらされることはありません」と彼は言います。
オープン・イノベーションとクローズド・システムの安全性という押し引きの関係を企業が乗り越えられるよう、IBMは支援しています。Nirmalによれば、企業データをAIツール用に準備する初期段階に、ガバナンスとセキュリティーを組み込むことから始まります。例えば、watsonx.dataプラットフォームを使用すると、企業は独自のデータを取り込んで保管する際にそのデータを管理し、最初から安全を確保できます。さらにすごいのは、「watsonx.dataプラットフォームは、企業向けにAI対応データを5分未満で準備できるようになった」ことだと彼は付け加えました。
この基調講演はデータに焦点を当てていましたが、より広範なもの、つまり業界エコシステムの強みも強調されました。「私にとって、未来は単にオープンかクローズかという問題ではありません」とJhaveri氏は言います。「本当に重要なのは、誰と一緒に構築するかということです。」
午後2時30分（東部時間） | 2025年5月7日
今日の企業のリーダーは、短期的な要求と長期的なイノベーションを調和させることに慣れており、その重要性は高くなっています。IBM Consultingの上級副社長であるMohamad Aliは、Think 2025の基調講演で、「CEOは既存のオペレーションへの資金投入とイノベーションへの投資という相反するプレッシャーに直面している」と語りました。
IBM Institute for Business Value（IBV）が2,000人のリーダーを対象に調査した新しい調査を引用し、AliはCEOたちがAIを積極的に受け入れているだけでなく、AIエージェントを積極的に導入し、さらに大規模に導入する準備を進めていると指摘しました。
Aliは、リーダーシップが最も試されるのは、四半期ごとの成果を示し、コストを削減し、オペレーションを円滑に運営するというプレッシャーと、次世代ツール、データ・アーキテクチャー、労働力のスキルアップへの投資の必要性とのバランスをとることだと述べました。
効率性とイノベーションのバランスを取るには、ビジョン以上のものが必要です。そして、Heineken社やCencora社のような企業は、AIへの野心を成果に変えるために必要な技術的基盤を構築しています。
世界で最も象徴的なビール・ブランドの1つであるHeineken社は、デジタル・トランスフォーメーションを推進するためにデータ・スタックを全面的に見直し、AI駆動型の価値提供を加速させています。Heineken Companyの最高デジタル＆テクノロジー責任者であるRonald den Elzen氏は、同社にはまだ「安全でレジリエントなデジタル・バックアップを構築するために、やるべきことが膨大にある」ことを認めました。
製薬会社Cencora社のエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高データ情報責任者であるPawan Verma氏は、その考えを強調しました。「信頼できるデータ、特に伝播可能なデータが必要です」と彼は言います。「それを毎日（データを）確認する文化と組み合わせます。私たちの業界では、信頼性と正確性が最も重要だからです。」
どちらの企業にとっても、拡張性が高く信頼できるAIは、全社規模の強力なデータ・インフラストラクチャーから始まります。しかし、インフラだけでは十分ではありません。AIは人間を支援する形でワークフローに統合されるべきであり、置き換えるものではありません。
IBMは、AIを実際の業務に組み込む上で、独自の「クライアント・ゼロ」となっています。例えば、人事部門では、同社は100万件のタスクを自動化し、現在では1,150万件のやり取りにわたる従業員リクエストの95％をエスカレーションなしで解決しています。
IBM Consultingのグローバル・マネージング・パートナーであるNeil Dharは、「これは驚くべき数字だ」と語りました。「どういうことかというと、これにより、組織全体で柔軟に対応できる世界クラスの人事機能が構築されます。当社は従業員に力を与え、彼らがすべきことをできるようにします。」
一方、エージェントAIは現在、広大なシステム全体で「インテリジェント・レイヤー」となりつつあり、チームが迅速に問題を解決し、シームレスにデータを統合するのに役立っています。これが、ワークフローにwatsonxを導入するIBMとOracle社のパートナーシップの背後にある考え方です。
Oracle社の北米HCMクラウド・アプリケーション担当シニア・バイスプレジデント、Laura-Elizabeth Ware氏は、「今はまさに革新的な時代であり、ワークフローにおけるAIエージェントについて誰もが考察する必要があるチャンスです」と語ります。「しかし、人事の分野では、始める前にスキルを見直し、スキル戦略を定義する必要があります。」
労働力への注目は時宜にかなっています。IBVのCEOスタディによると、リーダーの3分の1以上がチームの再トレーニングと再教育を予定しており、半数が1年前には存在しなかった役職の採用を予定していることがわかりました。つまり、明確なスキルの棚卸しが重要であり、エージェントが実際のワークフローとスキルセットのどこに当てはまるかを理解することが、エンタープライズ対応の新たなフロンティアとして浮上しています。
午後5時30分（東部夏時間）| 2025年5月7日
IBMはプロンプトを廃止しようとしているのでしょうか。
Think 2025の最終基調講演で「生成コンピューティング」の新しいコンセプトを発表した同社は、確かにそのように見えました。生成コンピューティングは、プロンプト・エンジニアリングを大規模言語モデル（LLM）用の構造化プログラミングに置き換え、人工知能、古典的な高性能コンピューティング、量子システムをエンタープライズITの統合モデルに融合するという広範な取り組みの一環です。遠くを見据えるのではなく、現実世界に即した実用化に焦点を当てています。
「もはや夢ではない」とIBMのテクノロジー担当ディレクター、Zaira Nazarioは語りました。「私たちはすでにHPCと量子システムを接続し、量子中心のスーパーコンピューティングを実現しています。」
IBMのエキスパートは、プロンプトは複雑なAIシステムを構築する上で維持できない方法になったと述べています。IBMのAI研究担当副社長であるSriram Raghavanは、プロンプトベースのインタラクションは脆弱で、モデル固有のものなので、拡張できないと主張しました。
「近いうちに、プロンプトをまとめた本が山ほど出版されることになるだろう」と彼は言い、現在の慣習の多くを「祈りによるセキュリティー」と呼びました。
対照的に、生成コンピューティングでは、開発者は明確なルール、制約、動作を適用するランタイムを通じてAIアプリケーションを構築できます。テストでは、IBMの新しいフレームワークは、わずか10億パラメーターのシステムを使用して、700億パラメーターのモデルと同等の精度を達成しました。
IBMの生成コンピューティング・アプローチは、開発者が自然言語ではなくモジュラー・コンポーネントを通じて動作を定義できるようにすることで、ソフトウェア・エンジニアリングの原則をAIに導入します。ランタイムは、複数ステップの生成、厳格なフォーマット・ルール、モデル固有のルーティングなどの機能をサポートしており、すべてプログラムで処理されます。つまり、開発者は基礎となるモデルが変更されるたびにコードを書き直さずにアプリケーションを構築できます。その結果、さまざまなサイズや機能のモデル間での開発の迅速化、セキュリティーの強化、パフォーマンスの信頼性の向上が実現したとRaghavanは述べています。
AIの仕事と並行して、IBMは量子コンピューティングの最前線を切り開き、技術的な機能の新たな段階に到達しました。IBMフェローでIBM QUANTUM副社長のJay Gambettaは、同社が量子ユーティリティーに到達し、従来のシステムではシミュレートできない問題を量子コンピューターが解決できるようになったと述べました。
彼は、45量子ビット・プロセッサーと日本の富岳スーパーコンピューターを組み合わせて複雑な分子をシミュレートし、その成果は古典的な手法の最良の結果に匹敵するものだと述べました。77量子ビットの後続でも同様の可能性が示されました。Gambettaは、量子優位性を2026年までに実証することを目指しており、これは量子システムが意味のある実世界の問題に対して、検証の精度で従来のコンピューターを上回るマイルストーンとなるだろうと述べました。
量子力学の100周年を迎える中で、Gambettaは、量子ハードウェアの先駆者から最初のクラウド・アクセス可能な量子コンピューターの立ち上げまで、IBMの基盤業務がこの新しい時代をリードする地位を築いていると述べました。
「私たちはデモには興味がありません」とGambettaは言います。「私たちは実際に機能するシステムを構築しているのです。」
IBM Turbonomicによるアプリケーション・リソース管理の未来
IBMは、組織がアプリケーションの性能と効率性を強化できるように設計されたIBM Turbonomicの画期的な進化を発表しました。IBM TurbonomicはGitHubおよびHashiCorp Terraformと統合され、コードとして定義されたクラウドベースのアプリケーション・ワークロードを安全に最適化できるようになりました。これにより、組織はコード型インフラストラクチャー（IaC）がもたらすガバナンスと俊敏性を活用しながら、大規模であってもアプリケーションの堅牢な性能と効率性を維持できるようになります。
近日公開予定のIBM watsonx Code Assistant for iのご紹介
IBMは、IBM iアプリケーションのモダナイゼーションを加速するために特化して開発されたコーディング・アシスタントIBM watsonx Code Assistant for iを近日公開予定であることを発表いたします。このアシスタントは、統合開発環境（IDE）内で直接利用できるAI機能により、RPGのモダナイゼーション作業を加速させ、開発者を支援することが期待されています。
IBM Granite 4.0 Tinyプレビュー: 次世代のGraniteモデルを一足先にご紹介
近日公開予定のGranite 4.0ファミリーの言語モデルにおける最小モデル、IBM Granite 4.0 Tiny Previewを、オープンソース・コミュニティーにご紹介します。
エージェント・エンタープライズの幕開け：テクノロジー資産全体にAIを活用する
IBMは、企業がそれらを実行に移すのを支援するために、企業向けの包括的なエージェント機能をwatsonx Orchestrateで提供しています。このポートフォリオには、5分以内で作成できるエージェントのビルド、事前構築済みのドメイン・エージェント、80以上の主要エンタープライズ・アプリケーションとの統合、エージェントのオーケストレーションと可視化などが含まれます。
生成AIのための非構造化データの可能性を解き放つ：watsonx.dataの進化
非構造化データは、企業内で最も価値があるにもかかわらず、十分に活用されていないリソースの1つです。IBMはwatsonx.dataを進化させ、組織がこのデータを活用してより正確で効果的なAIを推進できるよう支援しています。新しいwatsonx.dataは、データ・リネージュの追跡やガバナンスなどのデータ・ファブリック機能を備えたオープンなデータレイクハウスを統合し、サイロ、フォーマット、クラウド全体でデータを統合、管理、有効化できるように支援します。企業はwatsonx.dataを使用してAIアプリとエージェントを非構造化データに接続できるようになります。これにより、従来のRAGよりも40％精度の高いAIにつながる可能性があることが示されています。
IBM webMethods Hybrid Integration：エージェント型AI時代の統合
IBM は、厳格なワークフローをインテリジェントなエージェント駆動型のオートメーションに置き換える次世代ソリューションであるwebMethods Hybrid Integrationを導入します。これは、ユーザーがハイブリッドクラウド環境におけるアプリ、API、B2Bパートナー、イベント、ゲートウェイ、ファイル転送間での無秩序な統合を管理するのに役立ちます。
LumenとIBMが協業してスケーラブルなAIをビジネスに活用
Lumen Technologies社とIBMは、IBMのAI製品ポートフォリオであるwatsonxをLumen Technologies社のエッジクラウド・インフラストラクチャーおよびネットワークと統合し、エッジでエンタープライズ・グレードのAIソリューションを開発するための新たな協業を発表しました。
IBMとOracle社がパートナーシップを拡大し、エージェント型AIとハイブリッドクラウドを推進
IBMはOracle社と協力して、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）にwatsonxの機能を導入しています。OCIのネイティブAIサービスを活用する、IBMとOracleのテクノロジー提携における最新のマイルストーンは、企業全体のマルチエージェント、AI駆動型の生産性と効率性の新時代を促進するように設計されています。
IBMとSalesforceはエンタープライズ・データをIBM Z上で有効化し、エージェント型AI向けのデータ活用を支援する新しいエージェントをプレビュー
これをエージェント型AIの触媒として使用するために、IBMとSalesforceは、顧客がIBM ZメインフレームとDb2データベースにあるビジネス・データにアクセスできるようにしています。これにより、自律型AIエージェントでチームを強化するためのデジタルレイバー・プラットフォームであるSalesforce Agentforceプラットフォーム上でチームのAIユースケースを強化できるようになります。IBMは、SalesforceのテクノロジーとIBM Graniteモデルのパフォーマンスを連携するIBM watsonx Orchestrateで構築された新しいエージェントも導入しています。
IBM Institute for Business Valueによる新しいグローバル調査によると、調査に回答したCEOは、テクノロジーの導入の加速という課題に直面しながらも、組織全体でAIソリューションの推進に取り組んでいることがわかりました。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。