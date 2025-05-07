IBM Turbonomicによるアプリケーション・リソース管理の未来

IBMは、組織がアプリケーションの性能と効率性を強化できるように設計されたIBM Turbonomicの画期的な進化を発表しました。IBM TurbonomicはGitHubおよびHashiCorp Terraformと統合され、コードとして定義されたクラウドベースのアプリケーション・ワークロードを安全に最適化できるようになりました。これにより、組織はコード型インフラストラクチャー（IaC）がもたらすガバナンスと俊敏性を活用しながら、大規模であってもアプリケーションの堅牢な性能と効率性を維持できるようになります。

近日公開予定のIBM watsonx Code Assistant for iのご紹介

IBMは、IBM iアプリケーションのモダナイゼーションを加速するために特化して開発されたコーディング・アシスタントIBM watsonx Code Assistant for iを近日公開予定であることを発表いたします。このアシスタントは、統合開発環境（IDE）内で直接利用できるAI機能により、RPGのモダナイゼーション作業を加速させ、開発者を支援することが期待されています。

IBM Granite 4.0 Tinyプレビュー: 次世代のGraniteモデルを一足先にご紹介

近日公開予定のGranite 4.0ファミリーの言語モデルにおける最小モデル、IBM Granite 4.0 Tiny Previewを、オープンソース・コミュニティーにご紹介します。

エージェント・エンタープライズの幕開け：テクノロジー資産全体にAIを活用する

IBMは、企業がそれらを実行に移すのを支援するために、企業向けの包括的なエージェント機能をwatsonx Orchestrateで提供しています。このポートフォリオには、5分以内で作成できるエージェントのビルド、事前構築済みのドメイン・エージェント、80以上の主要エンタープライズ・アプリケーションとの統合、エージェントのオーケストレーションと可視化などが含まれます。

生成AIのための非構造化データの可能性を解き放つ：watsonx.dataの進化

非構造化データは、企業内で最も価値があるにもかかわらず、十分に活用されていないリソースの1つです。IBMはwatsonx.dataを進化させ、組織がこのデータを活用してより正確で効果的なAIを推進できるよう支援しています。新しいwatsonx.dataは、データ・リネージュの追跡やガバナンスなどのデータ・ファブリック機能を備えたオープンなデータレイクハウスを統合し、サイロ、フォーマット、クラウド全体でデータを統合、管理、有効化できるように支援します。企業はwatsonx.dataを使用してAIアプリとエージェントを非構造化データに接続できるようになります。これにより、従来のRAGよりも40％精度の高いAIにつながる可能性があることが示されています。

IBM webMethods Hybrid Integration：エージェント型AI時代の統合

IBM は、厳格なワークフローをインテリジェントなエージェント駆動型のオートメーションに置き換える次世代ソリューションであるwebMethods Hybrid Integrationを導入します。これは、ユーザーがハイブリッドクラウド環境におけるアプリ、API、B2Bパートナー、イベント、ゲートウェイ、ファイル転送間での無秩序な統合を管理するのに役立ちます。

LumenとIBMが協業してスケーラブルなAIをビジネスに活用

Lumen Technologies社とIBMは、IBMのAI製品ポートフォリオであるwatsonxをLumen Technologies社のエッジクラウド・インフラストラクチャーおよびネットワークと統合し、エッジでエンタープライズ・グレードのAIソリューションを開発するための新たな協業を発表しました。

IBMとOracle社がパートナーシップを拡大し、エージェント型AIとハイブリッドクラウドを推進

IBMはOracle社と協力して、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）にwatsonxの機能を導入しています。OCIのネイティブAIサービスを活用する、IBMとOracleのテクノロジー提携における最新のマイルストーンは、企業全体のマルチエージェント、AI駆動型の生産性と効率性の新時代を促進するように設計されています。

IBMとSalesforceはエンタープライズ・データをIBM Z上で有効化し、エージェント型AI向けのデータ活用を支援する新しいエージェントをプレビュー

これをエージェント型AIの触媒として使用するために、IBMとSalesforceは、顧客がIBM ZメインフレームとDb2データベースにあるビジネス・データにアクセスできるようにしています。これにより、自律型AIエージェントでチームを強化するためのデジタルレイバー・プラットフォームであるSalesforce Agentforceプラットフォーム上でチームのAIユースケースを強化できるようになります。IBMは、SalesforceのテクノロジーとIBM Graniteモデルのパフォーマンスを連携するIBM watsonx Orchestrateで構築された新しいエージェントも導入しています。

IBMの調査：CEOは企業の課題を乗り越えながらAIに注力

IBM Institute for Business Valueによる新しいグローバル調査によると、調査に回答したCEOは、テクノロジーの導入の加速という課題に直面しながらも、組織全体でAIソリューションの推進に取り組んでいることがわかりました。